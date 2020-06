PAUSE: Texas' guvernør Greg Abbott måtte krype til korset og stanse gjenåpningen etter at antall koronasmittede økte kraftig de siste ukene. Foto: Ricardo B. Brazziell / Austin American-Statesman via AP / NTB scanpix

Coronasmitten skyter i været i USA

Antall coronasmittede tar helt av i det sørlige og vestlige USA etter at en rekke delstater startet gjenåpningen i april og mai.

Guvernøren i Texas ble tvunget til å sette gjenåpningen på pause, Florida registrerte for annen dag på rad over 5.000 nye tilfeller, og i Arizona er 23 prosent av de testede positive, tre ganger mer enn landsgjennomsnittet,

Texas har vært en av statene som med størst iver har gjenåpnet etter nedstengningen for å bremse viruset, men torsdag måtte statens republikanske guvernør Greg Abbott krype til korset og kunngjøre at gjenåpningen midlertidig stanses. Men han gjorde det likevel klart at det ikke blir ny nedstengning.

– Det siste vi ønsker å gjøre som delstat, er å gå tilbake og stenge forretninger igjen, sa han og la til at en pause kan bidra til å bremse spredningen til man trygt kan gå videre til neste fase.

Han oppfordret likevel til bruk av munnbind og ga beskjed om at operasjoner skal utsettes slik at intensivplasser kan stå klar på statens sykehus. Allerede er nesten alle intensivsenger i Houston i bruk.

Texas, som var en av de første statene som startet gjenåpningen, satte torsdag ny rekord med 5.500 nye smittetilfeller og nådde totalt 125.900 smittede. På to uker har antall innlagte på sykehus doblet seg.

Øker etter gjenåpningen

Mange delstater i sør og vest som ikke var rammet i særlig grad da New York og områdene rundt måtte stenge helt ned på grunn av en eksplosjon i smitte i mars og april, var snare til å starte gjenåpningen i mai.

Men mens New York, New Jersey, Connecticut og andre delstater i nordøst nå har fått kontroll og har startet en forsiktig gjenåpning, tar epidemien av i Sørstatene og i det vestlige USA, noen uker etter gjenåpningen. 29 delstater opplever kraftig økning av smittetilfeller.

Florida har nå over 114.000 bekreftede coronatilfeller og minst 3.327 døde av corona, samtidig som folk i stadig mindre grad respekterer sosial avstand og fyller statens strender.

Guvernør Ron DeSantis ba torsdag folk bruke munnbind, men vil ikke innføre noe påbud.

– Må katastrofe til

Arizona er en av de hardest rammede statene. Der ligger 415 av de sykehusinnlagte i respirator. Utah melder om det nest høyeste antall nye smittede hittil, mens Mississippi registrerte nye rekorder på coronasmittede to ganger denne uka.

– Dette er ingen spøk. Det som skjer, blir virkelig ille, sa delstatens helsesjef Thomas Dobbs. Han legger skylden på unge som ikke bruker munnbind, og sier at mange tilfeller har å gjøre med at unge smitter eldre slektninger.

– Jeg er redd det må en eller annen slags katastrofe til før folk tar dette på alvor, sa han.

Tvinges til tiltak

Ikke bare i Texas, men også i andre delstater tvinges dermed myndighetene til å innføre nye tiltak, selv om de unngår i det lengste å stenge ned igjen. I Nevada må folk nå bruke munnbind, inkludert i kasinoene, mens Idaho som Texas setter gjenåpningen på pause.

Men i Louisiana, der det er nye utbrudd og 3.051 mennesker har dødd av corona, prøver en gruppe republikanere i delstatsforsamlingen å oppheve unntakstilstanden den demokratiske guvernøren innførte, og gjenåpne alt uten noen restriksjoner.

les også Smitten øker i halvparten av USAs delstater

Dødsfall øker

Over hele USA ble det onsdag registrert 34.500 nye coronasmittede, litt lavere enn dagen før, men likevel ikke langt fra rekorden på 36.400 24. april, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Antall daglige tilfeller har økt med 50 prosent på to uker.

Det er for tiden rundt 600 dødsfall hver dag, langt lavere enn toppen på 2.200 i midten av april.

Helseekspertene sier at det tar noen uker før antall døde øker i samme takt som antall smittede, men at det kan unngås hvis myndighetene tar de rette valgene.

At antall døde ikke har nådd samme høyder som i april, håper de blant annet skyldes bedre behandling, bedre tiltak på sykehjem og at flere smittede er unge.

Likevel er det allerede illevarslende tegn: Både i Arizona og Alabama er det en klar økning i dødsfall noen uker etter at antall smittede begynte å øke igjen.

Publisert: 26.06.20 kl. 07:27

