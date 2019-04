PASS-SLUTT: Storbritannias blå pass ble første gang utstedt i 1921, men byttet til burgunderrøde, slik som disse, i 1988. Etter at brexit er gjennomført, skal britiske pass igjen bli blå. Foto: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Storbritannia fjerner EU fra britiske pass

Det britiske innenriksdepartementet sier de arbeidet ut fra antagelsen om at brexit ville finne sted 29. mars.

Britiske myndigheter har begynt å utstede burgunderrøde pass uten ordene «European Union», til tross for at landet fremdeles er medlem av unionen, melder The Guardian.

De to ordene er ikke lenger å finne på britiske pass som er blitt utstedt denne uken, rett og slett fordi britiske myndigheter arbeidet ut fra en antagelse om at utmeldingen av EU ville fullbyrdes 29. mars.

Dette blir imidlertid ikke like godt mottatt av enkelte, som hadde håpet på å fortsatt få beholde en fysisk tilknytning til EU. Susan Hindle Barone, som var en av de første som mottok et pass med den lille, men likevel store, endringen, sier til avisen:

– Jeg var sjokkert fordi vi har ikke forlatt EU ennå. Jeg antok at vi ville få det samme gamle passet. Det er ikke så mye om det, men det er det første, synlige tegnet på at vi forlater EU.

Meningene om det nye, britiske passet, er åpenbart delte:

I en pressemelding skriver Home Office at passene uten EU trykket med gylne bokstaver på omslaget vil bli introdusert fra 30. mars. Man vil ikke kunne velge hvilken type pass man ønsker å få utstedt, understrekes det.

Etter at Storbritannia har forlatt unionen, vil det ikke lenger utstedes pass som inkluderer ordene «European Union». Eldre pass påtrykket «European Union» vil imidlertid fremdeles være gyldige reisedokumenter etter at utmeldingen er et faktum.

Mot slutten av 2019 kommer Storbritannia til å introdusere et helt ny design, hvor passomslaget skal være blått.

«Som med de fleste nye pass-design, vil de blå passene bli faset inn gradvis» heter det i pressemeldingen.

Alle britiske pass som blir utstedt fra tidlig i 2020 vil være blå, blir det forsikret fra offisielt hold.

– Det britiske passet er et uttrykk for vår selvstendighet og uavhengighet, det symboliserer en stolt og stor nasjon, sa Theresa May i en uttalelse da nyheten ble kunngjort lille julaften 2017.

Daværende innvandringsminister Brandon Lewis sa også at de nye passene vil bli noen av de sikreste reisedokumentene i verden, og at det vil bli tatt grep for å beskytte det mot svindel og forfalskning.

De blå britiske passene ble første gang utstedt i 1921, men byttet til burgunderrød i 1988.

De nye passene som skal utstedes etter brexit, skal imidlertid produseres i Frankrike. «Nasjonal ydmykelse», har noen brexit-tilhengere ment.

Andre igjen, har foreslått mer drastiske endringer i pass-designet:

Publisert: 06.04.19 kl. 12:57