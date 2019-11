STIGENDE DØDSTALL: Irakiske sikkerhetsstyrker stenger gatene og skyter med skarpt mot demonstrantene i byen Najaf og det sørlige Irak. Sammenstøtene blir stadig voldeligere.

Minst 40 drept på 24 timer i Irak: – De skjøt uten avbrytelser

Minst 40 demonstranter er skutt i Irak det siste døgnet, og landets sikkerhetsstyrker tar i bruk stadig hardere metoder i møte med protestene.

Det er en av de blodigste dagene siden protestene i Irak først startet for snart to måneder siden.

I byen Nasiriyah, sør i landet, har 36 demonstranter blitt drept torsdag etter at sikkerhetsstyrkene grep inn og åpnet ild mot demonstrantene. I hovedstaden Bagdad ble fire drept.

Vitner har overfor nyhetsbyrået DPA fortalt at det ble avfyrt både tåregass og skutt med skarpt fra sikkerhetsstyrkene i deres forsøk på å ta tilbake områder kontrollert av demonstranter.

– De skjøt uten avbrytelser. De tok tilbake broen innen fem minutter. De sluttet ikke å skyte på folk som løp unna. Jeg så minst fem mennesker dø rett foran meg, sier en av demonstrantene i Nasiriyah til Amnesty International.

– Det var som henrettelser, de skjøt direkte mot hodene til folk. Vi prøvde å hjelpe de sårede, gatene var fylt med blod, sier et annet øyevitne, som sier han var på stedet for å filme det som foregikk.

SAMMENSTØT: En kvinne skyter steiner mot opprørspolitiet med i Bagdad torsdag. Foto: Khalid Mohammed / AP

Amnesty: Over 300 drept siden 1. oktober

Den semi-offentlige menneskerettighetskommisjonen i Irak har anslått at nesten 240 mennesker ble skadet i torsdagens sammenstøt, ifølge AP.

FNs generalsekretær António Guterres gikk tidligere i november ut og sa at han var sjokkert over hvor mange som er blitt drept under demonstrasjonene i landet. Da hadde en ny FN-rapport akkurat slått fast at 254 mennesker var drept siden begynnelsen av oktober.

Amnesty International anslår at tallet i dag er godt over 300.

– Tusener flere er såret eller arrestert. Det må bli en slutt på dette blodbadet nå, sier Amnestys Midtøsten-sjef Lynn Maalouf i en pressemelding, og fortsetter:

– Scenene som utspilte seg i Nasiriyah i morges liknet mer en krigssone enn bygater og broer. Denne brutale slaktingen er bare den siste i en lang rekke dødelige hendelser hvor irakiske sikkerhetsstyrker møter stort sett fredelige demonstranter med en skremmende voldsbruk.

Krever reform

De langvarige protestene har rot i en generell misnøye med ledelsen i Irak, og har hovedsakelig foregått sør i landet, blant annet i hovedstaden Bagdad.

Demonstrantene krever reform, et oppgjør med korrupsjon hos den sjialedede regjeringen og en bedring av den nedslitte infrastrukturen i landet. Regjeringen har lovet reformer.

KAOS: I Bagdad ble fire mennesker skutt og drept torsdag, i forbindelse med at sikkerhetsstyrker forsøkte å krysse en bro i byen. Foto: Anmar Khalil / AP

Moqtada al-Sadr, en av Iraks ledende politikere, har bedt om regjeringens avgang, og advart om at «det blir slutten på Irak» dersom ikke statsminister Adel Abdul-Mahdi trekker seg.

En annen grunn til misnøyen er Irans økende påvirkning på det irakiske regjeringsapparatet. Onsdag ble det iranske konsulatet i byen Najaf, en hellig by for sjiamuslimene, satt i brann av demonstrantene. Én ble drept og 35 såret da politiet forsøkte å hindre demonstrantene i å ta seg inn i bygget.

Det irakiske utenriksdepartementet har fordømt angrepet mot konsulatet og beskyldt gjerningspersonene for å forsøke å skade forholdet mellom landene.

