Dette landet vaksinerer de unge først I Indonesia løser de vaksinering mot covid-19 motsatt av alle andre: De unge er først i køen . Kari Aarstad Aase Av Publisert 28. mars, kl. 14:41 Achmad Ibrahim / AP Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Å ignorere den enorme belastningen barn og unge opplever under pandemien, har en pris og kan påvirke gjenåpningen av samfunnet, sier ekspert. JACK GUEZ / AFP Neste side (3) Forrige side (1)

– Skulle vi ha tenkt bare økonomi, så kanskje det hadde lønt seg å vaksinere unge, arbeidsføre først, sier FHI. DEDI SINUHAJI / EPA Neste side (4) Forrige side (2)

Det er flere grunner til at Indonesia har valgt å vaksiner unge først. Sveip for å lese hvorfor. MADE NAGI / EPA Neste side (5) Forrige side (3)

Bagus Indahono / EPA Bør yngre eller eldre vaksineres først? I Indonesia vaksinerer de først aldersgruppen 18–59 år, mens de eldre må vente. I Norge er det motsatt. Yngre Eldre Neste side (6) Forrige side (4)

Dette landet vaksinerer de unge først

Siden det ikke er nok vaksiner til alle, må noen velge hvem som skal få først. I Norge er de unge nederst på vaksinelisten. Det har vært flere diskusjoner om det er riktig prioritering.

Publisert: Nå nettopp

Foto: ADI WEDA / EPA

Vaksinasjon av unge og arbeidsføre ville hatt større virkning på pandemien og gitt raskere grunnlag for å lette på strenge smitteverntiltak, mener professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Han er likevel enig i at det er riktig å prioritere beboere på sykehjem og de aller eldste for de første vaksinene.

I en kronikk i Dagens Næringsliv skrev han at vi i Norge også burde ta hensyn til andre viktige konsekvenser for samfunnet enn antall døde, når vi avgjør hvem som skal få vaksinen først.

– Unge folk er generelt mer sosiale og reiser mer. Dersom disse blir vaksinert først, vil sannsynligvis også smittetallene gå ned, sa han til Forskning.no

De eldste må vente

Foto: MOHAMED MESSARA / EPA

Valget Indonesia har tatt, følges med interesse i hele verden. De mellom 18 og 59 år vaksineres først, de eldre må vente.

Her er de viktigste grunnene:

De har først fått tilgang på den kinesiske vaksinen mot covid, og den er testet mest i nettopp denne aldersgruppen.

Alderssammensetningen i den indonesiske befolkningen er helt annerledes enn i Norge, med langt flere unge

De prioriterer de som er mest ute av huset og treffer flest mennesker, og håper det bidrar til flokkimmunitet hos dem som er i arbeid.

De vaksinerer først de som mest sannsynlig sprer viruset mest, skriver BBC.

Foto: Tatan Syuflana / AP

Professor Julian W. Tang ved Leicester universitetet, mener det er lett å overse langtidskonsekvenser av hvordan pandemien rammer unge mennesker.

– Skolebarn og studenter møter stengte skoler og universitet og undervises via skjerm i månedsvis. Unge på terskelen til arbeidslivet må takle frykten for er arbeidsmarked i ruiner og sterke restriksjoner på sitt sosiale liv. Det vil ha en pris, sier Tang til VG.

Han mener det i tillegg til den menneskelige kostnaden også kan påvirke oppbyggingen av samfunnet etter pandemien.

Flere eksperter tok allerede i fjor, før det fantes noen covid-vaksine, til orde for å vaksinere de yngste først – for å beskytte de eldste.

Større effekt hos unge

Foto: JACK GUEZ / AFP

Tang påpeker også at mange vaksiner har vist redusert effekt for eldre. Ved å vaksinere unge, som har større effekt av vaksinen, kan også fremskynde effekten av et lands vaksinasjon.

– Flere land, blant dem Finland og Irland, har allerede en strategi der de gir vanlig influensavaksine hvert år til barn og unge. Hensikten er å beskytte de som er eldre og sårbare, påpeker Trang.

Tang understreker at det ikke finnes en riktig og en gal strategi når det gjelder vaksinering. For land som Norge, med en stor andel eldre i befolkningen, kan det godt vise seg å være riktig slik vi gjør det.

– Men det er dumt å avvise andre løsninger. Istedenfor å tenke på de unge som et problem, som superspredere og regelbrytere, kan vi gjøre dem til en del av løsningen, sier Tang til Politico.