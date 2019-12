FAST: Norsk Polarinstitutts tidligere forskningsskip «Lance» mandag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Håper ruskevær kan få «Lance» løs

POLHAVET (VG) «Lance» har stått fast på det samme isflaket i snart tre døgn. Det største håpet for å komme løs er skikkelig drittvær.

Det hvite dekket med is snirkler seg opp langs skutesiden og strekker seg utover i det uendelige. «Lance» står oppå isen som til utstilling. En ensom liten flekk med lys og liv i det som ellers er en av verdens mest øde områder.

Når skipet trenger stormende vinder som mest, er det blikkstille her ute. Men torsdag skal det skje noe.

– Det skal begynne å blåse og bli mye varmere. Når det blir varmere, krymper isen i tillegg til at den blir mye svakere, sier polfarer Børge Ousland til VG.

– Isen kan bli satt i bevegelse veldig kraftig. Men vi trenger å komme løs av det grepet vi står i. Det kan sprekke opp hele rundt oss, men det hjelper ikke hvis vi fortsatt står oppå tre til fire isflak, påpeker han.

Topper seg torsdag kveld

Feiringen av at Ousland og Mike Horn hadde lyktes i sin 1400 kilometer lange ekspedisjon over polhavet har gått over i intens grubling og idémyldring om bord. Hver meter av skipets mange kriker og kroker er gjennomsøkt for utstyr som kan brukes for å rikke på skipet.

I ARBEID: Børge Ousland og kaptein Stig Roaldsand i aksjon på dekk mandag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Det største håpet er værendringer.

– Onsdag kveld begynner det med en sydøstlig vind. Det øker på torsdag morgen med en topp torsdag kveld med sydøstlig stiv kuling, påpeker kaptein Roaldsand.

Noen steder rundt skipet er isen så tykk at det lengste boret på 3,2 meter ikke kommer gjennom engang. Flere lag med knallharde blokker ligger oppå hverandre.

– Det er håp for at isen skal sprekke opp og lage råker. Vinden blir sterkest lenger syd, ikke like sterk her, men likevel kan det ha effekt på isen, sier Roaldsand.

Blir betydelig varmere

De siste dagene har vært preget av bitende kulde, med over 20 minusgrader. Kulden utvider isen og får nye områder til å fryse igjen.

– Det er meldt helt ned til fem minusgrader på torsdag og det vil hjelpe med å svekke isen. Det blir nesten sommertemperatur, sier kaptein Roaldsand.

Etter at skipet kjørte opp på isflaket natt til søndag, har isen presset seg inn fra begge sider og skrudd det enda mer fast. Foran skipet er det en forhøyning i isen som har blitt presset opp og tirsdag morgen var merkbart høyere enn mandag kveld.

Foto: Grafikk: Tom Byermoen. Foto: Sentinel-1

– Nå sitter vi på et isflak, pluss at det har skrudd på begge sider. Vi er i en skrustikke, sier Roaldsand.

– Det har ikke vært noe bevegelse i isen de siste to dagene, men likevel slipper den ikke taket, sier han.

– Er dette farlig?

– Nei. Vi er bare fast. Det er ingen skade på båten. Det er ganske vanlig når du er i isen og du må bare ta tiden til hjelp. Det er vær og værforandring som ofte er det eneste som hjelper. Og det kan skje veldig fort når det først sprekker opp. Bang, så er det åpent hav overalt, sier kapteinen.

Publisert: 10.12.19 kl. 21:21 Oppdatert: 10.12.19 kl. 21:41

