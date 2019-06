Trump langet ut mot Corbyn og Khan

Både Labour-leder Jeremy Corbyn og London-ordfører Sadiq Khan fikk unngjelde under Donald Trumps pressekonferanse.

President Donald Trump er på statsbesøk i Storbritannia, og i ettermiddag holdt han en felles pressekonferanse med statsminister Theresa May. Da benyttet han anledningen til å betvile om det var noen demonstrasjoner mot ham og dele ut nye salver og beskyldninger mot London-ordfører Sadiq Khan (Labour) og Labour-leder Jeremy Corbyn.

– Jeg så ingen protester, jeg så folk som utrykte kjærlighet. Jeg sa, hvor er protestene? Mye av dette er er fake news. Og når det gjelder Londons borgermester så gjør han en dårlig jobb. Han utstråler en negativ holdning. Han skader folk i dette landet, sa Trump under pressekonferansen.

Labour-leder Corbyn fikk samme skussmål som Sadiq Khan.

– Han utstråler en negativ holdning. Jeg liker ikke folk som kritiserer, jeg liker folk som får ting gjort. Jeg hørte at at han ville møte meg, men jeg sa nei, sa Trump om Jeremy Corbyn, mannen som kan komme til å bli Storbritannias statsminister om det blir utskrevet nyvalg til høsten.

PÅ VEI: Theresa May og Donald Trump med førstedame Melania Trump noen skritt bak, på vei fra Downing Street nr. 10 til de britiske utenriksdepartementet hvor pressekonferansen Foto: BEN STANSALL / AFP

Ifølge Sky News var ikke dette «fake news». Tv-selskapet hevdet å ha fått bekreftet fra Corbyns kontor at Labour-lederen faktisk hadde bedt om å få møte den amerikanske presidenten under statsbesøket i Storbritannia.

Under sin tale sa Corbyn at han gjerne ville møte president Trump for å diskutere viktige saker og utfordringer som verden står overfor. Men noe møte mellom de to ble det ikke denne gang. Det satte den amerikanske presidenten en effektiv stopper for.

GOD TONE: Under pressekonferansen etter det siste møtet mellom Storbritannias statsminister Theresa May og USAs president Donald Trump, viste Trump seg fra en vennlig og omsorgsfull side overfor statsminister May. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS

På spørsmål om hvem han kan tenke seg blir Storbritannias neste statsminister, var Trump usedvanlig diplomatisk i sitt svar.

– Jeg liker Boris (Johnson), og Jeremy (Hunt, utenriksministeren), men Michael(Gove) kjenner jeg ikke, var det Trump ville si om den saken.

Trump var klarere i sine svar før han ankom Storbritannia. Da var Boris Johnson Trumps favoritt.

Da atmosfæren ble litt løsere på slutten av pressekonferansen sa den amerikanske presidenten hadde at han ville ha gått til sak og søkt om erstatning fra EU, om han hadde vært i Theresa Mays posisjon. Presidenten gikk ikke inn i videre detaljer omkring dette.

Publisert: 04.06.19 kl. 17:16