Iran bekrefter: To missiler traff flyet

Iran har tidligere innrømmet at de skjøt ned det ukrainske passasjerflyet. Nå er det klart at det var to missiler som traff flyet.

Øystein David Johansen

NTB

Nå nettopp

Det skriver nyhetsbyrået AFP. I en foreløpig granskningsrapport går det fram at flyet ble truffet av to missiler av typen Tor-M1.

Rapporten ble offentliggjort av Irans sivile luftfartsmyndigheter tirsdag.

Det blir også opplyst at etterforskningen fortsetter for å fastslå hvordan de to rakettene påvirket flystyrten.

Storavisen New York Times publiserte allerede 14. januar overvåkningsbilder som viser hvordan flyet blir skutt ned av to missiler.

SKUTT NED: Vrakrester fra det ukrainske passasjerflyet som ble skutt ned tidligere i måneden. Foto: Wana News Agency / X07016

Etter flere dager med spekulasjoner vedgikk Iran 11. januar at de hadde skutt ned flyet «ved en feil».

Den gang stod soldaten Amir Ali Hajizadeh frem, og tok på seg det personlige ansvaret for det som ble omtalt som én missil som ble avfyrt. Grunnen var at han trodde flyet var en krysserrakett.

Iran avviste i flere dager etter ulykken at flyet ble truffet av en missil, men har etter innrømmelsen uttalt tidligere at de som stod bak nedskytingen vil bli holdt ansvarlig.

Publisert: 21.01.20 kl. 08:42

