TRANSPORTBÅRE: Dette er den nye transportbåren som Aleksej Navalnyj ble fraktet i. Her er ansatte ved Charité-sykehuset i Berlin i ferd med å sette den tilbake i bilen etter at Navalnyj er tatt inn. Foto: Markus Schreiber / AP

Navalnyj ble flyttet med norsk oppfinnelse

VILNIUS (VG) Da den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) ble flyttet fra Sibir til Berlin, lå han inne i en lukket spesialbåre.

De kalles Epishuttle – og produseres i Fredrikstad.

– Smittekuvøse, eller voksenkuvøse, er kanskje de beste norske ordene, sier mannen som hadde ideen til oppfinnelsen, anestesilege Fridtjof Heyerdahl ved Oslo universitetssykehus.

De nye transportbårene beskytter leger og alle andre mot pasienter med eventuelt farlig smitte. Motsatt kan de også beskytte pasientene.

Støttespillerne til Aleksej Navalnyj har siden han ble syk torsdag morgen, hevdet at han må ha blitt forgiftet i byen Tomsk.

På turen fra Tomsk til Moskva ble han så syk at flyet landet i Omsk for at Navalnyj kunne fraktes til sykehus der.

Selskapet EpiGuard ble startet som en idé hos Fridtjof Heyerdahl under Ebola-utbruddet 2014. Sammen med Inven2, Eker Group og Hansen Protection har de utviklet EpiShuttle, et helt nytt medisinsk transportsystem for blant annet svært smittsomme pasienter.

Prisen på båren er drøyt 400.000 kroner. Heyerdahl opplyser at det er solgt omtrent 150 av dem, hovedsakelig til utlandet.

SIBIR: Her blir transportbåren med Aleksej Navalnyj tatt inn i det tyske ambulanseflyet på flyplassen i Omsk. Foto: KIRA YARMYSH / HANDOUT / TEAM NAVALNY_OMSK

– Firmaet ble stiftet i 2015, men vi kom for alvor på markedet i 2018. Med corona-pandemien i 2020 har vi opplevd en klar økt etterspørsel, forteller Fridtjof Heyerdahl.

– Jeg fikk ideen i forbindelse med ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014 og fikk med meg et legeteam her fra OUS.

Med seg fikk de Inven2, et aksjeselskap eid av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo med tanke på å utnytte det kommersielle potensialet til oppfinnelser fra disse to institusjonene. Så kom Eker Group i Fredrikstad og Hansen Protection i Moss inn som samarbeidspartnere.

– Det er EpiGuard som produserer kuvøsene, og det skjer hos Eker i Fredrikstad, forteller Heyerdahl.

OPPFINNELSE: Fridtjof Heyerdahl (t.h.) presenterte oppfinnelsen for statsminister Erna Solberg under festivalen Cutting Edge i Forskningsparken i Oslo høsten 2016. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det er selvfølgelig et typisk nisjeprodukt, så det har tatt litt tid for at folk har blitt kjent med at det finnes. I forbindelse med corona-pandemien har det blitt langt mer kjent.

– Og nå med transporten av Navalnyj?

– Ja, det er fint å se at EpiShuttle også kan brukes når det er en ukjent trussel. Det er hyggelig å se at produktet vårt ble brukt som en naturlig del av overflyttingen. Det er godt å se at det vi har utviklet, kommer i bruk.

Fridtjof Heyerdal vet ikke om den kuvøsen som ble brukt til å frakte Navalnyj, tilhører Charité-sykehuset eller det tyske luftambulanse-selskapet som sto for transporten.

Bildene fra Omsk i Sibir viser at opposisjonslederen ikke var inne i kuvøsen da han ble trillet ut fra sykehuset, men at han lå inne i EpiShuttle da han ble båret om bord i flyet, som senere landet på Tegel-flyplassen i Berlin.

Fridtjof Heyerdahl selv er nå tilbake som anestesilege ved OUS og jobber i Luftambulansen. Han er også seniorforsker.

– Akutte forgiftninger er mitt felt, forteller han - men naturlig nok ikke si noe om hva som har skjedd med Aleksej Navalnyj.

Legene ved Charité-sykehuset i Berlin vil neppe komme med opplysninger om tilstanden til Aleksej Navalnyj før mandag. Helseministeriet i Omsk sa lørdag at de ikke har funnet giftstoffer i prøvene fra Navalnyj, kun alkohol og koffein i urinen. Navalnyjs personlige lege Anastasija Vasiljeva hevder imidlertid at han aldri rører alkohol.

Publisert: 23.08.20 kl. 22:16

