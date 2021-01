HØYE GJERDER: I motsetning til i forrige uke, da demonstranter enkelt tok seg inn i Kongressen, er det nå satt opp langt sikrere sperringer. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Slik forbereder USA seg på bråk

WASHINGTON, D.C. / OSLO (VG) Etter at FBI har advart mot «væpnede demonstrasjoner» i dagene som leder opp til innsettelsen av Joe Biden som president, er Washington, D.C. i ferd med å bli barrikadert. Også i resten av landet forbereder man seg på bråk.

Mer enn 20.000 soldater fra Nasjonalgarden er kalt inn til hovedstaden, gater er stengt av flere kvartaler fra Kongressen og torsdag kom nyhetene om at parken The National Mall der det vanligvis samler seg hundretusener av mennesker for å se innsettelsen av en ny, eller gjenvalgt president, vil bli stengt av neste onsdag.

Det er dagen Joe Biden blir USAs 46. president.

Og det er dagen FBI mest frykter mer bråk og kaos i landet.

«Væpnede demonstranter»

Etter at Trump-tilhengere onsdag i forrige uke gikk til angrep på Kongressen, skrev FBI et notat der de advarer mot «væpnede demonstranter» i Washington, D.C. og i samtlige av de 50 delstatshovedstedene.

Stormingen forrige uke «vil sannsynligvis fungere som en betydelig motivasjon til voldsbruk» for ekstremister, heter det ifølge CNN i en intern melding som etterretningsbyråer i USA har distribuert.

Der advares det også om at lovlige demonstrasjoner og folkemøter i framtiden vil kunne bli misbrukt for å utøve ideologisk motivert vold og kriminalitet.

Ifølge FBI-notatet skal de neste demonstrasjonene angivelig starte 16. januar og vare minst til og med innsettelsesdagen, 20. januar ute i delstatene. I Washington, D.C. skal demonstrasjonen starte 17. januar.

Vil «fange» demokrater

ABC News skriver at en høyreekstremistisk gruppe skal ha planer om å «fange» medlemmer av Demokratene for å sette inn en ny regjering, ledet av Republikanere de velger seg ut.

Disse advarslene kombinert med angrepet på Kongressen, som til slutt førte til at president Donald Trump for andre gang er stilt for riksrett, har nå satt fart i beredskapsplanene landet over.

I hovedstaden er det derfor nå tre ganger så mange soldater som USA har i Irak, Afghanistan og Syria tilsammen. Og det altså som et resultat av et angrep deres egen president er anklaget for å ha oppildnet til.

fullskjerm neste PIGGTRÅD: Hundrevis av meter med piggtråd rulles ut i USAs hovedstad nå,

Gjerder, piggtråd og betongblokker

Bilder fra gatene i byen viser at høye gjerder, piggtråd og betongblokker blir satt ut i gatene rundt Kongressen og også rundt en rekke andre steder.

I tillegg har folk som driver butikker, restauranter og annet næringsliv igjen spikret opp sponplater foran vinduer og dører.

På bildene ser man også de mange soldatene som nå er utplassert. Både i gatene og i kongressbygningen og de nærliggende bygningene hvor politikerne har sine kontorer.

THE NATIONAL MALL: For fire år siden hevdet Donald Trump at det aldri hadde vært et større publikum på en innsettelseseremonien enn da han ble satt inn (t.v.), men bildene fra The National Mall viste tydelig at det var enda flere da Barack Obama ble satt inn (t.h.) som president i 2009. I år blir området stengt. Foto: REUTERS

Stengt

Samtidig er det altså bestemt at hele parkområdet som strekker seg fra Kongress-bygningen til Lincoln Memorial i byens sentrum vil bli fullstendig stengt av neste onsdag.

Ifølge Washington Post vil kun media og sikkerhetspersonell vil få adgang.

Normalt er dette området fullstappet av folk når nye eller gjenvalgte presidenter blir tatt i ed, ettersom det er i enden av parken, like utenfor kongressbygningen, selve seremonien foregår.

Det var også her Trump-tilhengerne var samlet for å høre ham tale like før de angrep Kongresse i forrige uke.

LOKAL: Joyce, som ikke ville si etternavnet sitt, har syklet rundt i byen for å se på sikkerhetsoppbudet. Foto: PATRIK EIAN FJELDSTAD, VG

Aldri sett lignende

I hovedstadens gater møter VG flere av byens innbyggere. En av dem er Joyce, som har vært på seks innsettelser før.

– Det er første gang jeg har sett så mye sikkerhet. Det trengs, mener hun.

Lee Miller mener det er viktig å beskytte byen etter det som skjedde forrige uke.

– Men det er nok litt overbeskyttet her nå. Jeg har gått gjennom byen, og det er veldig mye sikkerhet, sier han.

Jake Brown mener det kommer for sent. Han skulle gjerne sett mer sikkerhet også forrige uke.

– Men det hjelper nok på å roe folks nerver før innsettelsen, sier Brown.

Økt aktivitet blant høyreekstreme

The Washington Post melder at organiseringen blant Qanon-miljøene på nettet har vokst kraftig etter stormingen av Kongressen. En gruppe på Gab skal ha vokst med 40.000 medlemmer siden 6. januar, mens flere tusen skal ha sluttet seg til Qanon-tilknyttede grupper på Telegram.

Qanon ble i 2019 spesifikt nevnt som en terrortrussel i en FBI-rapport i 2019.

Én video som spres på YouTube inneholder utdrag fra Trump-taler og ender med en oppfordring om å dra til Washington for Bidens innsettelse, med løfte om «panikk i DC». I en Telegram-kanal viste én bruker fram hvordan man kan lage våpen med 3D-printer. Brukeren la ved kontoradressene til Twitter, Facebook, Google og Apple.

– Praten har tatt helt av nå, sier én etterretningskilde til CNN.

Guvernør savner informasjon

FBI-notatet som varsler om økt fare for voldelige protester i delstatshovedstedene 17. januar, viser særlig til troverdige trusler i delstatshovedstedene i Michigan og Minnesota.

Den 14 år gamle sønnen til guvernør Tim Walz ble evakuert fra guvernørboligen etter at bevæpnede demonstranter samlet seg der onsdag 6. januar for å støtte stormingen av Kongressen i Washington. Én demonstrant varslet at det ville bli «dødsofre» før de gikk mot guvernørboligen, mens en annen skrek at Walz og familien hans burde tas til fange.

Nå samarbeider Walz med guvernører i flere andre delstater for å dele informasjon og råd. Ifølge Tim Walz har ingen i Trump-administrasjonen varslet ham om den økte faren for terrorisme i Minnesota.

– Jeg tror de for det meste har sluttet å jobbe. Man skulle tro at man ville få en telefonsamtale fra en undersekretær eller noe dersom det finnes troverdige trusler, etter det vi så i Kongressen, men nei, sier Walz til The Washington Post.

Minnesota er en av flere delstater som har aktivert Nasjonalgarden for å håndtere eventuelle opprør. Det samme har North Carolina, Ohio, Washington, Oregon og Pennsylvania.

I andre delstater, som Montana, Oklahoma og Texas, har man økt beredskapen hos politistyrkene.