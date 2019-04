FØR KONVERTERINGEN: Dette bildet er tatt 22. juli i 2008, før kvinnen konverterte. Sommeren 2014 reiste hun med ektemannen til Syria og IS. Foto: Privat

Frp-topp om etnisk norsk IS-kvinne: – Håper hun aldri setter sine ben i Norge

Den etnisk norske kvinnen som sluttet seg til IS, bør aldri få returnere til Norge, mener Frp-topp Jon Helgheim. Heller ikke barn av norske IS-kvinner kan regne med hjelp fra regjeringspartiet.

Den norske konvertitten fra Levanger er den foreløpig siste av fire kvinner med norsk statsborgerskap som har ankommet flyktningleiren Al-Hol i Syria .

I et intervju publisert i Aftenposten, har kvinnen forsvart slavehold og grusomme avstraffelser. Hun forklarer dette med at IS var i en krig, og ved å vise til et ekstremt syn på islam.

Hun sier hun helst vil leve blant muslimer, men samtidig sier hun at hun ønsker å komme til Norge for å få utført en operasjon, og legger til at hun savner sine katter og norsk mat.

REAGERER: Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim. Foto: Tore Kristiansen

– Hårreisende

– Disse hårreisende uttalelsene er en ren provokasjon. Jeg håper hun aldri igjen setter sine ben i Norge, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim.

– Hun har forlatt Norge og sviktet våre verdier ved å slutte seg til en terrorstat. Det rette stedet for henne er et fengsel. Dersom hun kommer til Norge bør man vurdere om hun skal tiltales for landsforræderi, fortsetter han.

Helgheim mener at alle voksne norske IS-medlemmer, både menn og kvinner, bør straffeforfølges i Syria, slik også tidligere justisminister Tor Mikkel Wara tok til orde for.

I SYRIA: To av de seks barna til norske IS-kvinner som sitter i interneringsleir i Syria: En gutt på fire og en jente på to år. Foto: Privat

Har sympati med barna

Den etnisk norske kvinnen omtales som barnløs, men de tre andre norske IS-kvinnene som befinner seg i samme leir, har til sammen seks barn.

På spørsmål om hva som bør skje med barn av IS-kvinner, mener Helgheim at Norge bør vente og se hva andre land gjør, ettersom det er flere praktiske hindringer forbundet med å hente barna hjem fra området de befinner seg i, der norsk utenrikstjeneste ikke er til stede.

– Jeg er helt enig i at barna er uskyldige. Jeg har sympati med alle barn som har lidd under IS sine groteske handlinger, ikke bare barn av IS-medlemmer, sier Helgheim.

– Men det er feil at disse barna uten forbehold omtales som norske. Mødrene kan søke om statsborgerskap, dersom de har fødselsattest og DNA-test. At dette er vanskelig å fremskaffe, skyldes foreldrenes ansvarsløse handlinger. Disse mødrene er uegnet til å ha barn, fortsetter han.

TOBARNSMOR Den 28 år gamle kvinnen har sitt norske pass, men mangler utreisedokumenter til barna. Foto: Privat

Fikk brev fra Erna Solberg

Advokat Nils Christian Nordhus representerer familien til trønderkvinnen. Han sier noen av Helgheims uttalelser ikke er mulig å ta på alvor.

– Dersom hun vil hjem, så har hun en lovbeskyttet rett til det. Norsk utenrikstjeneste har en plikt til å yte konsulær bistand. Og om hun har gjort noe straffbart, må avgjøres ved rettsføring i en norsk domstol, sier Nordhus.

Advokat Bjørn Nærum er engasjert av en de andre IS-kvinnene, en 28 år gammel tobarnsmor. Han påpeker at barna ikke skal utsettes for arvesynd.

– Barna har ikke valgt sine foreldre, eller valgt hvor de blir født. Om mødrene er egnet eller ikke må jo eventuelt det norske barnevernet avgjøre, sier Nærum.

Erna Solberg har sagt til VG at det ikke er aktuelt å hente hjem norske kvinner eller barn. Det samme svarer statsministeren i et brev direkte til advokat Nærum, med henvisning til barnas besteforeldre:

«Jeg vil igjen få uttrykke min sympati med familien i denne vanskelige situasjonen. Jeg deler deres bekymringer for barnas situasjon og forstår deres sterke ønske om å få barna ut av leiren. Dessverre er dette en sak hvor det ikke finnes enkle løsninger», skriver Solberg.

Publisert: 11.04.19 kl. 21:13