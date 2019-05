MOTBAKKE: Nobelprisvinner og lege Denis Mukwege (64) fra Kongo kjemper for at barn som jobber i gruvene i hjemlandet skal få et anstendig liv. Foto: Fredrik Solstad

Nobel-vinneren ber om norsk hjelp for å redde barn som dør

Iført blådress, rødt slips og pensko insisterte vinneren av Nobels Fredspris i 2018, Denis Mukwege (64), på å gå de bratteste og glatteste skogsstiene opp til toppen av Grefsenkollen fredag kveld.

Den uredde legen fra Kongo har aldri skygget unna motbakker.

I to dager har Mukwege deltatt på en internasjonal konferanse i Oslo - om seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser - for å rette oppmerksomhet mot den akutte situasjonen i hjemlandet:

Barn ned i fireårs alder utnyttes som gruvearbeidere for å utvinne det stoffet vi bruker i våre mobiler, pc’er og batterier til el-biler.

Forbrukermakt

VG møtte ham og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) mens de holdt møte gående på tur i Nordmarka.

– Vi må bruke vår forbrukermakt for å stoppe de grusomhetene som skjer, vi har alle et ansvar, formaner Ulstein (KrF).

VERDENS STØRSTE: Kongo er verdens største leverandør av kobolt. Små barn jobber i de trange,usikrede gruvene, ofte 12 timers dager. Foto: FEDERICO SCOPPA / AFP

Statsråden besøkte i begynnelsen av mai Nobelprisvinner Denis Mukwege ved Panzi sykehuset i Kongo (DRC). Den kjente legen og menneskerettighetsaktivisten overrasket mange da han etter å ha takket Nobelkomiteen for prisen, i sin tale rettet kraftig kritikk mot oss i Vesten.

– Når du kjører din el-bil, bruker din smarttelefon eller beundrer dine smykker, tenk et øyeblikk over den menneskelige kostnaden fremstillingen av disse gjenstandene har. Det minste vi som forbrukere kan gjøre er å insistere på at disse produktene fremstilles på en slik måte at menneskeverdet ivaretas.

Å lukke øynene for dette dramaet er det samme som å være medskyldig, sa Mukwege.

Voldtatt hver dag

Nå har Ulstein vært i Kongo og sett med egne øyne, og tar Mukwege på ordet:

– Våre liv og vår velstand er bygget på at andre mennesker lever under fryktelige forhold. Vi må gjøre folk bevisste på at det er minst 40.000 barn som lever under slavelignende forhold, for at vi skal kunne gjøre dagligdagse ting som vi tar som en selvfølge, sier Ulstein.

– Hva er dine forventninger til den norske regjeringen og Norge etter dine samtaler med statsråden?

– Norge har gjort mye i konfliktsituasjoner rundt om i verden. Jeg håper at Norge kan hjelpe Kongo. Siden fredsavtalen ble undertegnet i 2002 er det fortsatt slik at folk blir drept hver dag og kvinner blir voldtatt hver dag. Hver dag plyndres landet ved at mineraler utvinnes og sendes til nabolandene, frembrakt av barn som arbeider i gruvene. De dør. Og mange barn og kvinner er sexslaver for gruveindustrien, sier Mukwege til VG.

TA ANSVAR: Kobolt som utvinnes av barnearbeidere i Kongo, er en vesentlig bestanddel av våre smarttelefoner, PCer og el-biler. Foto: martin-dm / E+

Lemlestet i gruvene

Det er ikke minst utvinningen av kobolt - som er essensielt i «det grønne skiftet» i Vesten - som fører til barnearbeid og grov utnyttelse av mindreårige.

– Norge kan hjelpe til å legge press på store internasjonale selskaper som kjøper kobolt fra Kongos gruver om at de må legge press på de som utvinner kobolt om å gjøre det på en forsvarlig måte. Norge kan få med seg andre land på å bevisstgjøre forbrukere verden over om at de må få selskapene til å forlange at kobolt skal utvinnes på en normal måte med respekt for menneskerettigheter, sier Mukwege.

– Da kan vi redde en rekke barn som nå dør eller blir lemlestet i gruvene flere hundre meter under bakken, fortsetter nobelprisvinneren.

– Har den norske ministeren kommet med noen lovnader om dette under møtet i dag?

– Nei, ler Mukwege.

– Men jeg har kommet med forslag til ham. Og mange har stor tillit til Norge i det internasjonale samfunnet.

KRITIKK: Denis Mukwege rettet skarp kritikk mot vestlige forbrukere for ikke å stille større krav til hvordan produktene vi er avhengige av, fremstilles. Foto: Tore Kristiansen

Ute i sola utenfor restauranten på toppen av Grefsenkollen nyter Mukwege utsikten over Oslofjorden og byen.

Aktsomhetsvurderinger

Statsråd Ulstein plukker opp tråden:

– Det viktigste tiltaket er at myndigheter, inkludert Norge, forplikter selskaper til å gjøre grundige aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs veiledende prinsipper. Helt konkret innebærer det at selskaper som bruker kobolt i sine produkter må vite hvor kobolten er fra og hvordan den er produsert. De må vurdere risikoen for at menneskerettighetene brytes, og innføre tiltak for å hindre at det skjer, sier han.

Torsdag la Ulstein frem sin redegjørelse for Stortinget om regjeringens utviklingpolitiske prioriteringer.

– Regjeringen har allerede annonsert at vi vil utrede en lov som skal sørge for at næringslivet tar større ansvar i arbeidet mot moderne slaveri. Dette arbeidet har som mål nettopp å hindre forhold som det man ser i Kongo, og en viktig del av denne utredningen ser nettopp på hvordan man kan gjøre aktsomhetsvurderinger forpliktende for selskaper, sier Ulstein.

RIKE: Kongo har noen av verdens største forekomster av kobber,tinn og kobolt, i tillegg til enorme forekomster av gull og diamanter. Her fra en gruve i nord-østre Kongo. Foto: FINBARR O'REILLY

De enorme forekomstene i Kongo av kobolt og andre verdifulle mineraler, drives så uetisk og uforsvarlig at det ødelegger livene til millioner av mennesker gjennom krig, slaveri og voldtekt.

Slutter ikke kjøre el-bil

– Det er denne sammenhengen i næringskjeden vi må forstå, og gjøre noe med, mener Ulstein.

– Vi kommer ikke til å slutte å kjøre el-bil eller å bruke smarttelefoner, men som forbrukere kan vi stille krav til produsentene. Vi må utfordre både oss selv og de selskapene vi kjøper fra.

SEKSUELL VOLD: Kongo er også kjent for sin bruk av seksuell vold som våpen i krig i konflikt. nobelprisvinner og lege Denis Mukwege har gjennomført tusenvis av operasjoner på voldtatte kvinner og hjulpet dem tilbake til livet. Foto: Espen Rasmussen / VG

I følge en Amnesty rapport fra 2017, var det ingen av de store teknologiselskapene som gjorde alt de kunne for å sørge for at kobolten de kjøper er utvunnet på en etisk og forsvarlig måte. Apple og Samsung SDI var de to eneste selskapene på lista som fikk karakteren tilfredsstillende, mens Microsoft, Lenovo , Renault , Vodafone og Huawei var blant selskapene som fikk bunnplassering.

Publisert: 24.05.19