London-terrorist ba om hjelp til avradikalisering

Gjerningsmannen bak knivangrepet i London fredag ba om hjelp til å bli avradikalisert da han satt fengslet for terrorplanlegging.

NTB

Nå nettopp

I et brev til sin advokat, sitert av den britiske kanalen ITV , skrev Usman Khan at han var «umoden» da han brøt loven, og at han ville «lære om islam og dens lære gjennom et avradikaliseringskurs».

Khan ble i 2012 dømt for blant annet å ha planlagt et angrep mot London-børsen. Han planla også å etablere et treningsanlegg for terrorister i Kashmir, skriver The Guardian, som siterer uttalelser fra dommeren da dommen falt.

Khan ble prøveløslatt i desember 2018. Fredag drepte han to personer og skadet tre, før han selv ble skutt og drept av politiet på London Bridge.

Kritiserte IS

«Jeg vil gjerne gjennomføre et slikt kurs sånn at jeg kan bevise overfor myndighetene, familien min og samfunnet generelt at jeg ikke har de samme synspunktene som jeg hadde før arrestasjonen min», skrev Khan da han var fengslet. Han tilføyde at han ville leve livet «som en god muslim og en god statsborger i Storbritannia».

To personer ble drept og tre personer ble skadd under knivangrepet i London fredag. Foto: Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Til The Guardian sier Vajahat Sharif, advokaten som representerte Khan i 2012, at det framsto som at terroristen var «rehabilitert», og at han blant annet kritiserte IS og al-Qaida.

– Jeg aner ikke hva som skjedde etter løslatelsen. Det er det som er sjokkerende. Kanskje han ikke var ideologisk robust nok til å motstå radikalisering, sier advokaten.

Les også: Jack (25) skal ha mistet livet i terrorangrepet: Jobbet for å rehabilitere fanger

IS hevder de står bak angrepet og sier formålet var å ramme personer fra «koalisjonsland».

Politiet har bekreftet at hendelsen etterforskes som terror.

Må evalueres

Sharif mener det må endringer til for å få terrordømte bort fra ideologier som oppfordrer til vold.

– Prøveløslatelse-tjenesten gjør en god jobb med normale lovbrytere, men klarer ikke å takle ideologiske lovbrytere, sier Sharif.

– Det bør gjennomføres en betydelig ideologisk evaluering av disse personene før de blir løslatt, mener han.

Lørdag besøkte statsminister Boris Johnson åstedet. Også han er kritisk til rettssystemet.

– Det virker ikke logisk for oss som et samfunn å prøveløslate folk som har blitt dømt for terror, sa Johnson under besøket.

Myndighetene varsler nå gjennomgang av hvilke regler som gjelder for prøveløslatelse.

Publisert: 01.12.19 kl. 03:41