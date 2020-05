ÅPNET: Etter å ha vært stengt i flere uker åpnet Bondi Beach forrige uke for dem som vil svømme eller surfe. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Australia: Her kan du hverken sole deg eller stå stille

SYDNEY (VG) Etter at alle strendene var stengt i flere uker, er nå blant annet verdensberømte Bondi Beach åpnet – men det er ikke lov til å sole seg eller stå stille på stranden.

Bondi Beach er sammen med flere av Sydneys mange strender åpnet igjen, men kun fra klokken 07 til 17, og kun for de som svømmer eller surfer og som bor i området.

– Våre strender er stengt for alle landbaserte aktiviteter, som sosiale sammenkomster, soling, strandturer og jogging, sier ordfører i Waverley Paula Masselos til Sydney Morning Herald.

Det er oppmerkede området man kan bevege seg på fra stranden starter og ned til vannkanten – med skilt «surf og dra» og «svøm og dra».

«SURF OG DRA»: Drar du på stranden – må du holde deg i vannet. Foto: Rick Rycroft / AP

Strenge bøter

Det er ikke bare på stranden man ikke skal stå stille eller sitte og nyte solen. «Hold deg hjemme»-tiltaket følges opp av synlig politi i gatene.

Det finnes totalt 17 unntak for å gå ut, blant annet trening, innkjøp av mat og få medisinsk behandling. Forlater man hjemmet uten «en gyldig grunn» kan man få bøter på over 70.000 kroner og opptil seks måneders fengsel.

– Hver gang en politibetjent stopper noen og stiller dem et spørsmål, får man etter hvert egenskapen til å forstå når de snakker sant og ikke, sier politisjefen i delstaten Mick Fuller til radiokanalen 2GB i slutten av mars.

IKONISK: Den ikoniske stranden Bondi Beach var lenge stengt, men har nå åpnet for surfing og svømming. Foto: Knut Arne Hansen

Man skal heller ikke være flere enn to sammen når man er ute, og politiet nøler ikke med å ta kontakt om de mistenker at man bryter restriksjonene.

– Om for eksempel en gruppe unge mennesker forteller en historie som ikke går opp, vil de få bot. Men vi bruker sunn fornuft, alle får ikke bøter, fortsatte han.

Siden tiltakene ble innført i mars til 16. april hadde over 500 fått coronarelaterte bøter i delstaten, skriver ABC.

– Politiet vil ikke, men om de må, gir de ut bøter. Liv står på spill. Verden er annerledes, og den vil være annerledes til trusselen er bort, har delstatsminister Gladys Berejiklian uttalt.

STILLE: Utenfor operahuset i Sydney er det nesten alltid mennesker å se, men under coronakrisen har man kunne stå helt alene foran det verdensberømte bygget. Foto: Knut Arne Hansen

Hentes av politiet

I tillegg har Australia blant annet svært strenge karanteneregler for alle som ankommer landet.

14 dagers karantene er ett av dem. Ganske likt som hjemme, tenker du. Den store forskjellen er at man blir møtt av politiet eller militæret når man ankommer flyplassen og ført til et karantenehotell. Der får man ikke forlate rommet, og hotellet er bevoktet av politiet 24 timer i døgnet.

Dette gjelder for australske statsborgere, uansett om de bor 100 meter eller 10 mil unna karantenehotellet sitt, for andre er grensen stengt.

– Det er litt frustrerende ikke å få dra rett hjem, men jeg forstår hvorfor det må til, sa Angla Nguyen fra sitt karantenehotell i starten av april.

BLIR MØTT AV POLITIET: Alle som ankommer Australia blir hentet av politiet og militæret og kjørt i karantene. Foto: DAN HIMBRECHTS / AAP

Optimistiske

Tiltakene og den strenge håndhevingen av dem kan være en av grunnene til at landet med drøyt 25 millioner innbyggere har ganske lave smitte- og dødstall.

25. januar ble de første smittetilfellet i Australia bekreftet. To dager tidligere hadde myndighetene startet med forebyggende tiltak. Én måned senere var det 22 bekreftede smittetilfeller, og den australske regjeringen iverksatte sin nødplan for coronaviruset.

18. mars ble det innført nasjonal unntakstilstand. På dette tidspunktet var det drøyt 500 smittetilfeller. I ukene som fulgte ble det innført en rekke restriksjoner og tiltak for å forhindre smitte – slik det ble gjort i svært mange andre land i verden.

Onsdag var det snaut 7000 bekreftet smittetilfeller, og landet har registrert 97 coronarelaterte dødsfall.

Og på grunn av disse tallene har delstatene begynt å lette på noen av tiltakene i landet.

– Det er ikke mange i verden som er i posisjon til å si at de har kontroll, og det er på grunn av alle vi har testet og tiltakene vi har iverksatt. Nå er tiden inne for å se hvilke tiltak vi kan lette på, sa delstatsminister i New South Wales, Gladys Berejiklian, til radiokanalen 2GB i slutten av april.

Likevel er hun forberedt på tilbakeslag.

– Å lette på tiltakene kommer med konsekvenser, den åpenbare konsekvensen er at vi vil få flere smittetilfeller og flere blir syke.

Publisert: 06.05.20 kl. 13:16

