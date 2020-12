Ingrid Hofsli Ulstrup (24) har eksamen på julaften. Foto: Privat

Ingrid (24) må ta eksamen på julaften

Mens andre går rundt juletreet, må Ingrid Hofsli Ulstrup (24) fra Oslo og flere andre utenlandsstudenter avlegge eksamen.

Publisert: Nå nettopp

– Det kom veldig brått på, sier medisinstudent på femte året i Polen, Ingrid Hofsli Ulstrup (24).

Hun sier at beskjeden om eksamen i morgen, på selveste julaften, først kom i dag rundt lunsjtider.

– Den ligger åpen fra i morgen til 2. juledag, så de har gitt oss hele den mest hellige delen av jula.

Selv om det kanskje ikke er eksamen som frister mest mellom Askepotts nøtter og julemiddagen, er medisinstudenten optimist.

– Jeg får ta eksamen online, og det er flervalgsoppgaver, så jeg er ved godt mot, understreker hun.

Får melding fra flere

President i ANSA, Morgan Alangeh. Foto: Helge Mikalsen

ANSA, som organiserer mange av de norske studentene i utlandet, sier at de har fått melding fra flere som må avlegge eksamen på denne tiden.

– Dette er ikke vanligvis praksis, men har skjedd grunnet usikker planlegging i år, sier president Morgan Alangeh.

Inger Hofsli Ulstrup tror eksamenen skal gå fint, men omtaler situasjonen som absurd.

– Det var det eneste som manglet, som utenlandsstudent i 2020.

Medisinstudentene fikk ingen informasjon om hvorfor eksamen må foregå akkurat i juledagene.

– Men det er jo kaotiske tider i helsevesenet for tiden, og lærerne våre jobber som leger hele gjengen, så det har nok gått litt fort i svingene med planleggingen, sier Ulstrup.

Selv er hun tilbake i Norge for å feire jul. Flere medstudenter får ikke til å reise hjem til julefeiringen. Noen sitter i karantene i studielandene, mens andre ikke fikk det til å gå opp med tanke på karantene og smitterisiko.

– Heldigvis har ANSA satt opp et kjempefint, digitalt romjulsprogram for de som ikke får jula hjemme, sier medisinstudenten.

Mange i utlandet denne julen

ANSA opplyser at mange norske studenter er i utlandet denne julen:

- Noen har eksamen på selve julaften og velger å bli værende slik at de kan forberede seg maksimalt selv om den er digital. Andre har eksamen rett etter nyttår, og noen har faktisk fått skriftlig oppfordring om å holde seg der de er, sier Morgan Alangeh i ANSA.

Han sier at det er spesielt studenter i Ungarn, Storbritannia, Japan, Frankrike og Italia som er blitt værende igjen.

– Vi planlegger et eget digitalt opplegg for norske studenter i utlandet i romjula, slik at de får en norsk jul og ikke er alene uansett hvor de er. Vi kommer til å ha egen live-podcast med standup-komikere, konsert og mye sosialt, sier han.