ALVOR: Etter å ha vist likegyldighet overfor covid-19 viruset, har virkeligheten innhentet pakistanere. Over 220 000 er registrert smittet, og antallet døde øker med flere tusen i døgnet. Foto: FAROOQ NAEEM / AFP

Covid-19 eksplosjon: – De trodde på påstandene om at vi pakistanere var immune mot viruset

Sosiale medier meldte at pakistanere var mer immune enn folk i andre land. – Klima og hardt vær gjorde oss mer robuste mot viruset, var den tragiske oppfatningen, sier Zohaib Hassan til VG.

Nå nettopp

Fire måneder etter betaler pakistanere prisen for å tro på rykter og falske meldinger.

Lørdag var det registrert 225.283 smittede i den pakistanske befolkningen på over 200 millioner mennesker, viser VGs oversikt. Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, er det fem land i Midtøsten-regionen som er spesielt hard rammet, Egypt, Iran, Irak, Pakistan og Saudi-Arabia.

Fredag ettermiddag ble det kjent at Pakistans utenriksminister Shah Mehmood Qureshi har testet positivt for covid-19.

– Rundt 4550 er døde av coronaviruset i Pakistan, men med så mange smittede og antallet øker for hver dag, er situasjonen veldig alvorlig og den blir verre, sier Zohaib Hassan på telefonen fra den pakistanske hovedstaden, Islamabad.

SYK: – Jeg har aldri vært så dårlig i mitt liv. En ting var smerten og sykdommen, men verst var angsten og redselen for å dø, sier Zohaib Hassan. Foto: Privat

Zohaib Hassan er vanningeniør og programansvarlig for Kirkens Nødhjelps arbeid i Pakistan, og han fikk selv påvist covid-19 smitte i begynnelsen av mai, og noen dager etter ble han isolert. Han slet med store og uforklarlige smerter i hele kroppen.

– Jeg har aldri tatt en tablett før. Troen på at kroppen forsvarer seg, og tar seg av det som skal gjøres for å bli frisk, har alltid vært sterk hos meg. Men, dette var noe annet. Smertene var ille nok, men så kom etter hvert angsten og redselen for å dø fra mine nærmeste. Det var en påkjenning jeg ikke unner noen. Det var helt forferdelig. Selv om jeg ikke var så alvorlig syk at jeg trengte behandling på sykehus, sier Hassan, som 29. mai testet negativ og er i arbeid igjen for Kirkens Nødhjelp.

I ARBEID: Ingeniøren Zohaib Hassan(i midten) forklarer hvordan toalettet i en pakistansk landsby skal bygges opp. Gode sanitære forhold er avgjørende viktig for å unngå corona-smitte. Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Han tenker med gru på den slappe holdningen som mange pakistanere hadde til Covid-19 pandemien da den først ble kjent i Pakistan. Det første tilfellet av virussmitte ble registrert 26. februar.

– På sosiale medier flommet det over med beroligende meldinger. Problemet var at disse var falske, og ikke hadde noe med virkeligheten å gjøre. Folk tok ikke pandemien på alvor. Veldig få fryktet å bli smittet. De trodde på påstandene om at vi pakistanere var immune mot viruset, fordi hardt vær og klima hadde gjort oss så hardføre gjennom generasjoner. Tragisk, sier Zohaib Hassan.

KOM TIL HEKTENE: Zohaib Hassan håper at de kan nå 25 millioner pakistaner med direkte hjelp og informasjon om viruset. Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Pakistan er et av de landene med det raskest voksende antallet registrerte covid19-smittede, ifølge WHO. I en artikkel på AlJazeera blir det satt spørsmålstegn ved at Pakistan bruker enorme beløp på det militære forsvaret, mens ressursbruken på å bekjempe Covid19-viruset, og levere helsetjenester til befolkningen blir skadelidende. Det er en betydelig mangel på respiratorer og beskyttelsesutstyr i landet.

– Situasjonen i regionen er kritisk, sier WHOs ansvarlige leder for Midtøsten, Ahmed al-Mandhari. Mer enn 80 prosent av alle dødsfall i regionen finne sted i fem land, ifølge WHO.

– Myndighetene gjør i dag en stor innsats for å hindre spredning av viruset. Det er ventet at smittetoppen vil komme i månedsskiftet juli/august, sier Zohaib Hassan.

I dag jobber Hassan for fullt med å kunne redusere pakistaneres risiko for å bli corona-smittet. Han personlige erfaring med covid-19 gir ham enda større troverdighet i arbeidet han utfører.

– Kirkens Nødhjelp er i førsterekken i den krisesituasjonen som Pakistan befinner seg i. Med støtte fra det norske utenriksdepartementet prøver vi å innprente i folk hva som er det viktigste å gjøre for å hindre dem i å bli smittet. Vi opererer i seks distrikter i tre provinser, Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa. Innen utgangen av august håper vi å ha bidratt til gi opplysninger og direkte hjelp til 25 millioner mennesker, sier Zohaib Hassan til VG.

DØD: Nok et covid-19 offer i Pakistan på vei til å bli gravlagt i Hyderabad i Pakistan. Flere tusen dør hvert døgn i landet med over 200 millioner mennesker. Foto: NADEEM KHAWAR / EPA

Hjelpen Kirkens Nødhjelp bistår med er å gi basiskunnskaper om renslighet, om å vaske hendene grundig, sørge for rent drikkevann, desinfisere offentlige steder hvor folk samles, busstasjoner og lokaler hvor folk står tett. Dele ut beskyttelsesmasker, hansker, desinfeksjonsvæske og utstyr til helsevesenet.

– I dette arbeidet inngår det å øke bevisstheten hos folk om den enorme trusselen som covid-19 viruset utgjør. Det gjøres gjennom kampanjer på tv og radio og via store plakater plassert hvor alle kan se dem, sier Zohaib Hassan.

Pakistanske myndigheter er blitt kritisert for ikke å ta de nødvendige forholdsregler, og ikke reagere raskt nok på den dramatiske utviklingen og spredningen av covid-19 viruset i landet. Helsearbeidere har protestert mot mangelen på beskyttelsesutstyr.

– Vi trenger utstyr som beskytter oss, ikke rosende omtale og flotte ord. Hvis vi dør, eller ikke er i stand til å jobbe, hvem vil da behandler pasientene, er det retoriske spørsmålet Shafiq Awan, lederen i foreningen for førstehjelp-medisinerne i Karachi stiller til regjeringen, gjengitt i The New York Times.

Statsminister Imran Khan slo tilbake med å si at «hans regjering hadde respondert adekvat i forhold til pandemien», skriver den amerikanske avisen.

SLITER: Pakistans statsminister Imran Khan blir kritisert for håndteringen av covid-19 pandemien som har rammet landet hardt. Foto: B.K. Bangash / AP

Imran Khan ville ikke innføre en nedstengning av Pakistan da pandemien slo inn over landet i begynnelsen av mars. Men i slutten av måneden sørget Pakistans mektige militære ledere for å tilsidesette statsministeren, og landet ble stengt ned.

Men, skriver The New York Times, etter et enormt press fra mektige islamister ble virksomheter åpnet igjen.

– Med to tredjedeler av befolkningen fullstendig avhengig av en daglig inntekt, må vi ta tøffe valg og være i stand til å balansere mellom liv og levebrød, sier Pakistans helseminister, dr. Zafar Mirza, til The New York Times.

Publisert: 05.07.20 kl. 04:30

Fra andre aviser