Gutt bortført i 2011 kan ha blitt funnet i USA

Da den 14 år gamle gutten oppsøkte politiet, fortalte han at han hadde rømt fra fangenskap – og at han er en gutt som har vært savnet siden 2011.

Det viser en rapport fra politiet i Cincinnati i den amerikanske delstaten Ohio. Den 14 år gamle gutten fortalte at han var Timmothy Pitzen, og at han hadde blitt holdt i fangenskap på et motell i Cincinnati av to menn.

Identiteten hans er ikke bekreftet, men politiet jobber nå på spreng for å få klarhet i om det faktisk er den savnede gutten som har kommet til rette.

– Vi vet bare at en 14-åring gikk til politiet. Vi vil ikke håpet for mye før vi vet noe mer. Vi har hatt tilfeller med falske meldinger og falskt håp før, sier bestemoren Alana Anderson til WISN-TV.

Timmothy Pitzen var seks år da han sist ble sett sammen med sin mor i et badeland i Wisconsin i mai 2011. Før han forsvant hadde han og moren kjørt 800 kilometer på to dager, skriver CNN.

Moren ble funnet død på et motell i Illinois med en lapp hvor det sto at sønnen var «trygg og med folk som elsket ham og ville ta vare på ham». Politiet mener at hun hadde tatt sitt eget liv.

Store politistyrker lette etter den savnede gutten, men uten hell.

