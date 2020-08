DIKTATOR: Kim Jong-un styrer Nord-Korea med jernhånd. Foto: KCNA / REUTERS

Ekspert om nye Kim Jong-un-rykter: - Oppspinn

Nye rykter om at Kim Jong-un er i koma kalles «oppspinn» av norsk ekspert.

Tidligere i år var det rykter om at Nord-Koreas leder var alvorlig syk, noe flere eksperter mente var grunnløse rykter.

Nå har nye rykter om Kim Jong-uns helsetilstand dukket opp.

I tabloidaviser som Daily Mail, New York Post og The Sun siterer alle en sørkoransk diplomat ved navn Chang Song-min som uttaler at Kim Jong-un er i koma, og at søsteren Kim Yo-jong står klar til å overta makten.

– Oppspinn, sier Vladimir Tikhonov.

Han er er professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo. Han påpeker at det kun er dager siden den nordkoreanske lederen viste seg i offentligheten.

Professoren minner om at Kim Jong-un har sittet med makten i åtte år, og at han unngått offentlighetens søkelys i flere perioder.

– Alle spekulasjonene som verserer rundt hans helse er meningsløse. Hvem som sitter på toppen er egentlig ikke så essensielt.

– Hvorfor det?

– Kim Jong-un kan ha helseproblemer og til og med dø uten at det vil ha betydning for systemet i Nord-Korea. Det er klanen og byråkratiet som styrer, og det finnes ikke opposisjon til Kims familie. Selv om Kim Jong-un dør, vil makten bli innad i familien, sier han.

MER ANSVAR: Kim Jong-un er fortsatt landets absolutte leder, men lillesøsteren Kim Yo Jong har ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap tatt over ansvaret for landets forhold til USA og Sør-Korea. Foto: JORGE SILVA / POOL

– Sitter med mye av makten

Reuters skrev tidligere denne uken at Kim Jong-un har overført store deler av ansvaret over til søsteren. Nyhetsbyrået viser til kilder i sørkoreansk etterretning.

Det sørkorenake nyhetsbyrået Yonhap skriver at Kim Jong-un fortsatt er landets absolutte leder, men at søsteren har overtatt ansvaret for forholdet til USA og Sør-Korea. Men hun skal ikke ha blitt navngitt som arvtager.

Tikhonov sier at Kim Jong-Uns søster lenge har hatt mye makt i landet.

– Kim Yo-jong har lenge jobbet som viseavdelingsdirektør i partiets sentrale komité. Hun sitter med mye av makten i partiet og har blant annet oversikt over ansettelser og personale, sier han.

Tikhonov kan imidlertid se for seg at Kim Jong-un nå vil trene henne opp og forberede seg på «eventualiteter».

– Barna til Kim Jong-un er tross alt ganske små. Det kan kanskje bli snakk om en jevn arbeidsfordeling, sier professoren.

Tikhonov liker å sammenligne måten Nord Korea blir styrt på med det å styre et selskap.

– Du kan på mange måter si at Kim Jong-un er administrerende direktør, mens søsteren er hans assisterende direktør, sier han.

HAR HATT MAKT LENGE: Vladimir Tikhonov er professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo og sier til VG at Kim Jong Uns søster lenge har hatt mye makt i landet. Foto: Privat

Positivt for landet

– Men bør Kim Jong-un frykte sin egen søster? Er det mulig at hun kan ta den absolutte makten fra ham?

– Nei, jeg tror at han ønsker at søsteren skal få mer makt. Nord-Korea er et patriarkalsk samfunn og det er usannsynlig at hun som kvinne kan ta fra ham makten, sier Tikhonov.

Professoren tror dessuten det er positivt for landet dersom lederens søster får mer makt.

– Hun er ung, attraktiv og høflig – rett og slett en god diplomat. Hun var blant annet gjest i Pyeongchang OL i 2018 og gjorde et godt inntrykk på Sørkoreanerne, forteller han.

En annen grunn til at det er positivt at søsteren får mer makt, er at hun er av samme generasjon som sin bror, mener han.

– De har begge vokst opp etter at Sovjetunionen gikk i oppløsningen. Sammenlignet med tidligere generasjoner har de ingen sterk ideologi utover at de gjerne vil sitte med makten.

– Begge er ganske dynamiske og det ser ut som at de vil prøve å få gjennom en del reformer i landet, sier professoren.

Publisert: 24.08.20 kl. 10:14

