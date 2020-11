BENEKTER: Talsmann for det iranske utenriksdepartementet benektet rapporter om drapet på al-Masri i Teheran. Foto: FOREIGN MINISTRY OFFICE HANDOUT / FOREIGN MINISTRY OFFICE

New York Times: Al-Qaida-topp drept i Iran

Al-Qaida-topp Abu Muhammad al-Masri ble drept i Iran av israelske agenter for tre måneder siden, opplyser etterretningskilder til New York Times.

NTB-AFP

Nå nettopp

Han ble ifølge avisas kilder skutt og drept av to agenter i Irans hovedstad Teheran 7. august, årsdagen for bombeangrepene mot to amerikanske ambassader i Afrika i 1998. Han har blitt anklaget for å stå bak angrepene.

Datteren Miriam, som er enken etter Osama bin Ladens sønn Hamza bin Laden, skal ha blitt drept sammen med ham.

Fire tjenestepersoner opplyser til avisa at de israelske agentene handlet på befaling fra USA. Det er uklart hva slags rolle amerikanerne har spilt, men de har sporet bevegelsene til al-Masri og andre med tilknytning til al-Qaida i årevis.

NESTE I AL-QAIDA-REKKEN: Abdullah Ahmed Abdullah, som gikk under navnet al-Masri, var ansett som en av de fremste kandidatene til å ta over for nåværende leder Ayman al-Zawahri. Foto: HANDOUT / FBI

Iran avviser

Opplysningene om at al-Masri er drept i Teheran er oppspinn, mener Iran, som også avviser at noen av Al-Qaida-medlemmene oppholder seg i landet.

De mener at USA og Israel forsøker å knytte Al-Qaida og deres handlinger til Iran ved å lekke falsk informasjon til mediene, sier en talsmann for utenriksdepartementet.

En av FBIs mest ettersøkte

Al-Qaida har ikke bekreftet det angivelige dødsfallet, og intet land har tatt offentlig ansvar for å ha drept al-Masri. Han var en av grunnleggerne av al-Qaida, og ansett som en av de fremste kandidatene til å ta over etter gruppens nåværende leder Ayman al-Zawahri.

Han har lenge vært en av FBIs mest ettersøkte menn, og er anklaget av USA for å være innblandet i bombeangrepene i Kenya og Tanzania, der 225 mennesker ble drept og hundrevis skadd. Fredag kveld var han fortsatt oppført på lista.

Publisert: 14.11.20 kl. 10:55

