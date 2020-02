TOMMEL OPP: En selvsikker Donald Trump under et valgkamparrangement i New Jersey forrige uke. Onsdag vil han etter alle solemerker frikjennes i Senatet. Foto: Leah Millis/REUTERS

Riksrettssaken: Slik har republikanere snudd om Ukraina-press

WASHINGTON, D.C. (VG) I innspurten av riksrettssaken innrømmer flere republikanere at Donald Trumps Ukraina-samtale var langt fra perfekt. Men de holder fast ved at riksrett er feil medisin.

I flere måneder har «perfekt» vært Donald Trumps egen beskrivelse av den omstridte samtalen med den ukrainske presidenten. Han har nektet for å presset Ukraina til å etterforske Joe Biden og har avvist riksrettssaken som en heksejakt.

Det republikanske partiet har stilt seg lojalt bak presidenten. Men i forrige uke begynte det å slå sprekker i de vanlige argumentene:

Da senator Lamar Alexander forklarte hvorfor han ville stemme nei til å kalle inn vitner, begrunnet han det med at det ikke var behov for flere bevis.

– Det var upassende for presidenten å be en utenlandsk leder om å etterforske sin politiske motstander og å holde tilbake bistand for å oppfordre til etterforskningen, skrev han i en uttalelse.

SKEPTIKERE: Lamar Alexander på vei inn til Senatet sammen med partikollega Mitt Romney fredag forrige uke. Mens Alexander vedgår at Trump har gjort noe upassende, stemte Romney sammen med Demokratene i spørsmålet om å kalle inn vitner. Foto: Thomas Nilsson / VG

Til tross for den knusende konklusjonen holdt Alexander fast ved at Trump ikke bør finnes skyldig i maktmisbruk. I stedet bør velgerne gi sin dom i november, mener han.

– Jeg synes ikke han burde gjort det. Jeg synes det var galt. Upassende ville jeg sagt – uanstendig, å krysse en grense. Og da gjenstår spørsmålet om hvem som bestemmer om hva man skal gjøre med det, utdypet han på NBCs «Meet the press» søndag.

– Unødvendig trøbbel

Den republikanske senatoren Chuck Grassley medgir overfor VG at Trump burde oppført seg annerledes.

– Han skapte unødvendig trøbbel for seg selv, han forsøkte å be om etterforskning av noen som kanskje ikke engang blir hans motstander.

FERDIG FOR DAGEN: Etter endt dag i Senatet, ssetter senator Chuck Grassley seg inn i T-banevognen som skal frakte ham til en annen bygning på Capitol Hill. Foto: Thomas Nilsson / VG

Men Grassley mener det ikke er bevist at Trump holdt tilbake 391 millioner dollar for å presse frem en etterforskning.

– De prøver å si at et motiv er et lovbrudd. Når du etterforsker et lovbrudd, kan motivet være en del av det. Men du dømmer ingen på motiv, og det er det de forsøker å gjøre, sier senatoren før han satt seg inn i T-banen i kjelleren på Capitol Hill mandag.

– Fanger essensen

Den republikanske senatoren Ben Sasse sier til New York Times at Alexander snakker på vegne av mange av de folkevalgte. Da VG snakket med Trumps nære støttespiller Lindsey Graham fredag, støttet han kollegaen.

– Jeg synes han fanger essensen; at dette er en ikke-riksrettsverdig handling, men at oppførselen til presidenten ikke var perfekt. Det er trolig der flesteparten av amerikanere står.

TRUMP-VENN: Senator Lindsey Graham på vei inn i Senatet fredag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Også senator Joni Ernst fra Iowa innrømmer at oppførselen ikke var feilfri:

– Generelt, å gå etter korrupsjon ville vært den riktige tingen å gjøre, han gjorde det kanskje på feil måte, sa Joni Ernst til CNN søndag.

– Jeg tror han kunne gjort det gjennom andre kanaler, sa Ernst, som mente Trump i stedet burde henvendt seg til Justisdepartementet.

RIKSRETT-PAUSE: Få timer før hun fikk resultatene fra nominasjonsvalget i Iowa, snakket Amy Klobuchar med pressen i Washington, D.C. Foto: Thomas Nilsson / VG

Amy Klobuchar, som var tvunget til å ta en pause fra valgkampen i Iowa, er ikke nådig med kollegenes uttalelser.

– Jeg ble kvalm av å høre hva republikanske kolleger har sagt. Jeg mener dette er en søken etter sannheten, sier hun til MSNBC.

– Svaret er valg

Kjendisadvokat og Trump-forsvarer Alan Dershowitz har også gått langt i å lansere et nytt forsvar i Senatet:

Selv om en president gjør noe for å fremme egen valgkamp, er det ikke nødvendigvis en korrupt handling som bør føre til riksrett. Det avgjørende er at han eller hun også tror det er til nasjonens beste, argumenterte professoren som tidligere har fortalt til VG hvordan han ble en del av Trumps forsvarsteam.

Men i mandagens sluttinnlegg gjentok advokatene fra Det hvite hus hovedbudskapet:

Trump har ikke bedt om gjenytelser fra Ukraina og riksrettssaken er et forsøk fra Demokratene på å påvirke presidentvalget i november. Jay Sekulow ba senatorene om å overlate valget av president til det amerikanske folket.

– Svaret er valg, ikke riksrett, sa han.

Hastet tilbake til Iowa

Etter sluttinnleggene fikk senatorene ti minutter hver på talerstolen. Dette fortsetter tirsdag, før den endelig avstemningen skjer onsdag kveld norsk tid.

Innen den tid skal Trump holde en tale om rikets tilstand og Demokratene skal få første løypemelding i deres interne presidentvalgkamp.

Bernie Sanders hastet med bestemte skritt ut av kongressbygningen kort tid etter at riksrettssaken var ferdig mandag. På spørsmål om han var på vei til Iowa, løftet han hånden og svarte kjapt, uten å snu seg:

– Jepp!

