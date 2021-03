Texas åpner opp: − Det er en fryktelig idé

AUSTIN (VG) Guvernøren åpner Texas «100 prosent», men på gateplan i delstatens hovedstad tyder lite på at folk og forretninger vil følge etter.

Av Erlend Ofte Arntsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg kunngjorde akkurat at Texas er åpen 100 prosent. ALT. Jeg avsluttet også det statlige munnbindpåbudet, uttalte Texas-guvernør Greg Abbott tirsdag denne uken.

Dette skal tre i kraft 10. mars.

Over 43.000 har dødd som følge av coronaviruset i Texas.

Vaksineringen halter etter resten av landet med kun litt over syv prosent av befolkningen som har fått sin første dose. Nasjonalt er tallet 16 prosent.

Staten har også noen av USAs verste pågående smitteutbrudd.

Lokale ledere ut mot guvernøren

Nedover South Congress Avenue i Austin, en av byens mest folkekjære gater, motsier omtrent samtlige restauranter og forretninger guvernøren. Skilt etter skilt gir klar beskjed om «ingen maske, ingen adgang.»

KLAR BESKJED: Skilter som dette finnes utenfor det aller meste av forretninger og restauranter i Austin. Foto: ERLEND OFTE ARNTSEN

Byens skoleledelse sendte samme kveld som guvernørens kunngjøring beskjed til alle foreldre om at de kom til å følge anbefalingene til det amerikanske smittevernbyrået CDC – og ikke Abbott.

Det samme gjør en rekke store kjeder, som for eksempel Target.

Biden kalte Abbotts avgjørelse for «neandertalertankegang».

Ledere i statens storbyer – Houston, Dallas og Austin – har gått ut mot Abbott. Ledere i mindre kommuner har i enkelte tilfeller sagt at de vil følge guvernøren.

MOTSTANDER: Matt Bondurant med et av barna sine i South Congress Avenue i Austin, Texas. Foto: ERLEND OFTE ARNTSEN

– Appellerer til basen

– Det er en fryktelig idé. Det henger ikke sammen med vitenskapen og gir rett og slett ingen mening. Vi kommer til å fortsette slik vi har gjort, sier Matt Bondurant, som har med seg tre barn.

Alle fire bruker maske. Utendørs. Han virker opprørt av Abbotts avgjørelse.

Bondurant ser på det hele som et politisk spill. Abbott har vært blant maskeskeptikeren Donald Trumps mest lojale. Justisministeren hans i delstaten spilte golf med Trump sist helg.

– Han appellerer til basen og det kommer trolig til å fungere for ham. Det er bare så fælt at noen kommer til bli å syke på grunn av det. Byer som Austin kommer til å fortsette med å påby maske, sier Bondurant.

Litt lenger bort står Lindsey Heineman, på besøk i Austin med venninner fra delstaten Idaho.

– Jeg har blandede følelser for det. Jeg synes det er bra å åpne staten, at vi kommer i gang igjen, men jeg tror også at alle har et individuelt ansvar, sier Heineman.

– Ser du noen risiko ved dette?

– Ja, fordi det gjør det opp til hver enkelt og folk tar ikke alltid de beste valgene, svarer hun.

BEDRIFTSEIER: Adam Weisberg har drevet restauranter i Austin i 17 år. For ham ble en ni ukers total nedstengning av restauranten også en mulighet til å utvikle meny og forretningskonsept. Foto: ERLEND OFTE ARNTSEN

– Fortsetter som før

Noen hundre meter lenger ned i South Congress Avenue står Adam Weisberg, eier av restauranten Lucky Robot, og luker i hengebedene ved uteserveringen.

– Salget vårt er faktisk på høyde med der vi var for ett år siden, sier han om hvordan ett år med med pandemi har påvirket forretningene, sier Weisberg.

Han støtter heller ikke Abbott. Texas er ikke klar for dette med kun drøye syv prosent vaksinert, mener han.

– Jeg føler ikke at det er riktig for oss å følge dette. Vi kommer til å bli på 50 prosent kapasitet. Vi kommer til å be gjestene våre om fortsatt å bruke maske. Vi kommer til å vente på medisinske retningslinjer og når CDC gir oss ny informasjon så kommer vi til å revurdere det vi gjør, sier han.

– De ansatte er veldig glade for at vi ikke endrer noe nå. De vil helst at vi skal fortsette som vi har gjort. Og det tror jeg gjestene våre gjør også, sier han og forteller at han ikke kjenner andre i bransjen i byen som kommer til å endre vesentlig på restriksjonene sine.

PARTUR: Mary Kaye Hansen og mannen på en gåtur sentralt i Austin torsdag formiddag. Begge bruker munnbind, også utendørs. Foto: ERLEND OFTE ARNTSEN

Mary Kaye Hansen (77) har bodd sentralt i Austin i fem år.

– Vi er veldig skuffet. Vi prøver å kvitte oss med dette greiene sånn at vi alle kan gå tilbake til det vi holdt på med, sier hun bak solbriller og dobbel maske.

I februar knakk infrastrukturen i Texas sammen i møte med snø og tosifrede minusgrader.

– Jeg tror det handler om at han vil fjerne oppmerksomheten fra problemet vi hadde med strømnettet vårt, fra måten han har håndtert covid på så langt, og vaksineringen. Vi er omtrent på bunnen der. Texas er så stort og mangfoldig, så noen steder kommer nok til å følge dette, men i en by kan vi ikke gjøre dette. Vi må ta vare på hverandre ved å gjøre noe så enkelt som å bruke en maske.