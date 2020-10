UTSLITTE: Helsepersonell bærer på tung psykisk last fra den første smittebølgen i mars og april, og er utslitte når de nå står midt i bølge nummer to. Foto: Nacho Hernandez

På innsiden av intensiven i Spania: − Jeg bare gråt

LEGANÉS/MADRID (VG) Etter å ha måttet velge mellom liv og død for coronasyke under den første smittebølgen, var helsepersonell på sykehusene helt utslitte. Så kom bølge nummer to.

Thea Rosef

Nacho Hernandez (foto)

Det piper fra skjermer stående på rekke og rad midt i rommet på intensivavdelingen på Hospital Severo Ochoa i Leganés, like utenfor Madrid. Foran dem sitter folk i hvite beskyttelsesdrakter fra topp til tå og overvåker nøye.

En eldre dame ligger i sengen i hjørnet. Kroppen er koblet til slanger og rør, men hun er ved bevissthet. Ikke alle her er det, noen kjemper hardt for å overleve.

fullskjerm neste LIV OG DØD: Noen av pasientene på intensivavdelingen på Hospital Severo Ochoa svever mellom liv og død.

Tre sykepleiere står rundt sengen hennes for å justere alle slangene. De jobber raskt, og vet akkurat hva de skal gjøre. De har gjort dette siden mars.

– Det er forferdelig. Vi kom oss gjennom den første bølgen, og nå gjør vi det vi kan, sier sykepleieassistent Yolanda Halcón, mens hun trekker på seg heldekkende beskyttelsesdrakt på skifterommet utenfor.

Denne skal hun ha på i rundt fire av den åtte timer lange vakten.

Søndag erklærte regjeringen unntakstilstand i hele Spania, og statsminister Pedro Sánchez vil forlenge den helt til 9. mai neste år.

– Kommer ikke ut av dette

På det meste hadde akuttmottaket på Hospital Severo Ochoa nærmere 400 coronasyke samtidig. Ikke alle kunne få intensivplass, og man måtte velge hvem som hadde best sjanse til å overleve.

Halcón måtte sykemelde seg en periode under den første bølgen.

fullskjerm neste BESKYTTET: Sykepleieassistent Yolanda Halcón trekker på seg alt beskyttelsesutstyret før hun skal inn og jobbe på intensivavdelingen.

– Jeg bare gråt, hadde mareritt og følte meg helt maktesløs, for jeg kunne ikke gjøre jobben min skikkelig. Nå kan vi det, men vi bærer alle på de psykiske byrdene fra den første bølgen.

Hun går med raske skritt mot dørene til intensivavdelingen mens hun snakker.

– Ingen her er bra psykisk, vi er veldig preget.

Hospital Severo Ochoa er trolig et av de sykehusene i Spania som har hatt flest coronapasienter, omgitt av en eldre befolkning som er fattige og bor trangt.

– Vi er helt utmattet, ikke fysisk men psykisk. Det er stunder man tenker at vi ikke kommer til å komme ut av dette, sier overlege på akuttmottaket Luis Diaz Izquierdo.

Han titter bort på kollegaen, som sitter fremoverlent med hodet i hendene.

– Det er veldig vanskelig, sier lege Ester Álvarez Rodrígez.

Intensivavdelingen har vanligvis 12 senger, som nå alle er okkupert. På det verste måtte sykehuset utvide, og 33 intensivpasienter fikk plass.

fullskjerm neste TØFT: Overlege på akuttmottaket Luis Diaz Izquierdo forteller at det har vært en ekstremt tøff tid. – Før jeg dro på jobb i starten, ba døtrene mine meg alltid om å være så snill å komme hjem igjen i god behold.

– Vi er redde, for Spania er blant de verste i Europa. Samtidig er vi bedre trent og forberedt nå, og vi får ikke inn alle pasientene på en gang. Men det er fortsatt et høyt jevnt trykk, og flere pasienter totalt, sier overlege Izquierdo.

Ensom sykdom

Antonio Cortada (76) sitter på sengekanten og hoster. Her på avdelingen på Gregorio Marañón Hospital i Madrid får coronapasienter behandling. Disse er for syke til å reise hjem, men ikke så dårlige at de legges på intensiven.

– Det verste med denne sykdommen er ensomheten. Men jeg vil jo ikke smitte andre, så.

Cortada begynte å hoste mye i starten av oktober, og kom til sykehuset forrige uke. Han aner ikke hvordan han kan ha blitt smittet.

– Det har vært en lettelse å komme hit og bli tatt vare på. Så fikk jeg gode nyheter i dag om at jeg er på bedringens vei, sier 76-åringen mellom hostene.

INNLAGT: Antonio Cortada (76) er smittet med coronaviruset. Han sier han ringte alle han hadde vært med den siste tiden, da han fikk beskjeden. Foto: Nacho Hernandez

Men det har kostet helsepersonellet ved byens nest største sykehuset mye å skulle behandle alle. Inne på kontoret sitt forteller overlege Jesús Millán Núñez at han har mistet to kollegaer til coronaviruset.

– Det har vært tragisk. Vi har vært så mye redde, og følt på frykt og usikkerhet fordi vi ikke har visst hva som skulle skje. Men vi har gitt alt, sier Núñez, som også selv har vært smittet.

Det ligger nå 88 coronapasienter på avdelingen hans, men denne runden er det ikke kapasitet og antall sengeplasser som er problemet.

– Nå kollapser ikke systemet som sist, problemet nå er at vi alle sammen er utslitt.

Han titter ned, og posene under øynene faller enda lengere ned under brillene. Overlegen sier han forventer en økning i antall innleggelser de neste ukene. Nå får de inn mange yngre pasienter, men han tror viruset vil spre seg til de eldre, og at dødeligheten vil gå opp igjen.

– Jeg har alltid samme følelse når jeg kommer hjem fra en lang dag på jobb, hvor jeg spør meg selv hva jeg gjør her hjemme – jeg føler alltid at jeg skulle vært på sykehuset.

fullskjerm neste HARDT: Overlege Jesús Millán Núñez sier at dette har vært den hardeste perioden i karrieren hans.

Får ikke ta farvel

Tilbake på intensivavdelingen i Leganés går sykepleiere og leger mellom skjermer og senger. En mann sitter oppreist i sengen sin og stirrer tomt fremfor seg. Et forheng skiller han og naboen, som ligger bevisstløs.

– Før jeg dro på jobb i starten, ba døtrene mine meg alltid om å være så snill å komme hjem igjen i god behold. Jeg klarte ikke å slappe av hjemme, jeg var alltid i beredskap. Nå er det litt bedre, men jeg blir sint når jeg ser de nye smittetallene på TV, sier overlege Izquierdo.

Kona hans har vært gjennom cellegiftsbehandling, og overlegen har måttet sove på sofaen gjennom pandemien for å ikke utsette henne for smittefare.

Rodrígez sitter fortsatt med hodet i hendene inne på personalrommet. Hun forteller at hun måtte være adskilt fra familien i fire måneder på grunn av jobben, og det eneste hun gjorde var å sove og spise.

– Men det mest emosjonelle for meg har vært å informere pårørende over telefon. Vi er trent til å gjøre dette ansikt til ansikt, men det er noe helt annet over telefon.

MISTET NOEN: Legene på Hospital Severo Ochoa i Leganés har måttet informere svært mange pårørende om at de har mistet sine kjære. Foto: Nacho Hernandez

Det har blitt mange tunge beskjeder å gi for legene. Rodrígez tror det kommer til å bli mye ettervirkninger av sorg for befolkningen, fordi mange ikke har fått tatt ordentlig farvel.

Izquierdo nikker, før han fortsetter:

– Jeg husker spesielt en 93 år gammel mann som var smittet. Han var på akutten og kona på intensiven. Han fikk ikke komme inn til henne, og jeg husker han sa: «Jeg er så lei meg for at jeg ikke får ta farvel med min livs kjærlighet. Jeg kommer til å dø uten å få se henne». Det opprørte meg veldig.

Publisert: 25.10.20 kl. 15:31 Oppdatert: 25.10.20 kl. 15:46

