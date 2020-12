JULESHOPPING: Her er stockholmere ute og handler tidligere denne måneden. Foto: Pontus Orre/VG

Sverige vurderer coronalov – vil ikke være klar før i mars

Den svenske regjeringen skal nå vurdere en egen, midlertidig pandemilov for å kunne «ta i bruk flere og mer treffsikre verktøy». Men loven ventes ikke å være på plass før i mars.

Det nye lovforslaget ble presentert onsdag morgen. Den svenske loven i dag er ikke skrevet for å begrense corona, sa sosialminister Lena Hallengren (S) på pressekonferansen.

– Vi må begrense trengselen, men savner en lov for det. Derfor trenger vi en covid-19-lov, sa Hallengren.

Loven er tenkt å gjelde for sosiale samlinger på offentlige steder, butikker og på kollektivtrafikk, blant annet.

Målet er ifølge kulturminister Amanda Lind å gjøre det mulig for regjeringen og myndighetene å raskt gjøre beslutninger. Samtidig understrekes det i en pressemelding at den skal forsøke å beskytte virksomheter som klarer å drive med godt smittevern.

Men den midlertidige loven kan ikke tre i kraft før anslagsvis midt i mars 2021. Det vil i så fall si ett år etter at Norge for første gang tok i bruk smittevernloven for å bekjempe coronaviruset – med hele pakken av tiltak som ble innført 12. mars.

– Litt sent på banen

– Jeg synes regjeringen i Sverige har kommet litt sent på banen. Men vi har hatt en ulik myndighetsstruktur, og den har vist seg tydelig i denne pandemien, sier Frode Forland, fagdirektør hos Folkehelseinstituttet (FHI) som gir råd til regjeringen.

– Helsedirektoratet har myndighetsrollen, men det ble et skifte fra direktoratet til regjeringen den 12. mars da man trykket på den røde knappen, sier Forland og viser til at regjeringen valgte å bruke vide fullmakter og lovverket. Den opprettet blant annet en egen, kortvarig coronalov.

– I Sverige har folkehelsemyndigheten frem til nå fått holde i dette sammen med regionene. De har vide fullmakter, men har praktisert en mer myk linje enn Norge, sier Forland og peker på at de har en helt annen rolle enn FHI.

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør, mener den norske smittevernloven har vært viktig.

– Jeg tenker at vi i hvert fall er heldige som har en smittevernlov som gir fullmakter og myndighet til å gripe inn når det er nødvendig. Det var den som ble brukt 12. mars, og som kommunene bruker når de fatter lokale tiltak, sier han til VG.

Han tror alle land som ikke har hatt slike lover, planverk og systemer på plass, vil få det etter pandemien.

– Hvis en slik lov ikke er på plass i Sverige før til våren, vil flere allerede være vaksinert. Er det behov for det da?

– Det må svenske myndigheter svare på – den prosessen og hvorfor det tar så lang tid. Men jeg kan si at det for Norges del har vært en stor fordel å ha en smittevernlov. Det har gitt oss en fordel under denne pandemien tror jeg, sier han.

Forland mener smittevernloven har bidratt til at Norge har lyktes såpass bra.

– Jeg tror den norske suksessfaktoren skyldes at vi har hatt en sterk kommunal forankring. Siden august har ca. 300 utbrudd blitt slått ned lokalt. Den norske smittevernloven gir den enkelte kommune ansvar og myndighet og Oslo, Bergen og indre Østfold har brukt loven til å slå ned lokale utbrudd. Jeg mener det har vært en god balanse mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter i Norge, sier Forland.

At det har vært innreisekontroll og karantene ved innreise fra røde land, mener Forland også har bidratt til å begrense smitten i Norge.

Har skjerpet rådene – fortsatt ingen straff

Sverige har skjerpet restriksjonene sine før jul. Kun åtte personer skal eksempelvis samles nå – og det gjelder i hele landet, ikke bare i enkeltregioner. Ikke så ulikt reglene vi har i Norge i julen.

I forskriftens ordlyd, står det at «du er forpliktet til å ta forholdsregler for å beskytte deg selv og andre mot spredningen av covid-19», et helt nytt punkt som innføres fra 14. desember.

Det står samtidig at du skal tenke gjennom hvordan du unngår å bli smittet og hvordan du unngår å smitte medmennesker, og at du skal vise særlig hensyn til dine medmennesker. Formuleringen er byttet fra «du bør» ifølge Expressen.

Det er imidlertid ingen straffereaksjon for brudd på dette.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at bare endring av ordlyd og kommunikasjon kan ha noe å si, selv om det ikke medfører noen straff i form av bøter eller lignende.

Han trekker frem at erfaringene fra Norge har vist at forskjellen på anbefaling og påbud ikke var så nøye for folk i begynnelsen av pandemien, men har blitt mer problematisert utover høsten ettersom motstanden har blitt større.

– Det er ikke bare ordlyden som har noe å si, det er også hele sammenhengen. Hvis du får inntrykk av at råd er noe du kan velge selv etter eget forgodtbefinnende, vil ikke folk følge det i særlig grad, sier Nakstad.

Publisert: 09.12.20 kl. 20:05