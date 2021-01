«RIKSRETT»: Bill Zawacki holder et «Impeach»-skilt mens han går forbi Trump-supporter William Wieting. Bildet er tatt to dager etter at Trump-supportere okkuperte kongressbygningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ønsker Trump stilt for riksrett: − En stor del av vårt demokrati døde

WASHINGTON (VG) Da den pensjonerte bussjåføren Bill Zawacki så TV-bildene fra den okkuperte kongressbygningen satte han seg på den over seks timers lange flyturen fra Portland, Oregon til hovedstaden for å vise at han vil ha Trump stilt for riksrett.

– Dette er som en begravelse. En stor del av vårt demokrati døde. Det har dødd lenge, sier han på en av sine første runder rundt «Capitol Reflecting Pool».

I hånden holder han et skilt hvor det står «Impeach».

«Riksrett», på norsk.

Han går forbi Trump-supporteren William Wieting som holder det amerikanske flagget i sin høyre hånd, og et Trump-flagg i sin venstre.

– Jeg er ikke enig med deg, roper William når Bill går forbi.

Bill svarer ikke, og fortsetter å gå rundene sine med skiltet sitt.

VIL SENDE ET SIGNAL: Bill Zawacki sa til kona si at han var nødt til å dra til hovedstaten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Onsdag mistet fem personer livet, og det man skulle tro var et av de sikreste byggene i USA ble okkupert av Trump-supportere.

«Dere kommer aldri til å ta tilbake landet med svakhet. Dere må vise styrke, og dere må være sterke», sa Trump foran Det hvite hus etter han hadde bedt supporterne sine om å marsjere mot Kongressen.

Se VG-fotografens bilder fra okkupasjonen:

«En farlig mann»

180 demokratiske kongressmedlemmer har allerede skrevet under på riksrettsutkast mot president Donald Trump. Flere av dem har også bedt visepresident Mike Pence om å få presidenten fjernet.

En av dem er lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi som kaller Trump er «farlig mann».

– Denne farlige mannen kan gjøre ytterligere skade på vårt demokrati de neste 13 dagene, sa Pelosi dagen etter okkupasjonen.

FLERE RUNDER: Bill Zawacki bærer skiltet sitt rundt «Capitol Reflecting Pool» utenfor kongressbygningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Også den republikanske kongressrepresentanten Adam Kinzinger ønsker at det nå tas i bruk det 25. grunnlovstillegget for å avsette den sittende presidenten.

Bill er enig.

– Jeg liker ikke Mike Pence, men han burde være president akkurat nå.

Det er fortsatt 10 dager igjen før det som vil bli USAs 46. president Joe Biden tar over Det hvite hus.

Bill mener en riksrettssak ikke vil få store politisk konsekvenser, men at det vil kunne gi senatorene en mulighet til å offentlig å vise hva de står for.

– Hvis senatorene får muligheten til å ta en avgjørelse på dette gis de også muligheten til å si «unnskyld» eller innrømme at de burde gjort mer mens de hadde muligheten.

Se VG-bildene: Slik så det ut utenfor kongressbygningen dagen etter okkupasjonen:

Hele onsdagen var det et fåtall av politi i gatene. Store områder i hovedstaden var sperret av, men politiet var nærmest fraværende da titusenvis av Trump-supportere bestemte seg for å ta over kongressen.

Det tok lagt tid før tungt bevæpnet politi begynte å patruljere området rundt kongressen.

– Denne presidenten sendte uidentifiserbare føderale sikkerhetsstyrker til Portland, sier Bill, og sammenligner våren og sommerens store Black Lives Matter-demonstrasjoner i gatene av Portland, med hvordan Trump-supporterne ble behandlet av politiet utenfor og inni kongressbygningen.

VIL IKKE VÆRE STILLE: Bill Zawacki hadde forventet at flere amerikanere skulle dukke opp i DC etter okkupasjonen. Foto: Thomas Nilsson / VG

I ukene etter at George Floyd ble brutalt drept av politiet, tok store folkemengder til gatene i USA for å protestere mot rasisme og politivold.

«I can’t breathe», som var de siste ordene Floyd sa før han ble drept – ble tre ord som festet seg hos verdenssamfunnet – og massive BLM-protester kunne ses i flere store byer verden over.

«Trump van»t ble først skrevet på denne veggen. Så har noen kommet å strøket over ordet «won» med «lost». Foto: Thomas Nilsson / VG

I byen Portland i delstaten Oregon, hvor Bill er fra, fortsatte protestene utover sommeren. Det resulterte i at Trump satte inn uidentifiserbare føderale sikkerhetsstyrker som slo hardt ned på demonstrantene for Black lives matter-bevegelsen.

Da Trump-supporterne stormet Kongressen på onsdag, for å protestere mot det de mener er et «stjålet valg», var motstanden fra politiet en annen enn det man er vant til å se på BLM-demonstrasjoner.

– Politiet trenger ny ledelse umiddelbart, og de er nødt til å forstå hva de faktisk skal beskytte, sier Bill.

KONSEKVENSER: Bill Zawacki vil ha Trump stilt for riksrett. Foto: Thomas Nilsson / VG

Selv om Bill er alene om å gå rundt «Capitol Reflecting Pool» denne fredagen, håper han flere amerikanere vil stå opp å si ifra.

Han innrømmet at han hadde forventet at flere skulle dukke opp og si tydelig ifra hva de synes om okkupasjonen.

– Nå er det på tide at den stille majoriteten, ikke er så stille lenger. Og at amerikanere som holder demokratiet høyt kommer ut og uttrykker hva de mener om det som har skjedd her, sier Bill og fortsetter på runden sin hvor han nok en gang går han forbi William Wieting – men denne gangen er det ingen av dem som sier noe.