Får kritikk for kjøretur: Frykter Secret Service-ansatte har blitt utsatte for unødig smittefare

BETHESDA/MARYLAND (VG) Donald Trump får kritikk for å ha utsatt Secret Service-ansatte for smittefare, etter at han tok en kjøretur for å hilse på støttespillere som hadde møtt opp utenfor sykehuset Walter Reed.

– Det skulle aldri ha skjedd, sier en Secret Service-agent som jobber med presidenten og hans familie ifølge CNN.

Den anonyme Secret Service-agenten sier at agentene som var med på kjøreturen nå er nødt til å gå i karantene.

– Jeg mener – jeg vil ikke omgås dem, sier agenten videre ifølge nyhetsformidleren.

USAs president Donald Trump har vært innlagt på militærsykehuset med covid-19 siden sent fredag kveld.

Søndag dukket han opp i en sort bil utenfor sykehuset, der han vinket til flere fremmøtte støttespillere iført munnbind.

I en video publisert på Twitter minutter tidligere, fortalte Trump at han ville gjennomføre et «overraskelsesbesøk» til personene utenfor sykehuset.

– Jeg tror vi vil gi en liten overraskelse til de flotte patriotene på gaten. De har vært der ute lenge, de har Trump-flagg og de elsker landet vårt, sa han i videohilsenen.

I videoen sier Trump at han har lært mye om coronaviruset etter at han ble smittet.

– Det har vært en interessant reise. Jeg har lært mye om covid. Og jeg har lært det på den ekte skolen, ikke «la oss lese bøker»-skolen. Jeg forstår det, og det er veldig interessant, sier han.

Det hvite hus melder at presidenten vendte tilbake til sykehuset etter den korte kjøreturen, skriver CNN.

– Presidenten tok en kort kjøretur for å vinke til støttespillerne sine utenfor og har nå vendt tilbake til presidentsuiten inne på Walter Reed, sier talsmann Judd Deere til kanalen, og legger til at Trump bestemte seg for å gjennomføre kjøreturen i siste sekund.

Lege ved sykehuset: – Dette er galskap

Kjøreturen får kritikk fra medisinsk hold, og flere peker på at presidenten kan ha satt menneskene som beskytter ham i fare. I bilen sammen med Trump var det nemlig minst to ansatte i Secret Service, skriver amerikanske medier.

En lege som jobber ved sykehuset hvor Trump er innlagt, Dr. James P. Phillips, skriver på Twitter at bilen som ble brukt ikke bare er skuddsikker, men hermetisk forseglet for å forhindre kjemiske angrep.

– Risikoen for covid-19-smitte er så høy som den kan bli, bortsett fra under medisinske prosedyrer. Uansvarligheten er forbausende. Mine tanker går til de ansatte i Secret Service som er tvunget til å delta, skriver Phillips.

Legen er til vanlig leder for krisemedisin ved George Washington University Emergency Medicine.

Phillips skriver at alle som var i bilen under den «totalt unødvendige» kjøreturen må i karantene i 14 dager.

– De kan bli syke. De kan dø. Kommandert av Trump til å sette livene sine i fare for et teater. Dette er galskap, skriver han.

OVERRASKET: Flere av Trumps tilhengere har møtt opp utenfor sykehuset for å vise sin støtte. Søndag kjørte presidenten forbi for å takke dem.

– Kan ikke si nei

En annen Secret Service-agent CNN har snakket med er negativ til stuntet, men uttrykker samtidig forståelse for at de rundt ham presidenten gått med på det, og sier at «Du kan ikke si nei». En tredje agent er mindre kritisk.

– Jeg har sett på noe av nyhetsdekningen i dag og det er latterlig å si at presidenten prøver å ta knekken på følget sitt, sier agenten ifølge CNN.

Dette er ikke første gang presidenten har fått kritikk for måten han har forholdt seg til smitterisiko hos Secret Service-ansatte:

– Bryr seg ikke om Secret Service

Lørdag skrev The Washington Post at Secret Service-agenter har uttrykt sinne og frustrasjon i interne debattforum etter at det ble kjent at Trump hadde blitt smittet fredag. Ifølge avisen mener flere at presidentens handlinger har satt dem i fare for å bli smittet. De skal blant annet ikke lenger ha blitt testet etter å ha jobbet på valgkamp-arrangement.

– Denne administrasjonen bryr seg ikke om Secret Service. Det er tydelig, skriver en av agentene i forumet, ifølge avisen.

Talsperson i Det hvite hus, Judd Deere, sier i en uttalelse at de følger alle planer og prosedyrer i henhold til CDCs retningslinjer for å forhindre coronasmitte.

– Presidenten tar helsen og sikkerheten til seg selv, og alle som jobber for ham og det amerikanske folket, veldig seriøst, sier Deere i uttalelsen.

Direktør for institutt for global helse ved universitetet Yale, Saad B. Omer, skriver på Twitter at det å bruke munnbind ikke er en garanti mot smitte.

– Dette er et individ med en aktiv infeksjon, i nærheten av to andre personer, i et kjøretøy med lukkede vinduer. De utfører en oppgave som er valgfri. Munnbind hjelper, men det er ikke en ugjennomtrengelig barriere, skriver han.

Omer påpeker at formålet med smittesporing ikke bare er å samle inn informasjon, men å tidlig kunne isolere og sette nærkontakter i karantene for å forhindre ytterligere smitte.

Talsperson for Det hvite hus, Judd Deere, sier under en pressekonferanse at alle nødvendige forholdsregler ble tatt før kjøreturen, for å beskytte presidenten og de rundt ham, skriver CNN.

– Bevegelsene var klarert av det medisinske teamet som trygt å gjennomføre, sier han.

Ifølge det amerikanske folkehelseinstituttet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sine retningslinjer, skal transport og forflytting av pasienter kun gjøres når det er medisinsk nødvendig dersom det er bekreftet, eller mistanke om, coronasmitte.

Trump-tilhenger: – Vet hva de melder seg på

Støttespillerne VG har snakket med utenfor sykehuset søndag, er ikke enige i kritikken.

– Secret Service vet hva de melder seg på når de jobber for presidenten, sier en Trump-supporter som sto utenfor sykehuset og delte ut munnbind med «MAGA», Make America Great Again, trykket på.

Ann Wass og ektemannen Jim synes også at det er rimelig at presidenten hadde med seg ansatte i bilen.

– Så klart skal han ha sikkerhetsfolkene med seg, sier Ann Wass.

– Han må ha sjåfører og folk med ham inne i bilen, skyter ektemannen Jim inn.

Trump-tilhengerne som hadde møtt opp utenfor sykehuset var i ekstase etter at presidenten hadde kjørt forbi.

– Da han kjørte forbi, var presidenten alt jeg klarte å konsentrere meg om. Det var fantastisk, sier Trump-supporteren Glen til VG.

MUNNBIND: En Trump-supporter, som ikke ønsker å stå frem med navn, mener at Secret Service-agentene visste hva de meldte seg på når de sa ja til å jobbe for presidenten.

Publisert: 04.10.20 kl. 23:55 Oppdatert: 05.10.20 kl. 15:28

