VIL HA DEMOKRATI-DIALOG: Laurent Berger sier Frankrikes president Emmanuel Macron har begynt å innse at han trenger dialog med den franske fagbevegelsen. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

LOs nye europasjef frykter for demokratiet

WIEN (VG) Torsdag ble Laurent Berger (50) valgt som øverste sjef for den europeiske fagbevegelsen. Han ber sosialdemokratene og de konservative samarbeide for å begrense makten til den voksende ekstreme høyresiden.

En bekymret Berger setter seg ned med VG i Wien.

Vi er på ETUC-kongressen i Wien, som samler de aller fleste arbeidstagerorganisasjonene i Europa, som inkluderer norske LO, YS og Unio.

Bakteppet er folkelig opprør à la de gule vestene-aksjonene i hans eget Frankrike og de ekstreme høyrepartienes fremvekst på bekostning av de etablerte partiene, som alle eksperter og målinger sier vil bli veldig synliggjort under valget av nytt EU-parlament 23.–26. mai.

Torsdag ble han valgt til president i ETUC for de neste fire årene.

Tradisjonelt har den moderate høyre og venstresiden i Europa ikke greid å samarbeide, men Berger tror det vil kunne tvinge seg frem både i EU-parlamentet og flere europeiske land.

POPULÆR: Laurent Berger møtte journalister etter et møte med statsminister Emmanuel Macron i Paris i januar. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

Viser til Østerrike

– Det er en stor fare for at vi etter valget er over søndag, vil få et EU-parlament med økte innslag av ekstreme høyrekrefter. Det betyr at vi må finne nye alliansepartnere og at det blir nye spilleregler og ny kamp.

– Ser du for deg at konservative og sosialdemokrater vil samarbeide?

– Jeg vet ikke, men jeg håper det. Vi ser her i Østerrike hva det betyr når høyrepartiet i stedet for å samarbeide med etablerte demokratiske partier, velger å samarbeide med et ultraradikalt høyreparti, sier han og viser til at statsminister Sebastian Kurz (32) i det konservative partiet ØVP valgte å ta høyrepopulistiske Frihetspartiet (FPØ) inn i regjering i 2017.

FPØ-leder Heinz-Christian Strache gikk i helgen av etter offentliggjøring av en video der han tilbød en niese av en russisk oligark, med angivelige Putin-forbindelser, offentlige kontrakter i bytte mot politisk støtte.

Avgangen har skapt regjeringskrise, hvor flere FPØ-statsråder har forlatt regjeringen og Kurz skal regjere videre med en mindretallsregjering, hvor FPØs fem statsråder er erstattet med eksperter frem til det utlyste nyvalg er gjennomført.

– De ekstreme høyrekreftenes vekst er utålelig for oss. De er mot alt vi kjemper for: Frihet, likestilling og det å vise solidaritet og åpenhet.

– Vi må bekjempe de radikale høyrekreftene med alt vi har. Vi må vise frem våre verdier, vår sosialpolitikk slik at innbyggerne i Europa ser at demokrati og samarbeid er veien å gå. Det er den kampen vi må kjempe og jeg lover dem kamp.

– Kan de forandre EU hvis de får stor oppslutning under EU-parlamentsvalget som avsluttes 26. mai?

– Jeg tror ikke det på kort sikt, men vi kommer til å få en stor gruppe nasjonalister og populister i EU-parlamentet. Og vi risikerer at de får stor innflytelse i mange parlamenter og regjeringer i Europa, sier Berger.

Ser et Macron-skifte

I hans eget Frankrike har de tradisjonelle partiene totalt blitt overkjørt av nye krefter, først og fremst av president Emmanuel Macrons (41) bevegelse La République En Marche! og av Marine Le Pens høyrepopulistiske partiet Nasjonal Samling, som tidligere har ønsket en folkeavstemning om EU, og som ønsker å gå ut av eurosonen.

– Macron startet med en bevegelse, ikke et parti. Han brøt med det etablerte og var kritisk til å samarbeide med dere i fagbevegelsen?

– Jeg håper han endrer sin holdning til oss. Tidligere ble våre forslag tilbakevist. Nå opplever vi at han i større grad ser behovet for dialog med oss. Jeg vet ikke om han virkelig mener det eller om det er et skifte han ser han må foreta av strategiske hensyn.

– I Frankrike er det bare 8 prosent som er organiserte. Betyr det at fagbevegelsen er så svekket at Macron ikke trenger å ta hensyn til dere?

– Ja, det er riktig at det er for få som er organisert. Men det er slik at rundt 90 prosent av de yrkesaktive omfattes av fagbevegelsens avtaler: De er under vår paraply og nyter godt av det vi fremforhandler, slik at vår innflytelse er større. Du kan ikke bygge Frankrike uten samarbeid med fagforeningene.

NTB-fakta om EU-valget EU-valget i gang Nederland og Storbritannia er først ut i valget til nytt EU-parlament. EU-skeptiske partier ligger an til å gjøre brakvalg i begge land. Valglokalene åpnet først i Nederland, så åpnet de i Storbritannia en halvtime etter. I Nederland ligger den eksentriske populisten Thierry Baudet (36) og hans nye parti FvD an til å vinne like mange seter i EU-parlamentet som statsminister Mark Ruttes liberale regjeringsparti VVD. De to partiene ligger begge på rundt 15 prosent på gallupen. Ny politisk kraft Baudet var tidligere best kjent for nakne selfier på Instagram og kontroversielle utsagn om kvinner, men er blitt en politisk kraft å regne med etter at partiet hans kom på førsteplass i senatsvalget i Nederland i mars. Budskapet hans i EU-valget har vært at masseinnvandring ødelegger vestlig kultur, at feminisme får fødselsratene i Europa til å falle, og at global oppvarming er en bløff. Brexitsplittelse På britisk side er valget en anakronisme. Storbritannia skulle egentlig ikke ha deltatt i det hele tatt, men ble tvunget til å arrangere valg da brexit ble utsatt til oktober. Valget er i praksis blitt en lettversjon av selve folkeavstemningen om brexit, og store deler av velgermassen har forlatt de to hovedpartiene i britisk politikk – Labour og De konservative – til fordel for partier med mer utvetydige standpunkter i spørsmålet om Storbritannias EU-medlemskap. Den store vinneren ser ut til å bli brexitgeneral Nigel Farage og hans nystartede Brexit Party, som i meningsmålinger spås rundt 35 prosent av stemmene. På annenplass ligger Liberaldemokratene, som tilhører motsatt leir, noe slagordet «Bollocks to Brexit» taler sitt tydelige språk om. Resultater i vente søndag kveld I EUs øvrige medlemsland gjennomføres valget fredag, lørdag og søndag. Alt i alt har rundt 400 millioner europeere stemmerett, og det skal velges 751 representanter. Ingen resultater vil bli offentliggjort før det siste valglokalet i Europa stenger søndag kveld. NTB-AP-AFP Vis mer vg-expand-down

Macrons innføring av skatt på drivstoff innledet store protester og de gule vestene-bevegelsens demonstrasjoner har utløst frykt, blant annet i Norge, for å reise til eksempelvis Paris.

Berger sier nordmenn ikke har noe å frykte.

– Jeg bor i Paris og selv om det tidvis har vært voldstilfeller i forbindelse med demonstrasjonene, har det ikke vært så tøffe konfrontasjoner i det siste. Vi fordømmer volden.

UNDER PRESS: Frankrikes statsminister Emmanuel Macron. Her sammen med Erna Solberg i midten av mai. Foto: Reuters

– Demokratiet er truet

Han er generalsekretær i CFDT, en av fem store fagorganisasjoner i Frankrike. CFDT er det franske LO-et som står på en sosialdemokratisk grunnmur.

Han sier de ikke samarbeider med de gule vestene, blant annet fordi den bevegelsen ikke vil inngå noe samarbeid med noen etablerte organisasjoner eller partier.

– Finnes det noen løsninger som kan gjøre slutt på demonstrasjonene?

– Demokratiet er truet. Det er to hovedtrusler. Det ene er at folk blir påvirket av uroen og usikkerheten. De forstår ikke hva som skjer og hvordan samfunnet utvikler seg. Vi trenger derfor en sterk politisk ledelse som demper uroen og kommer med sosiale tiltak:

– Den franske regjeringen må forstå at de må komme med tiltak som svarer på de bekymringene som det franske folk i dag har. De må se at de må ta med organisasjonene og fagbevegelsen for å skape et bredt grunnlag for overbyggende løsninger.

Han sier at de gule vestene-bevegelsen anklages for mesteparten av volden, men at det er feil.

– Det er ekstremistgrupper som benytter anledningen til å utnytte situasjonen.

– Som Black Bloc?

– Ja, det er ekstreme som også kommer fra utlandet, bare for å skape vold og uro.

Publisert: 24.05.19 kl. 21:54