ÅSTED: Utenfor leilighetsbygget hvor samboerparet i Stockholm bodde hadde noen lagt ned blomster i august i fjor. Foto: Pontus Orre

Direktør tiltalt for drap på norsk kvinne

En svensk direktør i 50-årene er nå tiltalt for drap etter at en norsk kvinne ble funnet død i Stockholm i august.

Mannen i 50-årene ble pågrepet i august, mistenkt for å ha drept sin norske samboer i en leilighet på Södermalm i Stockholm.

Nå er han tiltalt for drapet på kvinnen i 40-årene, skriver den svenske avisen Aftonbladet.

– Den tiltalte mannen benekter forbrytelsen, men sier at han ikke har noe minne av hendelsen. Vi har derfor lagt et puslespill med hjelp av fremfor alt tekniske beviser for å utrede hva som har skjedd, sier aktor Christina Voigt.

Politiet anmeldte seg selv for tjenestefeil, fordi det tok over to timer fra beskjeden kom til den tiltalte ble pågrepet.

VG snakket i august med naboer som fortalte at de hørte et langt kvinneskrik, og en kniv som ble kastet ut fra en leilighet og landet i bakgården.

De varslet politiet, som ikke kom før over to timer senere.

Den tiltalte mannen er administrerende direktør i et selskap som omsetter for flere hundre millioner svenske kroner årlig. I 2018 tjente mannen selv 2,5 millioner kroner.

Mannen har ikke erkjent straffskyld for drapet.

Publisert: 09.01.20 kl. 10:17

