BEKYMRET: Fungerende smittevernlege i Stockholm-regionen Maria Rotzén Östlund beskriver situasjonen i Stockholms-området som bekymringsfull og kompleks. Foto: Claudio Bresciani / TT

Smittetrykket øker i Stockholm: − Vi må prioritere hardt

Trykket rundt coronatestingen er nå så stort i Stockholm-regionen at de tvinges til å prioritere spesifikke grupper.

Nå nettopp

– Vi har en forverret situasjon. Bare de siste to dagene ser vi en kraftig økning i behovet for testing av pasienter, beboere i omsorgsboliger og personalet, sier fungerende smittevernlege i regionen, Maria Rotzén Östlund.

Hun beskriver forholdene som «forverret» og «bekymringsfulle», ifølge Expressen.

Majoriteten av testingen vil nå bli rettet mot pasienter og beboere i omsorgsboliger. Dermed blir det enda vanskeligere enn før å få hjemmetester eller å bestille tid til tester for alle andre.

–Vi må prioritere hardt og styre hele utvidelsen av testingen til de prioriterte gruppene, sier Östlund i en pressemelding.

Overlege og professor i infeksjonssykdommer Björn Olsen forteller i et intervju med Expressen at coronatestingen i Sverige på mange måter har vært dårlig organisert og at det enkelte steder kan gå mange dager før man får testet seg.

I Stockholms-området blir det nå enda verre.

Forverret seg

Ifølge Maria Rotzén Östlund er det flere årsaker til at situasjonen har forverret seg de siste dagene.

– Det første er at vi er i den sesongen da mange har symptomer på luftveisinfeksjoner, så mange har et behov for å teste seg, det andre er at det har blitt flere og flere som har blitt svært syke av covid-19, så vi får et økt behov i helsetjenesten og det tredje er at personer tester seg selv om de ikke har symptomer, sier hun til Expressen.

Det er nå ikke sikkert at man får testet seg selv om man har symptomer. Disse oppfordres til å isolere seg.

Östlund kan ikke svare på hvor lenge prioriteringen kommer til å vare. Hun beskriver situasjonen som «kompleks» og sier at Karolinska universitetslaboratoriet, som samordner testingen, arbeider med å få opp kapasiteten.

Professor og overlege Björn Olsen. Foto: Patrik Österberg / TT

Straffes for slapp oppførsel

Professor Björn Olsen oppsummerer Sveriges coronasituasjon på denne måten:

– Etter en veldig tøff vår, klarte vi å stoppe utviklingen med restriksjoner, men så kan det virke som vi la oss til noen vaner med en «tilbakelent oppførsel» som vi dro oss med oss inn i høsten, og som vi nå straffes for.

Han frykter at Sverige kan komme opp i 10.000 coronadødsfall. De er allerede opp i 6164 døde, ifølge VGs oversikt.

Olsen forteller at «munnbind» nærmest er blitt sett på som et skjellsord i Sverige, men at han selv har endret oppfatning, og mener at det nå hadde vært fornuftig om også Sverige innførte munnbindpåbud i likhet med mange andre land.

Publisert: 15.11.20 kl. 11:17