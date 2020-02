DELT: Myndighetene jobber ved flyet fra Pegasus Airlines i Istanbul. Foto: Emrah Gurel / AP

Beskjed før Istanbul-ulykken: Flyet før dere avbrøt landingen

Kort tid før Pegasus Airlines-flyet skled av rullebanen i Istanbul hadde minst ett fly avbrutt sin landing.

Ines Margot Zander

Endre Alsaker-Nøstdahl

Oppdatert nå nettopp

Tre personer mistet livet og 180 ble skadet da passasjerflyet skled av rullebanen på Sabiha Gokcen-flyplassen i den tyrkiske storbyen.

I ettertid har det kommet flere nye detaljer om dramaet som utspilte seg, deriblant opptak av samtalen mellom kontrolltårnet og flyet:

Der får piloten beskjed om at flyet før dem avbrøt landingen.

– Piloten som landet før dere rapporterte om 37 knop medvind under 600 fot, er beskjeden fra tårnet.

– Flyet som landet før deg avbrøt landingen, sies det videre.

– Det er mottatt, er svaret fra cockpit.

Hør lydklippet her:

Ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu var det ikke bare ett, men to fly som avbrøt sine landinger på grunn av dårlig vært kort tid før Pegasus Airlines-flyet, skriver nyhetsbyrået AP.

– Ikke optimalt

Tyrkiske myndigheter etterforsker ulykken, og to ansatte i tårnet, samt pilotene i de to flyene som avbrøt sine landinger, skal avgi forklaring, opplyser Anadolu.

Når fly skal lette eller lande er motvind å foretrekke, og kontrolltårnet meldte om medvind til Pegasus Airlines-flyet.

Medvind er på generelt grunnlag ikke optimalt, sier flyekspert- og analytiker Hans Jørgen Elnæs til VG.

– Men fly har et operasjonelt område som tillater å lande og ta av innenfor gitte verdier, sier han, og understreker at det er avhengig av flytype og at mange ulike faktorer spiller inn.

Panikk om bord

Pegasus Airlines-flyet var på vei fra byen Izmir. Transponderdata viser at flyet landet langt inn på rullebanen, med en hastighet på rundt 200 kilometer i timen i landingsøyeblikket.

Det siste datapunktet viser en hastighet på 117 km/t idet flyet forlater rullebanen. Deretter fortsetter det ned en rundt 30 meter høy skrent og knekker i tre deler.

Passasjerer har i ettertid fortalt om panikk om bord etter landingen. Alper Kulu sa til nyhetsbyrået DHA at flyturen var turbulent, skriver AP.

– Det var vanskeligheter i landingen. Det holdt også høy fart sammenlignet med andre fly, hevdet Kulu.

Han sa at flyet svaiet mot venstre og høyre, før det falt ned i en bratt grøft. Han fryktet flyet skulle eksplodere.

– Det var panikk og skriking. Alle ropte etter hjelp. Jeg kom meg ut av flyet selv med en brukket arm, sier han.

Publisert: 07.02.20 kl. 12:21 Oppdatert: 07.02.20 kl. 12:43

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser