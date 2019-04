UTE: Nielsen (t.v) har tidligere jobbet i administrasjonen til tidligere president George W. Bush. Hun ble aldri sett på som en lojalist til Trump, skriver USA Today. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Trumps sikkerhetsminister går av

Kirstjen Nielsen var ansvarlig for å utføre Trumps innvandringspolitikk. Nå føyer hun seg inn i den lange listen som har forlatt eller blitt presset ut av Trump-administrasjonen.

Donald Trump offentliggjorde midnatt, norsk tid, at Kevin McAleenan tar over Nielsens stilling.

Nielsen, den danskanede sikkerhetsministeren, har hatt ansvar for å utføre Trumps kontroversielle grensepolitikk.

Men hun har samtidig hatt et turbulent forhold til Trump, som har følt at hun ikke har gjort nok for å sikre USAs sørlige grense og vært mer aggressiv i å innføre strengere innvandringspolitikk, skriver CNN og USA Today.

Under et kabinettmøte i mai i fjor skjelte Trump ut Nielsen for å ikke ha gjort nok for å forhindre ulovlig innvandring til USA, melder CNN.

Nielsen skal ha blitt frustrert over det hun så på som manglende støtte fra andre departementer og økende innblanding fra Trumps støttespillere, skriver nyhetsbyrået AP.

Hennes avgang kommer på samme tid som et stadig økende tall migranter har satt USAs grensekontroll under kraftig press. Trump har truet med å stenge grensen og kutte nødhjelpen til de mellomamerikanske landene som migrantene i hovedsak flykter fra.

Nielsen er den siste personen i en rekke av ministere, kommunikasjonsjefer og rådgivere som enten har blitt tvunget til å gå av, eller sagt opp i protest, under Donald Trumps snart to og et halvt år lange styre.

Max Stier, president for Partnership for Public Service, en organisasjon som spesialiserer seg på temaer som omhandler styring i føderale myndigheter, mener omveltningen i Trumps administrasjon er «uten sidestykke».

– Det har svært store konsekvenser. Når du mister en leder, har det en dominoeffekt gjennom organisasjonen, sier han til New York Times.

Publisert: 08.04.19 kl. 00:58 Oppdatert: 08.04.19 kl. 01:10