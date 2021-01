KAOS: Trump-tilhengere stormet kongressen onsdag kveld. Foto: Shannon Stapleton / X90052

Amerikanske eksperter om stormingen: Planlagt og oppildnet av Trump

Det finnes ingen vei tilbake til politikk på øverste plan for Donald Trump, mener amerikanske eksperter VG har snakket med.

President Donald Trump må ha sett stormen komme da han oppildnet sine motstandere til å marsjere mot Kongressen, mener professor i statsvitenskap Todd Landman.

VG har bedt Landman og to andre amerikanske professorer gi sin vurdering av det dramatiske angrepet på Kongressen av Trump-tilhengere.

Todd Landman, Craig Agranoff og Todd Belt er tre professorer som jobber med statsvitenskap, maktutøvelse og politisk analyse.

Dette jobber de tre professorene med: Landman har skrevet flere bøker om menneskerettigheter og maktutøvelse, har studert autoritære maktovertagelser i Latin-Amerika. Agranoff er professor i politisk rådgiving ved Florida Atlantic University og konsulent for begge partier gjennom Political Consulting. Belt er professor i statsvitenskap ved George Washington University, er leder for The Graduate School of Political Management, som utdanner svært mange av de ansatte ved den amerikanske kongressen. Vis mer

PROFESSORER: Todd Landman, Todd Belt og Craig Agranoff Foto: Privat/Privat/Gisle Oddstad, VG

1. Tror du at Trump kan komme tilbake til topp-politikken etter dette?

Todd Landman:

– Jeg tror at folk har sett nok. Hans unnlatelse av å stoppe handlingen og fordømme handlingen på det sterkeste vil koste ham og hans aktører veldig dyrt i årene som kommer.

Craig Agranoff:

– Det er vanskelig å se en vei for ham videre i politikk på øverste plan. Vi trenger litt avstand fra hendelsene i går for å få en idé på hvor han kan havne.

Todd Belt:

– Som leder vil Donald Trump alltid ha følgere. Jeg ser imidlertid ikke at han går inn i politikken på valgsiden. Det eneste «kontoret» han ville stille for er president, og jeg er ikke sikker på at han vil vare til 2024.

2. Tror du at Trump rett og slett mistet kontrollen – at hans tilhengere gikk lenger enn han forventet?

Todd Landman:

– Nei, dette var en overlagt handling, som han hadde antydet i dagene fra da han kom tilbake fra Florida. Det var koordinering, planlegging og kommunikasjon.

Craig Agranoff:

– Jeg synes det er veldig vanskelig å tro at alt som skjedde i går var planlagt. Ofte ser det ikke ut til at president Trump tenker langsiktig. Han er veldig transaksjonell.

Todd Belt:

– Nei, dette var ikke strategisk, han er veldig impulsiv. Jeg tror ikke han virkelig tenkte gjennom hvordan det ville spille seg ut, med stormen av hovedstaden og tapet av liv. Han er narsissist og kan umulig innrømme å ha tapt offentlig.

3. Tror du Trump kan bli fjernet fra embetet før 20. januar?

Todd Landman:

– Han kunne blitt fjernet gjennom «the 25th amendment» (lov som kan fjerne den sittende presidenten, journ.anm.), som er den mest hensiktsmessige metoden.

Craig Agranoff:

– Jeg tror ikke han blir fjernet. Det er veldig vanskelig å få til i praksis, og det er nesten ikke tid igjen til å gjøre det.

Todd Belt:

– Trump sa onsdag at han vil tillate en fredelig overføring av makt, så det er kanskje ikke vilje til å få han fjernet når det kun 13 dager igjen. Det kan være bedre å la ham gå ut med et klynk i stedet for et brøl.

4. Og til slutt: Stod noen republikanske politikere frem som nye ledere?

Todd Landman:

– Pence fulgte Grunnloven, samt koordinerte politiets respons etter at Trump unnlot å handle. Romney har vært ganske konsistent, og Sasse var en ung og dynamisk stemme med fornuft i går kveld.

Craig Agranoff:

– Jeg synes Pence hadde en grei dag. Det er litt for tidlig å se hvem som skilte seg ut. Ted Cruz og senator Hawley ga definitivt ikke gode eksempler.

Todd Belt:

– Josh Hawley vil absolutt ha Trumps base, selv om han ikke så bra ut i går. Visepresident Pence gjorde det beste han kunne i en vanskelig situasjon. Både han og Mitch McConnell virket veldig edru og oppriktige.

