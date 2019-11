Se dokumentar: Ettbarnspolitikkens ekstreme overgrep

Hjernevasking, familiesplittelse, tvungen bortadopsjon, sosial kontroll, ufrivillige steriliseringer, sene og brutale aborter. Kinas ettbarnspolitikk var mer enn et politisk virkemiddel for å stanse ekstrem befolkningsvekst. En av verdens modigste regissører, Nanfu Wang (34), reiser tilbake til sitt fødeland for å finne ut hva slags ettervirkninger dette sosiale eksperimentet har hatt på sin egen familie og samfunnet rundt dem.

Nå nettopp

Etter at hun selv har blitt mor, reiser den unge, men mange ganger prisbelønte filmskaperen Nanfu Wang tilbake til Kina, for å finne ut hva som egentlig skjedde under landets forbud om å få flere enn ett barn, som var i effekt fra 1979 til 2015. (Nå kan familier få maksimalt to barn).

Denne skremmende, vonde og utrolige dokumentarfilmen viser et samfunn gjennomsyret av frykt, kontroll og propaganda, og hvor det å få virkeligheten på avstand er eneste måte å forstå omfanget av de statlige overgrepene. «One Child Nation» vant hovedprisen «Grand Jury Prize» på Sundance-festivalen i januar 2019, og har VGTV som medfinansiør. Det er en av de absolutt beste og mest skremmende dokumentarene du vil se i år.

VG har kun rettigheter til å vise «One Child Nation» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.