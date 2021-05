KAN FØRE TIL SKADER: En Peloton-mølle avbildet på en messe i Las Vegas i 2018. Foto: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tilbakekaller tredemøller etter barnedødsfall

Produsenten Peloton tilbakekaller tredemøller av typen Tread og Tread+ i USA og Storbritannia etter flere

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

BBC melder at 125.000 møller blir tilbakekalt i USA etter at en 6-åring døde.

Foruten dødsfallet, fikk Peloton også 72 varsler om skader.

Det amerikanske forbrukertilsynet (CPSC) melder at disse kan forårsake skader eller død for voksne, barn eller kjæledyr om de blir dratt inn under båndet.

Tilbakekallingen i Storbritannia gjelder fare for at display-konsollene kan falle av.

STOPPER: Tredemøllene av denne typen selges ikke lenger. Foto: Peloton

Peloton-sjef John Foley medgir at selskapet gjorde en feil ved å ikke tilbakekalle møllene tidligere.

– Jeg ber om unnskyldning for det. Dagens kunngjøring viser vår anerkjennelse av at vi gjennom å samarbeide tett med CPSC kan øke sikkerhetsbevisstheten for våre kunder, sier Foley i pressemeldingen.

De gikk i april ut med en advarsel om å holde barn borte fra maskinene etter at 6-åringen som ble dratt under møllebåndet døde i mars.