Her vinker Trump til støttespillere utenfor sykehuset

Donald Trump tok søndag kveld en kjøretur for å hilse på støttespillere som hadde møtt opp utenfor sykehuset Walter Reed. Presidenten har vært innlagt på sykehuset siden sent fredag kveld, etter at han ble smittet av coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

USAs president Donald Trump vinket søndag til støttespillere utenfor militærsykehuset Walter Reed, der han er innlagt med covid-19-sykdom. Presidenten hilste på de fremmøtte fra en sort bil, iført et munnbind.

I en video publisert på Twitter kort tid før, fortalte USAs president at han ville gjøre et «overraskelsesbesøk» til personene utenfor sykehuset.

– Jeg tror vi vil gi en liten overraskelse til de flotte patriotene på gaten, de har vært der ute en stund. De har vært der ute lenge, og de har Trump-flagg og alt, sa han i videohilsenen.

Se videoen her:

Noen minutter senere kom han kjørende forbi støttespillerne i en sort bil. Trump vinket til de oppmøtte gjennom bilruten iført munnbind.

Trump takket også for støtten han har fått, og for hjelpen han har fått av de ansatte ved sykehuset etter at han ble innlagt.

Fikk du med deg? Uken da alt gikk galt

Det er ikke offentliggjort når Trump kan skrives ut, og Det hvite hus melder at presidenten har vendt tilbake til sykehuset etter den korte kjøreturen, som ble bestemt i siste liten, skriver CNN.

– Presidenten tok en kort kjøretur for å vinke til støttespillerne sine utenfor og har nå vendt tilbake til president-suiten inne på Walter Reed, sier talsmann Judd Deere til kanalen.

Lege ved sykehuset: Uansvarlig

En lege som jobber ved Walter Reed hvor Trump har vært innlagt de siste dagene, Dr. James P. Phillips, skriver på Twitter at faren for smitte inne i bilen er svært høy.

– Presidentens bil er ikke bare skuddsikker, men hermetisk forseglet mot kjemiske angrep. Risikoen for covid19-smitte er så høy som den kan bli utenfor medisinske prosedyrer. Uansvarligheten er forbausende, skriver Phillips. Mine tanker går til de ansatte i Secret Service som er tvunget til å delta.

En talsperson for Secret Service ønsker ikke å kommentere hvordan presidentens kjøretur kan ha påvirket helsen og sikkerheten til deres ansatte, skriver ABC.

OVERRASKET: Flere av Trumps tilhengere har møtt opp utenfor sykehuset for å vise sin støtte. Søndag kjørte presidenten forbi for å takke dem. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Trump: - Har lært mye

I videoen sier Trump at de siste meldingene har vært positive, og roser sykehuset for jobben de har gjort.

Han sier også at han har lært mye om viruset etter at han ble smittet.

– Det har vært en interessant reise. Jeg har lært mye om covid, og jeg har lært det gjennom den ekte skolen. Jeg forstår det, det er interessant, og jeg kommer til å fortelle dere om det, sier han.

Publisert: 04.10.20 kl. 23:55 Oppdatert: 05.10.20 kl. 00:28

Les også

Mer om Donald Trump