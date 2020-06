SUPPORTERE: Tilhengere av president Donald Trump har allerede vært i Tulsa i flere dager. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump trosser smittevern: Holder massemøte på åstedet for USAs verste lynsjing

TULSA/OSLO (VG) Dagen etter USA markerer slutten på slaveriet, inviterer Donald Trump til innendørs folkemøte i byen der 300 svarte ble massakrert.

Hvorfor Trump-kampanjen har valgt å legge sitt første valgmøte etter coronapandemien inntraff til akkurat Tulsa i Oklahoma, er ukjent. Men kritikken har haglet.

Både for valg av tid og sted, og for at presidenten i det hele tatt samler tusenvis av mennesker mens covid-19 fortsetter å ta liv.

For mens den sannsynlige motkandidaten Joe Biden (77) i stor grad har satt presidentvalgkampen på hold, trosser Donald Trump (74) smittevernreglene og inviterer til innendørs folkeansamling i et lokale med plass til 19.000 mennesker.

Presidenten har selv tvitret om at hele 200.000 mennesker har kjøpt billetter.

Trump-kampanjen valgte å utsette arrangementet med én dag de fikk kritikk for å ha valgt 19. juni eller Juneteenth, merkedagen for slutten på slaveriet i USA i 1865 og en feirings- og fridag for mange afrikansk-amerikanere. Men valget av sted står ved lag.

HISTORIE: Crystal Robertson (50) står foran en kirke som brant ned under massakren i 1921 og ble bygd opp etterpå. Foto: Thomas Nilsson / VG

Den mørke sommerdagen i 1921

Greenwood Avenue i Tulsa er fredag kveld fullt av folk som markerer Juneteenth med å danse, spise og ta selfier i ettermiddagssolen.

Gaten bærer på en mørk hemmelighet.

For 99 år siden ble Tulsa åsted for raseopptøyene som regnes det som verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie.

Opp mot 300 mennesker ble drept og rundt ble 10.000 hjemløse da en hvit mobb angrep det svarte, velstående Greenwood-nabolaget i Tulsa sommeren 1921. Innbyggerne har beskrevet at private fly slapp brannbomber over bydelen.

I BRANN: Røyken sto opp fra bygningene i den svarte bydelen Greenwood i Tulsa i Oklahoma under raseopptøyene sommeren 1921. Foto: LIBRARY OF CONGRESS / Reuters

Hendelsen var lenge glemt og nådde hverken historiebøkene eller skolepensum, men i 2001 ble massakren omsider gransket. En kommisjon konkluderte da med at myndighetene i Oklahoma hadde støttet angrepet, og flere hundre Ku Klux Klan-medlemmer deltok i lynsjingen.

– Velg en annen helg

VG møter Linda (52) mens hun tar et bilde av mannen Daron (55) og resten av familien foran et stort veggmaleri som hedrer minnet om den grufulle hendelsen.

Bare noen hundre meter unna skal Donald Trump lørdag kveld holde sitt første valgkampmøte på over tre måneder.

– Vi vil feire Juneteenth, dagen da slaver ble frie. Men dessverre må vi fremdeles leve uten like rettigheter i USA. Folk ser bare hudfargen vår når vi søker på jobber og det påvirker måten politiet behandler oss. Vi vil bare bli behandlet som mennesker, sier Linda til VG.

– Jeg synes han skulle hatt det en annen helg, sier hun.

MINNE: Linda (52) tar bilde av mannen Daron (55) og resten av familien foran veggmaleriet som hedrer minnet om massakren i Tulsa i 1921.

Advokaten Damario Solomon-Simmons er en av flere talere og musikere på en stor utendørsscene i nærheten. Han var advokaten til 105 år gamle Lessie Benningfield Randle, som er en av bare to overlevende fra massakren i 1921.

Solomon-Simmons mener at rasismen som førte til massakren fortsatt er levende i Tulsa.

Han tror ikke det er tilfeldig at president Trump har valgt akkurat denne byen for valgmøtet sitt.

– Han velger bevisst å komme til et sted hvor hvit makt-bevegelsen brant ned et av de mest velstående svarte lokalsamfunnene i historien for å sende et signal til sin base om at han er der for dem. Det å gjøre USA stort igjen, betyr å være rasistisk, å være mot svarte, sier han.

ADVOKAT: Damario Solomon-Simmons mener at rasismen fortsatt lever godt i Tulsa.

Smittefest

Nå advarer en rekke amerikanske helseeksperter mot smittefest i Tulsa.

– Folkemøtet er usedvanlig farlig for dem som deltar og for folkene som kjenner dem og er glade i dem og skal møte dem senere, advarer Dr. Ashish Jha, som leder Harvard-universitetets Global Health Institute, ifølge NTB.

Arrangementet inntreffer akkurat når Oklahoma er inne i en smittetopp, og utbruddet kan potensielt vokse med Trumps folkemøte. Disse møtene trekker gjerne tilhengere fra andre deler av landet. Mange av Trump-velgerne er eldre og dermed i risikogruppen. Nå skal de altså samles innendørs, der forskning viser at coronaviruset sprer seg betydelig raskere enn i friluft.

Tulsa-ordfører: «Det var ikke min idé»

Ordføreren i Tulsa, republikaneren George Theron Bynum, skriver på sin Facebook-side at han er bekymret for hvordan det skal gå på folkemøtet.

– Var nasjonens første store kampanjemøte etter covid-19 min idé? Nei. [...]. Deler jeg bekymringen over på ha fullt hus? Selvfølgelig. Siden jeg er forsiktig av natur, liker jeg ikke å være den første til å prøve noe. Jeg skulle ønske at en annen by hadde bevist at et slikt arrangement er trygt.

Tulsa-ordføreren forsøker å betrygge innbyggerne med at Trump-kampanjen har lovet å følge visse retningslinjer: Hver deltager må få målt temperaturen sin på vei inn, alle vil få utdelt munnbind, og det blir satt opp antibac-stasjoner.

Lesa McKellip (54) har vært der med sin søster, sine barn og barnebarn siden onsdag. De har slått opp et telt.

– Vi liker Trump fordi han ikke er som andre presidenter. Han forteller sannheten og styrer landet på en annen måte enn det har vært gjort før, sier hun til VG.

VENTER: Lesa McKellip venter på president Donald Trump sammen med datteren Elizabeth og barnebarnet Kaely. De har ventet i kø siden onsdag og sover i telt på fortauet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ikke redd

McKellip er ikke redd for å bli coronasmittet.

– Jeg nøler ikke på å gå inn på et område med mange mennesker. Jeg vil bare bruke en maske innendørs hvis Trump sier at vi må. Hvis ikke gjør jeg det ikke, sier hun.

Anthony Fauci (79), USAs coronaekspert og sjef for Det nasjonale instituttet for allergi og infeksjonsmedisin (NIAID), har uttalt at han selv aldri ville ha dratt på folkemøtet, ifølge Daily Beast.

– Jeg er i høyrisikogruppen. Personlig ville jeg ikke ha deltatt. Selvfølgelig ikke, sa Fauci.

