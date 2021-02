KONTROVERSIELL: Marjorie Taylor Green hadde på seg et munnbind med teksten «Trump vant» da hun avla ed som nyvalgt medlem av Kongressen. Foto: ERIN SCOTT / X06860

Vil fjerne ferskt kongressmedlem: «En kreftsvulst for det Republikanske partiet»

Republikanernes mektige Mitch McConnell går hardt ut mot partifellen Marjorie Taylor Greene. Han mener hun «omfavner sinnssyke løgner og konspirasjonsteorier».

Republikanernes mindretallsleder i Senatet er den foreløpig siste som har tatt til motmæle mot de oppsiktsvekkende uttalelsene til det ferske kongressmedlemmet fra Georgia.

I en uttalelse advarer McConnell om at Marjorie Taylor Green omfavner det han kaller «sinnssyke løgner og konspirasjonsteorier». Hun er «en kreftsvulst for Det republikanske partiet», uttaler han videre.

– En person som har antydet at kanskje det ikke var noe fly som traff Pentagon 9. september, at grusomme skoleskytinger var iscenesatt, og at Clinton-paret fikk JFK juniors fly til å styrte, tilhører ikke virkeligheten, sier McConnell.

Den mektige republikaneren nevner ikke Greene ved navn i uttalelsen som først ble gjengitt av The Hill.

Greene har også gitt sin støtte til innlegg i sosiale medier om å henrette demokratenes Nancy Pelosi og henge Barack Obama.

Vil fjerne Green

Greene har støttet en rekke konspirasjonsteorier som er fremmet av den såkalte QAnon-bevegelsen. Hun har også gjentatt tidligere president Donald Trumps ubegrunnede påstander om valgfusk.

Greene har svart på McConnells kritikk via Twitter:

– Den virkelige kreftsvulsten for Det republikanske partiet er svake republikanere som bare vet hvordan de kan tape med stil. Dette er hvorfor vi taper landet vårt, skriver hun.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, ventes å innkalle Greene til et møte denne uken.

McCarthy, som har vært en viktig støttespiller for Trump sa etter kongress-stormingen at Trump burde ta sin del av ansvaret, men han senere gått delvis tilbake på dette. I forrige uke møtte han, ifølge CBC News, Trump på luksuseiendommen Mar-a-Lago i Palm Beach der den tidligere presidenten nå bor.

Demokratene i Representantenes hus i Kongressen har ifølge Politico og CNN startet en prosess med mål om å fjerne Greene fra komiteene hun sitter i.

De truer samtidig med å holde en avstemning denne uken for å kaste Greene ut av komiteene der hun sitter, dersom McCarthy ikke fjerner henne først.

Riksrett

Mitch McConnell har vært en av Donald Trumps mest lojale støttespillere, men skal nå være fornøyd med at Demokratene har startet riksrettsprosess mot den tidligere presidenten.

Selv om han stemte nei da forslaget ble behandlet i Representantens hus, har McConnell uttalt at han vil «lytte til de juridiske argumentene» før han bestemmer seg for å eventuelt felle Trump.

En som fremdeles støtter Trump helhjertet er Marjorie Taylor Green.

Sist søndag sa Green at hun hadde snakket med i forbindelse med kravet om å få henne fjernet.

I en rekke Twitter-meldinger uttrykte hun stor takknemlighet over Trumps støtte og hun oppfordret Trump-tilhengere til å mobilisere.

Meldingene førte til at Green ble utestengt fra Twitter i 12 timer fordi selskapet mente hun hadde spredd villedende informasjon om presidentvalget.