STATSBESØK: Trump har med seg kona Melania og sine fire voksne barn Eric, Don, Tiffany og Ivanka. Sistnevntes ektemann Jared Kushner er også med. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Har landet i London: Langer ut mot byens ordfører

LONDON (VG) Donald Trump og familien har landet i London der de er invitert på tre dagers statsbesøk av dronningen. Rett før han landet pisket han opp stemningen mot en av sine kritikere, Londons borgermester Sadiq Khan.

I formiddag landet Air Force One-flyet på Stansted flyplass nord i London. Like før landing smalt Trump til med disse meldingene på Twitter:

– Sadiq Khan, som på alle måter har gjort en elendig jobb som borgermester har opptrådt tåpelig og vemmelig overfor den besøkende presidenten fra USA, som er Storbritannias viktigste allierte. Han er en iskald taper som bør fokusere på kriminaliteten i London, ikke meg,

Videre sammenligner han Sadiq Khan med Bill de Blasio, borgermester i New York, som Trump mener også har gjort en elendig jobb. Han avslutter med at han ser frem til å være på besøk i London.

Ba om å avlyse besøket

Sadiq Khan har vært borgermester i London siden 2016. Han sa i et intervju til Sky News denne uken at Storbritannia må bevare det gode forholdet med USA uten å støtte Trump.

Han har også bedt om at hele besøket blir avlyst.

– Denne presidenten kommer ikke til å være der for alltid. Når vi ser tilbake på denne tiden vil folk angre på at vår regjering og statsminister ikke sa ham mer imot, sa Sadiq Khan til Sky News.

INGEN FAN: Sadiq Khan, til høyre, er borgermester i London. Til venstre sitter innenriksminister Sajid Javid. Foto: Jonathan Brady / PA Wire

Lunsj, møter og markering av D-dagen

På mandag skal Trump treffe kongefamilien i Buckingham Palace til både lunsj og gallamiddag.

Tirsdag møter han statsminister Theresa May i Downing Street. Møtet med Trump blir noe av det siste May gjør før hun går av som statsminister 7. juni.

I et intervju med The Sunday Times har Trump kastet seg inn i pågående diskusjoner i britisk politikk, nemlig brexit og valget av ny leder for det konservative parti, og dermed statsminister etter Theresa May.

Han gir Mays forhandlingstaktikk med EU det glatte lag og sier Storbritannia ikke bør betale EU opptil 50 milliarder pund for å gjennomføre skilsmissen. Det er Storbritannias forhandlingskort, mener Trump.

Av kandidatene som ønsker å følge etter May sier Trump at han heier på alle som er villige til å forlate EU 31. oktober med eller uten avtale.

Blant disse er Boris Johnson, som Trump sier ville blitt en «utmerket statsminister».

VELKOMST: Utenriksminister Jeremy Hunt tok imot Trump på Stansted flyplass i formiddag. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Onsdag 5. juni blir tilbrakt i havnebyen Portsmouth sør i England. Da er det 75 år siden de allierte styrkene invaderte Normandie i Frankrike og snudde 2. verdenskrig mot Tyskland. Dagen er kjent som D-dagen.

Flere hundre krigsveteraner samt dronningen skal delta på markeringen.

Store deler av London blir «hermetisk lukket» de neste tre døgnene, og det er ventet store protester i gatene.

Publisert: 03.06.19 kl. 11:15