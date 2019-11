DREPT: Folk holder opp et bilde av journalisten Daphne Caruana Galizia, som ble drept i en bilbombe i 2017. Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Anklagene hagler på Malta etter hastemøte om journalistdrap

Etter et seks timer langt møte har Maltas regjering bestemt at de ikke vil benåde en forretningsmann som er mistenkt for å ha vært delaktig i drapet på gravejournalisten Daphne Caruana Galizia.

Oppdatert nå nettopp

Det bekreftet statsminister Joseph Muscat på en TV-sendt pressekonferanse klokken 03 natt til fredag – etter et seks timer langt maratonmøte på statsministerens kontor.

Utenfor ventet rasende demonstranter, skriver avisen Times of Malta.

Den kjente forretningsmannen Yorgen Fenech, som ble pågrepet i forrige uke mistenkt for å være en mellommann, ønsket seg benåding i bytte mot å avsløre menn høyere opp i systemet, menn han sier bestilte drapet på den maltesiske journalisten Daphne Caruana Galizia.

Hun var kjent som en fryktløs journalist, og avslørte blant annet at statsministerens kone hadde gjemt unna penger i skatteparadiset Panama.

PROTESTERTE: Matthew Caruana Galizia protesterte for rettferdighet for sin mor Daphne utenfor Maltas parlament natt til fredag.

Peker på statsministerens stabssjef

Tre menn er allerede pågrepet i saken, mistenkt for å ha plantet bilbomben. De sitter fengslet i påvente av rettssaken, skriver The Guardian.

Ifølge Reuters, som har fått tilgang på forklaringene til en av dem, ble Galizia offer for et bestillingsdrap. Noen betalte 150.000 euro for å bli kvitt henne, skriver nyhetsbyrået.

Spørsmålet er bare hvem.

En av mennene som er blitt dratt inn i saken av forretningsmannen Fenech, er statsministerens tidligere stabssjef Keith Schembri. Han sa opp stillingen sin mandag denne uken.

Torsdag kveld ble han løslatt etter å ha sittet i avhør – en nyhet som satte sinnene i kok blant folk utenfor parlamentet. Statsministeren benekter at hans arbeidsforhold til stabssjefen har påvirket etterforskningen, og politiet sier de ikke har grunnlag for å holde ham i fengsel, skriver The Guardian.

Schembris advokater har foreløpig ikke kommentert saken.

BESKYLDES FOR TETTE BÅND: Maltas statsminister Joseph Muscat holder pressekonferanse natt til fredag – etter et seks timer langt hastemøte i parlamentet. Foto: YARA NARDI / X06600

Matthew Caruana Galiza, som er den drepte journalistens sønn, sier til avisen Times of Malta at familien fikk vite om løslatelsen via mediene.

– De beskytter ham fortsatt. De holder på der inne med å bestemme seg for om de skal gi ham jobben tilbake eller hjelpe ham ut av landet så han ikke kan bli utlevert til Malta. Det er fullstendig skandaløst.

Beskriver kaotiske scener

Etter møtet skal politikerne ifølge maltesiske medier ha hastet unna – før journalistene som var til stede fikk anledning til å stille spørsmål.

Roberta Metsola, som representerer Malta i Europaparlamentet, melder på Twitter om kaotiske scener:

– Skandaløse scener på statsministerens kontor klokken 03. Journalister, inkludert Daphne Caruana Galizias sønn, er barrikadert på et rom og fysisk forhindret fra å forlate stedet mens ministere stikker av. Gangstere i dresser som tror de kan slippe unna med drap.

Søker om benåding igjen

Under pressekonferansen sa statsministeren at avgjørelsen om å ikke benåde Fenech var enstemmig. Maltas statsadvokat og politisjef deltok også.

– Yorgen Fenech ba for andre gang om benådning etter å ha kommet med beskyldninger om Keith Schembri. Jeg ville ikke bære ansvaret og kalte inn regjeringen, sa Muscat.

Gjennom advokatene sine har den mistenkte forretningsmannen nå søkt om benåding igjen, direkte fra Maltas president. Argumentet er at statsministeren er for tett knyttet til saken.

Han hevder ifølge maltesiske medier å ha bevis som knytter stabssjefen til drapet, skriver NTB, og har også lovet informasjon om andre mektige menn, skriver Reuters.

– Yorgen Fenech har rett til å få sin forespørsel vurdert uten innblanding fra folk som kan ha en interesse av at en slik benåding ikke blir gitt, sier de i en uttalelse.

Fenech ble i fjor avslørt som eieren av et mystisk Dubai-registrert selskap med navnet 17 Black – et selskap Caruana Galizia skrev om måneder før hun ble drept, skriver NTB.

Publisert: 29.11.19 kl. 06:14 Oppdatert: 29.11.19 kl. 06:26