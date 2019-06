FRA GULT TIL RØDT: Theis Kylling Hommeltoft (34), folketingskandidat for Socialdemokratiet på velgerjakt i Aabenraas gater. Dette er den kommunen i landet hvor Dansk Folkeparti fikk høyest oppslutning i 2015. Foto: Harald Henden, VG

Danske populister mister fotfeste – over 63.000 velgere returnerer til det danske arbeiderpartiet

AABENRAA (VG) Mens høyrepopulister ellers i Europa er på fremmarsj, vender velgerne Dansk Folkeparti ryggen. Selv velgerbastionen Sydjylland står for fall når Socialdemokratiet henter hjem sine gamle arbeidervelgere.

– Jeg stemte på Dansk Folkeparti ved sist valg på grunn av innvandringspolitikken. Vi som bor på grensen kjenner innvandringen på kroppen, sier Birte Petersen (65) til VG.

Hun bor i den lille sørjyske havnebyen Aabenraa, på grensen til Tyskland.

Dette er den kommunen i landet hvor Dansk Folkeparti hadde høyest oppslutning ved forrige valg. Hver tredje velger stemte på det innvandringskritiske partiet.

Men i år får de ikke Petersens stemme.

DROPPER DANSK FOLKEPARTI: Pedagogen Birte Petersen (65) bor i Aabenraa I år får ikke Dansk Folkeparti hennes stemme. Foto: Harald Henden, VG

– Dansk Folkeparti holdt ikke det de lovet. I år står det mellom Socialdemokratiet og de nye borgerlige. De begge har gode svar på innvandringspolitikken, så jeg er veldig i tvil, sier Petersen til VG.

Blir det Socialdemokratiet, er hun ikke alene om partibyttet:

Mer enn 63.000 velgere ser ut til å ha flyttet seg fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet, viser en prognose Københavns universitet har laget for nettavisen Alltinget.

63.000 velgere tilbake til Socialdemokratiet

I 2015 sendte Dansk Folkeparti sjokkbølger gjennom Danmark da høyrepopulistene gjorde sitt beste valg noensinne og ble landets nest største parti.

Fakta om Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet Dansk Folkeparti er et høyrepopulistisk parti som ønsker asylstopp, grensekontroll og færre velferdsordninger for innvandrere.

Ledes av Kristian Thulesen Dahl.

Partiet fikk 21,1 prosent oppslutning ved Folketingsvalget i 2015, som var det var partiets beste valg noensinne.

Dansk Folkeparti gjorde det best i regionen Sydjylland, som ligger sør i Danmark. Her var partiet størst i 11 av 13 valgkretser.

Dansk Folkeparti fikk størst oppslutning i Aabenraa kommune med 31,8 prosent,

Socialdemokratiet er Arbeiderpartiets søsterparti. Ledes av Mette Frederiksen.

Ble største parti ved valget i 2015 med 26,3 prosents oppslutning.

Ligger an til å bli valgets vinner.

Danmark holder valg 5. juni. Vis mer vg-expand-down

Sydjylland var deres velgerbastion: Partiet ble størst i 11 av 13 sørjyske valgkretser og landsdelen fikk kallenavnet «det gule Danmark» etter partiets farger. Men gult var ikke kult: Navnet spilte på at landsdelen var mer fremmedfiendtlig enn resten av Danmark.

Ved årets valg er noe ganske unikt er i ferd med å skje i Danmark: Mens høyrepopulistene er på fremmarsj ellers i Europa, ligger Dansk Folkeparti i brakk og risikerer å bli halvert etter valget.

Velgerne vender Dansk Folkeparti ryggen, og selv bastionen i Sydjylland står for fall.

For første gang i dette årtusenet kan Socialdemokraterna bli det største partiet i landsdelen.

STEMMER SOSIALDEMOKRATISK: Pensjonisten Ebbe Storm (69) jobber i Aabenraa. Han stemte Dansk Folkeparti for mange år siden, men i år blir det Socialdemokratiet på han. Foto: Harald Henden, VG

Pensjonisten Ebbe Strøm (69) stemte Dansk Folkeparti for flere år siden fordi han ønsket at det skulle «røskes opp» i dansk politikk, men nå er det nok:

– De er for ytterliggående. Nå vil jeg heller ha ro, forklarer han og sier at han skal stemme på Socialdemokratiet i år.

For like unikt som Dansk Folkepartis fall, er det at et sosialdemokratisk parti i Europa ser ut til å hente hjem gamle velgere fra høyrepopulistene.

Og hva er suksessoppskriften? En strengere innvandringspolitikk.

Omvendt «Frp-kode»

Socialdemokratiet har over tid kommet til en erkjennelse av at det har vært deres kjernevelgere i arbeiderklassen som har tapt på innvandring – og at disse velgerne hadde forlatt dem, forteller Niels Jespersen, politisk kommentator og forfatter av boken «Eksperimentet, der slog feil – Status over 35 års dansk asylpolitikk».

Det er arbeidervelgernes skoler, boligområder og arbeidsplasser som har vært under press som følge av høy innvandring. Istedenfor å stemple deres bekymringer som rasistiske, har sosialdemokratene nå anerkjent at problemene med innvandring er reelle, forklarer Jespersen.

– Når disse velgerne nå får både en sosialdemokratisk fordelingspolitikk og en stram innvandring hos Socialdemokratiet, er det ikke lenger noen grunn for dem til å stemme på Dansk Folkeparti, sier Jespersen til VG.

Jespersen kaller Socialdemokratiets tilsynelatende politiske suksess for den «omvendte Frp-koden».

Frp-koden er et begrep skapt av Arbeiderpartiets Martin Kolberg, men som forfatteren Magnus Mardal kultiverte i sin bok med samme navn, hvor han forklarte årsaken til Frps suksess i Norge.

– Marsdals teori var at dersom sosialdemokratiet førte en rettferdig fordelingspolitikk ville velgerne ignorerer innvandringsspørsmålet. Socialdemokratiet har gjort det motsatte. De har gitt velgerne den innvandringspolitikken de vil ha, og dermed fått oppslutning for fordelingspolitikken sin, sier Jespersen.

«Det gule Danmark»

– Hei, kunne jeg gitt deg denne her, spør Theis Kylling Hommeltoft (34) de forbipasserende i den rolige gågaten.

Han er Sosialdemokratiets folketingskandidat i Aabenraa, som for tiden er den pyntet med fargerike paraplyer. Aabenraa er visstnok det stedet det regner mest i hele Danmark.

Noen takker for brosjyren og ønsker han godt valg, mens andre skygger banen og sier de er blå, så han kan bare glemme deres stemme. Skulle han kapre plassen i Folketinget foran Dansk Folkeparti, vil det være første gang på 12 år at mandatet fra Aabenraa er rødt og ikke gult.

FLYKTNINGKRISEN: I 2015 kom immigranter til fots fra Tyskland til Danmark. Flere tusen gikk igjennom Aabenraa kommune. Foto: Martin Lehmann, AP

Kylling Hommeltoft forteller at det ble stigmatiserende å si at man fra fra Sydjylland etter valget i 2015 på grunn av den store støtten til Dansk Folkeparti. «Det gule Danmark» var skjellsord.

– Det ble oppfattet at vi som bor her nede var en fremmedfiendtlig gjeng og at alle fra Sydjylland var rasister. Det var ikke det jeg så, sier Kylling Hommeltoft.

Under flyktningkrisen i 2015 tok flere tusen immigranter seg til Danmark til fots over grensen fra Tyskland. Og veien de gikk langs, gikk rett igjennom Aabenraa kommune. Det gjorde inntrykk på folk.

– For innbyggere i et grenseland var det en frykt, mange var usikre på hvordan Danmark ville håndtere dette, forklarer han.

HISTORISK: Socialdemokratiet ligger an til å bli det største partiet i Sydjylland. Hvis det skjer, er det første gang i dette årtusenet. Foto: Harald Henden, VG

Han mener en av årsakene til at Socialdemokratiet nå kan lykkes i Sydjylland, er at de har tatt folks bekymring på alvor.

– Det har vært en skepsis mot ukontrollert innvandring. Det har Mette Frederiksen gjort noe med. Ved å stramme inn Socialdemokratiets innvandringspolitikk har hun skapt ro slik at vi kan løse de andre problemene vi har. Det er mye å ta fatt i, ikke bare innvandring, sier Kylling Hommeltoft.

Skuffet velgerne

34-åringen mener Dansk Folkepartis store oppslutning i 2015 ikke utelukkende dreide seg om frykt for innvandrere. Sentraliseringsspøkelset hang også over regionen.

Dansk Folkeparti var en protest mot de store, etablerte partiene, noe som tiltalte innbyggerne i det ruale Sydylland, som følte stor politisk og mental avstand til København og Folketinget, forklarer Kylling Hommeltoft.

– Men Dansk Folkeparti har levert noe annet enn de lovet, sier han og viser til at partiet har stemt for en regionreform og en infrastrukturplan som ikke hadde ett prosjekt i Sydjylland men favoriserte de sentrale strøk.

SKUFFET: Ole Thomsen (61) bor i Aabenraa og har stemt på Dansk Folkeparti. Han er imidlertid skuffet, og vil stemme på Venstre i år. Foto: Harald Henden, VG

Ole Thomsen (61) strener hurtig oppover handlegaten i Aabenraa. Gründeren stopper opp for å slå av en prat med VG. Han har også stemt Dansk Folkeparti, men ble svært skuffet da partiet ikke gikk i regjering ved forrige valg.

– Det forferdelig at landets nest største parti ikke tok ansvar, forklarer han.

I år går hans stemme til dagens regjeringsparti Venstre.

– Nå har alle partiene en beinhard innvandringspolitikk, så det blir Venstre på meg fordi de har en passe god politikk på velferd, sier Thomsen.

Publisert: 01.06.19 kl. 13:34