MALLACOOTA: Slik så himmelen ut ved kystbyen Mallacoota der 4000 evakuerte til en strand tirsdag. Foto: Social Media via Reuters

Skogbrannene i Australia: 4000 på strand omringet av flammene

SYDNEY/OSLO (VG) Skogbrannene fortsetter å eskalere. I delstatene New South Wales og Victoria flykter nå folk mot havet for å komme seg bort fra flammene.

Oppdatert nå nettopp

I Mallacoota sør i delstaten Victoria har folk trukket til havet for å komme seg bort fra flammene. Ifølge et vitne avisen The Age har pratet med er rundt 18 båter fylt opp med mennesker.

– Det er for sent å evakuere nå. Det tryggeste er å søke tilflukt innendørs, skriver brannvesenet.

Ifølge brannvesenet har rundt 4000 evakuert seg til sjøen eller strendene i området. Der er de omringet av flammene.

– Vi har tre team i byen som vil se etter 4000 mennesker som er samlet på stranden. Vi er naturligvis svært bekymret for områder som er blitt isolert, sier sjefen for nødetatene i Victoria, Andrew Crisp, til den statlige kringkasteren ABC ifølge NTB.

Brannene er så kraftige at de skaper egne tordenvær og gnistregn som sprer flammene ytterligere i det tørre landskapet.

Ifølge delstatsminister Daniel Andrews er fire personer ikke gjort rede for i Victoria. I tillegg er en rekke hus tatt av flammene tirsdag.

– Vi frykter for sikkerheten til disse, sier han til The Guardian.

16 branner på øverste farenivå

Det er sendt ut farevarsel på øverste nivå 16 steder i Australia nå. Åtte i New South Wales og åtte i Victoria.

Brannvesenet i New South Wales frykter nå at flere tusen turister i områdene mellom Ulladulla og Culburra Beach, inkludert det populære feriestedet Jervis Bay, kan bli fanget, skriver The Sydney Morning Herald.

I området Batemans Bay opplyser brannvesenet at det er for sent å evakuere, men dersom man finner seg en trygg vei ut bruk den. De anbefaler folk ta seg til store byer eller strender, skriver avisen.

I delstaten er tre personer ikke gjort rede for, opplyste brannvesenet på en pressekonferanse. Dermed er totalt syv personer savnet etter brannene tirsdag i delstatene New South Wales og Victoria.

KRAFTIGE BRANNER: Bildet viser flammene som nærmer seg boliger i bydelene Bundoora. Foto: Australian Broadcasting Corporation, Channel 7, Channel 9

Brannene flytter seg raskt

Over 200 branner herjer for tiden over hele Australia. Bare i den mest folkerike delstaten New South Wales herjer 101 branner, og brannene fortsetter å eskalere. 49 av brannene er ute av kontroll, og 2000 brannmenn jobber med å slukke dem.

Tirsdag er det ventet at temperaturene vil stige til over 40 grader vest i Sydney og i deler av New South Wales. Det er også ventet vind med en styrke på 35 kilometer i timen, som vil gjøre arbeidet krevende for brannvesenet.

– Brannene på sørkysten i New South Wales flytter seg raskt mot øst. Sterk vind gjør at den er forventet å flytte seg nordover langs kysten i dag, skriver brannvesenet på Twitter.

Flere døde

Minst elleve personer har mistet livet i brannene så langt. Mandag mistet den frivillige brannmannen Sam McPaul (28) livet i New South Wales, da brannbilen han satt i, veltet. To andre brannmenn fikk brannskader i ulykken.

– Sam McPaul var en modig brannmann, sier statsminister Scott Morrison ifølge SMH.

Han omtaler dødsfallet som en tragedie.

– Det som gjør det hele enda mer tragisk er at Sam og hans kone Megan venter sitt første barn neste år. Jeg kan ikke forestille meg hvordan sorgen familien må føle på, fortsetter han, og takker alle brannmennene og de frivillige som kjemper mot skogbrannene.

Landsby tatt av skogbrannen: – Alt som allerede brant, brant enda mer

Talsperson for brannvesenet, Rob Roger kaller hendelsen for en forferdelig ulykke og forteller til Sky News Australia at det brannene beveger seg mye raskere enn først antatt. Han ber derfor folk om å holde seg unna brannene.

– Akkurat nå er det ekstremt farlig, sier han.









BRANN: Et helikopter flyr over et brennende tre i Bundoora i Melbourne.

Totalt er over 30.000 kvadratkilometer svidd av. Minst 1000 boliger har blitt ødelagt, først og fremst i delstatene New South Wales, Queensland og South Australia. Det har også vært branner ved Perth, vest i Australia.

100.000 må evakuere

Situasjonen ble forverret før helgen, med kraftig vind og stigende temperaturer over hele landet. Vest i landet ble det registrert 47 grader, men over hele landet har gradestokken steget til over 40 grader.

Mandag ba myndighetene rundt 100.000 mennesker om å evakuere fra fem forsteder i Melbourne som trues av branner, etter at en hetebølge satte nytt liv i kraftige branner. Blant dem var flere tusener turister, som har oppholdt seg det sørøstlige området Gippsland.

Se koalaens desperate bønn om vann i videoen under:

Publisert: 31.12.19 kl. 01:32 Oppdatert: 31.12.19 kl. 03:49

Mer om

Flere artikler