Vil bruke 25 prosent av EUs budsjett på å stanse klimaendringer

Åtte EU-land har gått sammen om å foreslå drastiske tiltak i kampen mot klimaendringer. De vil bruke en fjerdedel av EUs budsjett på å redusere klimagassutslipp.

Frankrike, Belgia, Danmark, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Sverige har alle signert brevet, der de argumenterer for at EU burde ha null klimagassutslipp innen 2050 senest.

Brevet, som er sitert av blant andre BBC, kommer kort tid før EU-toppmøtet i den rumenske byen Sibiu. Ifølge landene bak brevet kan planen som skisseres «gå hånd i hånd med velstand» og «sette et eksempel som andre land kan følge».

Budsjett fra 2021

De åtte landene trekker blant annet frem fjorårets sommer med hetebølger og skogbranner som eksempler på konsekvenser av klimaendringer. De fastholder også at innbyggerne i landene blir stadig mer bekymret for klimaendringer, og viste til serien med skolestreiker og demonstrasjoner for klimaet.

Landenes mål er å kunne påvirke EUs budsjett for årene 2021 til 2027, som forhandles i disse dager. Den inneværende budsjettperioden til EU, som varer fra 2014 til 2020, ga organisasjonen et handlingsrom på over 900 milliarder euro, eller 8,8 billioner norske kroner.

Om de åtte landene får det som de vil, skal altså 2,2 billioner norske kroner brukes til å bekjempe klimaendringer over en syv års periode.

I brevet argumenterer de også for at EU på prinsipielt grunnlag ikke skal finansiere ting som vil føre til økt utslipp.

