SMITTET: Etter å ha testet negativt for coronaviruset i april, testet Angelina Friedman (102) positivt igjen i oktober, ifølge datteren. Foto: North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center

102-åring skal ha klart seg gjennom spanskesyken og to coronainfeksjoner

Angelina Friedman (102) har klart seg gjennom to pandemier.

102-åringen ble født på et skip som kom fra Italia under spanskesyken i 1918. Moren døde på skipet under fødselen.

Friedman var én av elleve barn, og er den siste overlevende. I 2020 har 102-åringen overlevd nok en pandemi.

– Hun er en overlever, sier datteren Joanne Merola til CNN.

Ifølge datteren skal moren i tillegg ha vært smittet med coronaviruset to ganger.

– Testet positivt igjen

Friedman testet først positivt i mars, etter å ha vært på sykehuset, fortalte administrator Amy Alba ved North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center til CNN tidligere i år.

Det har ikke lykkes CNN å komme i kontakt med sykehjemmet nå.

Friedman ble liggende en uke på sykehuset, før hun ble satt i isolasjon på sykehjemmet i New York.

Etter å ha hatt feber av og på i flere uker, testet Friedman til slutt negativt i april, forteller datteren.

LIVLIG: Til tross for dårlig syn og hørsel, feirer 102-åringen livet, og er en flittig strikker. Foto: North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center

Men sent i oktober fikk datteren en telefon fra sykehjemmet om at moren hadde testet positivt igjen, sier hun til WPIX.

– Hun hadde symptomer – feber og tørrhoste. De trodde også hun kunne ha influensa.

Etter hvert som flere ansatte og beboere ble syke, ble de satt i isolasjon, og Merola mottok daglige oppdateringer om moren.

17. november fikk hun beskjed om at moren hadde testet negativt. En test nummer to bekreftet at hun var fri for coronavirus, og fikk komme tilbake på rommet sitt.

Livsnyter

Til tross for dårlig syn og hørsel, feirer 102-åringen livet. I fjor holdt hun en stor bursdagsfest på 101-årsdagen sin, og ble samme år kronet til ballets dronning.

Friedman beskrives som en gledespreder på sykehjemmet, er en flittig strikker og lager alle slags ting til besøkende.

– Hun er ikke den eldste som har overlevd corona, men hun er nok den eldste som har overlevd det to ganger, sier Merola.

