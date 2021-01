IKKE NOE SNIKKSNAKK: Tjenesten Parler (fransk for snakke) er utestengt fra app-butikkene hos Google og Apple. Foto: OLIVIER DOULIERY, AFP

Utestengt etter Kongress-opptøyene: Dette er Parler-appen

Utestengelse av sosiale nettverk, som nå er tilfelle med Twitter-alternativet Parler, kan føre til at vi mister oversikt over fremvekst av ekstreme meninger, sier IT-ekspert.

Etter at Twitter stengte kontoen til Donald Trump permanent, må den avtroppende presidenten snuse rundt etter alternativer. Et alternativ som er nevnt, er tjenesten Parler, som skal ha vært i flittig bruk av Trump-tilhengerne under stormingen av Kongressen onsdag.

Det fikk konsekvenser for tjenesten.

Google og Apple har allerede fjernet appen fra sine app-butikker. Amazon, som eier serverne tjenesten benytter, vil stenge serverne for Parler, uvisst hvor lenge. Selskapene mener Parler ikke modererer og fjerner skadelig innhold, som for eksempel oppfordring til vold og illegal aktivitet.

– Parler har ikke tatt tilstrekkelige steg for å håndtere spredningen av trusler mot folks sikkerhet, står det i en uttalelse fra Apple. Google har allerede blokkert nedlasting av appen med lignende begrunnelse.

Parler er en et sosialt nettverk, meldingstjeneste og et alternativ til Twitter.

Ifølge Wikipedia var det per november 2020 fire millioner aktive brukere og ti millioner registrerte. Helgen etter at det var klart at Joe Biden (D) hadde vunnet presidentvalget i USA, var Parler den mest nedlastede appen i App Store, skriver CNN Business.

IT-ekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte, Torgeir Waterhouse. Foto: IKT-Norge

– Må forstå konsekvensene

– Det Google, Apple og Amazon nå gjør, er å bruke tilsvarende vilkår som gjør at Twitter stenger Trump ute, noe de er i sin fulle rett til, og som samfunnet at de gjør. Det er ikke nødvendigvis feil, men det er viktig at vi vet og forstår konsekvensene av slike avgjørelser, sier IT-ekspert Torgeir Waterhouse, tidligere direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, nå partner i rådgivningsselskapet Otte.

– En konsekvens er at tjenestene bygger sine egne nettverk og tar med brukerne dit. De er uansett underlagt relevant lovgivning og lager sine egne brukervilkår, men det er en risiko for at offentligheten får mindre innsyn i det som foregår på disse plattformene. Debattene flytter seg og kan gå under radaren i en parallell infrastruktur. Konsekvensen av utestengelsen vi nå ser kan altså gjøre det enklere å lage høyreekstreme tjenester. Vil få mer av de vi kaller mørke nett-tjenester. Og de kan gro seg store uten at vi vet om det, sier han.

Waterhouse nevner tjenesten GAB som et alternativ til Twitter. Tjenesten kan ikke fjernes fra app-butikkene til de store leverandørene fordi det sosiale nettverket har flyttet til egne servere.

Han sier at også andre typer tjenester lider samme skjebne som Parler nå gjør, fordi de settes i sammenheng med høyreekstreme. Han trekker frem folkefinansieringstjenester Hatreon, som har fått problemer fordi Visa ikke ønsker å samarbeide med dem.

– Det er lett for de fleste av oss å være enig i at innsamlinger ikke skal brukes til å finansiere naziprosjekter. Vi må samtidig huske at alternative strømninger er viktige for demokratiet fordi vi har tale- og meningsfrihet, og at vi ikke bare kan utestenge det vi ikke liker.

Advarer

Waterhouse mener det kan være lett å utestenge noen eller noe ved en feil.

– Det er problematisk at spørsmålet om utestengelse er såpass forenklet som det er i dag. I Tyskland er det heftige bøter hvis innhold som er i strid med lovverket ikke fjernes innen 24 timer. Det er ingen tvil om dette har effekt, men det øker sannsynligheten for at en del kan gå med i dragsuget. Vi kan ikke fjerne innhold bare fordi vi ikke liker det. Mange har advart mot denne utviklingen, sier Waterhouse.

BLIR KJENT: All medieomtalen av Parler i kjølvannet av de store teknologiselselskapenes utestengelse, bidrar til å gjøre tjenesten kjent, skriver førsteamanuensis Melanie Magin ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Foto: Christof Mattes, © JGU Mainz.

Førsteamanuensis Melanie Magin ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim tror utestengelsen gjør det vanskeligere for Parler å bli funnet.

– Men Trumps tilhengere finner den, også fordi nyhetsmedier nå skriver masse om denne tjenesten. Da blir den bedre kjent i samfunnet, skriver hun til VG.

– I Tyskland er Telegram et populært alternativ til Twitter.

Styrtrik grunnlegger

Selskapet, som ble grunnlagt i 2018 og har hovedkontor i Henderson, Nevada, ser på seg selv som løsningen for dem som ikke vil være i lommen på de store teknologiaktørene.

John Matze jr., en av de tre grunnleggerne, er selskapets administrerende direktør.

Han bekreftet søndag at Amazon vil skru av plattformens servere «i et forsøk på å totalt fjerne ytringsfrihet fra internett», og at plattformen kan være utilgjengelig i opptil en uke.

Mest kjent er kanskje Rebekah Mercer, en styrtrik hedgefond-arving som også bidrar med finansiering. Hun er også en stor finansiell bidragsyter til det republikanske partiet, og styrer betydelige pengestrømmer også til mer filantropiske formål.

Mercer-familien var de som først introduserte Steve Bannon for Donald Trump. Fra januar til august 2017 hadde han stillingen som sjefstrateg og rådgiver i president Donald Trumps regjering. Faren, Robert Mercer, sa han solgte aksjene det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart til Rebekah og søsteren i 2017.

Nå nedlagte Cambridge Analytica ble startet med støtte fra Robert Mercers pengebinge.

I mars 2018 ble det avslørt at selskapet Cambridge Analytica hadde stjålet opplysninger fra 50 millioner Facebook-profiler for å lage en programvare som kunne forutsi hva velgere vil stemme og påvirke dem. Opplysningene ble blitt solgt til Trumps valgkamp. Det ble siden kjent at opp mot 87 millioner Facebook-brukere var berørt. Grunnlegger Mark Zuckerberg innrømmet i slutten av mars at Facebook hadde gjort en feil.