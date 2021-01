TALTE: Kamala Harris på talerstolen under valgmøtet i forbindelse med Georgias senatsvalg som avholdes 5. januar. Foto: Stephen B. Morton / AP

Kamala Harris ut mot Trump på Georgia-valgmøte: − Desperasjon

SAVANNAH, GEORGIA (VG) Påtroppende visepresident Kamala Harris er i Georgia for å sanke stemmer til tirsdagens senatsvalg. Fra talerstolen natt til mandag var hun ikke nådig i sin kritikk av den lekkede Trump-samtalen.

– Dette var helt tydelig et tegn på desperasjon, sa Harris til de fremmøtte på valgmøtet i Savannah natt til mandag og la til:

– Dette var et kraftig maktmisbruk fra den amerikanske presidenten.

Søndag ble det kjent at Donald Trump har forsøkt å presse Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger for å «finne nok stemmer» til å omgjøre delstatens valgresultat.

Valgresultatet har blitt telt opp hele tre ganger, uten å kunne avdekke det presidenten – siden amerikanske medier utpekte Joe Biden som vinner av det amerikanske presidentvalget – har kalt et «rigget» og «stjålet» valg.

Journalisten Carl Bernstein, som var med på å avdekke Watergate-skandalen, kaller samtalen som Trump hadde med administrasjonsministeren for «mye verre enn Watergate».

REAGERER: Miriam Williams forteller hun ble sint da hun hørte om det lekkede Trump-opptaket. Foto: Thomas Nilsson / VG

Blir sint

På grunn av skyhøye coronatall i store deler av USA fortsetter demokratene, slik de gjorde under presidentvalget, å avholde valgmøter på en slik måte som skal forsøke å hindre spredning blant de fremmøtte.

Dermed ble valgmøtet holdt utendørs, hvor de som var invitert ble sittende i bilene sine på parkeringsplassen.

Miriam Williams var en av dem som hadde tatt seg turen til «Garden City Stadium» hvor valgmøtet ble avholdt.

LANGE KØER: Mandag, flere timer før eventet skulle starte var det lange køer av bilder som ventet på å komme seg inn på parkeringsplassen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun sto ikke på noen gjesteliste, men ville likevel vise sin støtte til demokratenes senatskandidater som nå kjemper om de to helt avgjørende setene.

Noen hundre meter unna der hun sto, kunne hun se Harris på scenen sammen med kandidatene Jon Ossoff og Raphael Warnock.

– Det var datteren min som fortalte meg at han har forsøkt å presse administrasjonsministeren til å jukse.

– Hvordan reagerer du på det?

– Jeg blir sint. Dette viser bare hvem vi har i Det hvite hus i dag, sier hun og forteller at hun ikke forstår hvordan en president ikke kan respektere selve kjernen i et demokrati; valget.

– Hvilke signaler sender dette til barna våre? spør hun.

– Jeg kan ikke forstå at det er mennesker som velger å støtte denne mannen.

Miriam Williams sammen med venninnen Deidre Middleton. Foto: Thomas Nilsson / VG

Avgjørende valg

Tirsdag skal det avgjøres om republikanerne klarer å beholde sitt flertall i Senatet.

Det er Georgia som sitter på nøkkelen, og over tre millioner har allerede forhåndsstemt. Det er knyttet stor spenning til om demokratene klarer å ta de to setene de trenger for å snu forsamlingen.

Klarer de å ta begge setene under tirsdagens valg vil stillingen bli 50/50, men stemmen til visepresident Harris vil da utgjøre tungen på vektskålen som tipper flertallet i demokratenes favør.

HARRIS-FANS: (f.v.) Sylethia Smith, Donna Luckar, Lashawn Heyward og Vergenia Williams. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Dette kommer til å bli bra. Vi får en sterk kvinne i Det hvite hus, sier Vergenia Williams.

– Hver gang Biden skal fatte en avgjørelse vil Kamala være der, sier hun og legger til at hun har troen på at Georgia-demokratene vil kunne snu Senatet slik de klarte å snu delstaten under presidentvalget.

Enorme pengesummer pumpes nå derfor inn i både demokratenes og republikanernes valgkampanjer.

Demokratene kjemper mot de to sittende republikanske senatorene Kelly Loeffler og David Perdue.

Mandag er det ventet at Trump skal holde et stort rally i Georgia for å mobilisere velgere til tirsdagens Senatsvalg. Et valg han allerede 1. januar gikk ut på Twitter og sa var «grunnlovsstridig».

fullskjerm neste HEIER FORTSATT PÅ TRUMP: Enkelte Trump-supportere hadde tatt seg turen til valgmøte hvor Harris talte natt til mandag.

Liker Harris

Hele 91 prosent av svarte kvinner stemte på Biden og Harris under presidentvalget. Og det er ikke tvil om at Harris har en høy stjerne blant de fremmøtte denne søndags kvelden.

– Jeg tror vi får se henne som president en dag, sier Deidre Middleton.

– Ja, jeg er enig. Hun startet fra bunnen og har jobbet seg frem, sier Miriam og legger til:

– Om noen dager er hun i Det hvite hus sammen med Biden. Da får vi to stykker som bryr seg om alle amerikanere, ikke bare noen få.