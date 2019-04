Dansk politi har etterforsket angivelig terrornettverk i fem år

Dansk politi har mistanke om at et nettverk på minst fem personer i årevis har skaffet droner til IS, melder Danmarks Radio.

NTB

Nå nettopp







DR avslører at politiet har fulgt det angivelige nettverket siden 2013, og først etter intens etterforskning har de grepet inn med de første arrestasjonene, foreløpig av fem personer.

De er siktet for å ha kjøpt dronedeler via utenlandske hjemmesider og i danske butikker i perioden 2013–2017. Helt fra starten av denne perioden har politiet fulgt med på virksomheten.

To av firmaene som nettverket angivelig har kjøpt deler hos, forteller uavhengig av hverandre at de ble kontaktet av politiet få dager etter de første bestillingene i 2013. Politiet ville angivelig vite hvordan deler ble betalt og hvem de ble sendt til.

les også Barn av danske IS-krigere mister statsborgerskapet

Også en utenlandsk forhandler ble kontaktet av dansk politi i 2013. De forlangte å få et sporingsnummer på bestillingen, så de kunne følge den underveis til mottaker.

Sentralt i dette antatte nettverket er den 31 år gamle Basil Hassan, som er mistenkt for drapsforsøk på den danske historikeren og islamkritikeren Lars Hedegaard i 2013. Hassan forsvant like etter fra Danmark.

les også Norsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga

En bestilling av avanserte dronedeler i utlandet ble gjort av en person som brukte dette navnet i 2013. Leveringsadresse var hos en 29 år gammel sykkelforhandler på Nørrebro, en person som i mange år har vært kjent i det ekstreme islamistmiljøet i Danmark.

Denne personen er en av de fem pågrepne. Alle nekter ifølge Danmarks Radio for å ha noe med dronesaken å gjøre.

Publisert: 04.04.19 kl. 07:55