TIDLIGERE IS-BY: Pave Frans ankom søndag en ødelagt katedral i Mosul, hvor han holdt ett minutts stillhet. Foto: YARA NARDI / Reuters

Historisk besøk: Her er paven i IS-ruinene

Her kjører pave Frans i ruinene i Mosul, der terrorgruppen IS for få år siden herjet.

Den katolske kirkens 84 år gamle overhode innledet søndagens Nord-Irak-besøk i kurdernes regionhovedstad Arbil, der president Nechirvan Barzani tok imot ham.

Derfra gikk verden videre i helikopter til Mosul, der IS kunngjorde dannelsen av sitt «kalifat» i 2014. Der holdt paven en bønn for krigens ofre.

Fakta om pavebesøket Fredag talte paven ved Vår frues frelseskirke i Bagdad, der mer enn 50 mennesker ble drept i et gisselangrep utført av islamister i oktober 2010.

Lørdag besøkte paven Najaf, det åndelige hovedsetet for brorparten av verdens sjiamuslimer, der han møtte de irakiske sjiamuslimenes øverste leder, 90 år gamle ayatolla Ali al-Sistani.

I byen ligger profeten Mohammads fetter og svigersønn, Imam Ali, gravlagt.

Paven besøkte lørdag også ørkenbyen Ur, byen der Abraham – faren til både jødedommen, kristendommen og islam – ble født.

Søndag fortsatte pave Frans til Arbil, kurdernes regionhovedstad i Nord-Irak. Neste stopp på programmet var krigsherjede Mosul der IS kunngjorde dannelsen av sitt «kalifat» i 2014.

Paven skulle også besøke Qaraqosh sør for Mosul, kjent som Hamdaniyah og Bakhdida og tidligere Iraks største kristne by.

Besøket i Nord-Irak rundes av med utendørsmesse i Arbil søndag ettermiddag. Vis mer

Irak hadde før USAs invasjon i 2003 anslagsvis 1,5 millioner kristne, men i dag er det bare mellom 250.000 og 400.000 igjen i en befolkning på 40 millioner.

– At kristne forlater Irak og Midtøsten gir ubotelig skade, ikke bare for enkeltpersoner men også for samfunnet de forlater, sa paven i sin tale ved ruinene av al-Tahera-kirken.

Tvunget på flukt

IS tvang hundretusenvis av kristne på flukt fra Nineveh-provinsen, der brorparten av Iraks kristne lever.

Blant dem som flyktet var Raed Kallo, som i dag er den eneste gjenværende presten i Mosul. Han delte søndag sin historie med paven.

Kallslos menighet talte tidligere 500 kristne familier, men i dag er det bare rundt 70 kristne familier igjen i byen.

Kallo understreket at Mosuls muslimske innbyggere tok imot de kristne med åpne armer da de vente tilbake etter at IS var nedkjempet.

– Etter at byen ble frigjort, mottok mine muslimske brødre meg med stor gjestfrihet og kjærlighet, fortalte han.

MINNES OFRE: Pave Frans ba søndag for krigens ofre i sentrum av krigsherjede Mosul i Nord-Irak, omgitt av ruiner fra fire kirker som ble ødelagt da IS kontrollerte byen. Foto: ABDULLAH RASHID / Reuters

Symbolsk

Etter besøket i Mosul fortsatte paven i helikopter til Qaraqosh, også er kjent som Hamdaniyah og Bakhdida, en by av stor symbolsk betydning fordi den tidligere var Iraks største kristne by.

Der snakker fortsatt mange av innbyggerne en arameisk dialekt, språket Jesus snakket. Qaraqosh ble også i stor grad ødelagt av IS, men har de siste årene delvis blitt gjenoppbygd.

– Dette viktige besøket vil styrke moralen vår etter år med vansker, problemer og kriger, sa presten George Jahoula før pavens helikopter landet.

