En stor ny bølge med coronasmitte skyller nå innover Europa. Flere land stenger ned igjen, og nye strenge restriksjoner rammer hardt. I Norge har ikke smittetrykket vært så høyt siden april. Danmark registrerte før helgen ny rekord i antall daglige smittetilfeller. Samtidig forlenger Sverige innreiseforbudet til jul.

Slik skyller andrebølgen over Europa

Oppdatert nå nettopp

– Jeg er bekymret, sier statsminister Erna Solberg om dagens coronasituasjon i Norge.

– Vi har ikke en ny nasjonal bølge nå, men det er klart at det vi ser i Europa – der en ny bølge helt klart er i gang – innebærer at risikoen for at det kan skje er tydeligere og større, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg fredag.

Fredag ble det registrert 300 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge, ifølge VGs oversikt. FHI har tidligere uttalt at smittetilfeller som meldes én dag kan ha prøvedato flere dager tilbake i tid. Tallet kan dermed bli justert senere.

Totalt er det registrert 17.532 smittetilfeller i Norge.

26 kommuner har stigende smittetrend, og trenden i Norge er svakt stigende etter å ha vært flat den siste tiden.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utnevnt Europa til risikosone, etter at det ble rapportert over 150.000 nye smittetilfeller fredag i forrige uke – det høyeste tallet hittil.

I midten av juni var optimismen en helt annen. Da begynte flere europeiske land sakte, men sikkert å åpne opp igjen, etter å ha fått kontroll på den kraftige første smittebølgen. Men i oktober melder en rekke land om verre smitte enn i mars og april.

Den største smitteveksten finner sted i Tsjekkia, Belgia, Frankrike, Spania og Italia. Samtidig har de fleste land langt høyere testkapasitet nå enn i mars og april, noe som kan påvirke tallene.

– Oppfatningen de siste månedene er at en bølge nummer to ikke finnes, eller at det dreier seg om en liten bølge. Situasjonen er den motsatte, sier Martin Hirsch, leder for det offentlige sykehussystemet AP-HP i Paris, til kringkasteren RTL. Han frykter den andre bølgen kan bli verre enn den første.

Onsdag ble Spania det første EU-landet der over én million mennesker har testet positivt for coronaviruset. Madrid er selve episenteret. Ikke en turist er å se på de vanligvis stappfulle plassene, etter at hovedstaden stengte for inn- og utreiser.

Det går kraftig utover turistnæringen, og svært mange av byens hoteller har måttet stenge dørene.

– Dette er den verste perioden i karrieren min. Jeg har aldri opplevd lignende, det er forferdelig, sier hotelldirektør Javier Perez i VP Jardín de Recoletos Hotel i Madrid, sittende mutters alene i hotellrestauranten sin.

Hotellet taper 500.000 euro i måneden, sier han, og kan bli nødt til å stenge hotellet om restriksjonene fortsetter.

For to uker siden ble det også erklært unntakstilstand i byen, og 7000 politifolk er utstasjonert for å håndheve nedstengingen.

Det er plassert «checkpoints» rundt byen for kontroller, og politiet kan bøtelegge personer som forlater byen uten gyldig grunn. Det er blant annet ikke lov å reise til og fra Madrid med mindre det er nødvendige, godkjente reiser, som til jobb, skole eller på medisinsk grunnlag.

Innbyggerne får heller ikke lov til å samles mer enn seks personer inne og utendørs, og munnbind er påbudt i alle offentlige rom, både inne og ute. De samme restriksjonene gjelder også ni tettsteder rundt hovedstaden.

England har innført tre ulike nivåer for nedstengning. I de hardest rammede områdene forbys sosial omgang utover egen husstand innendørs. Flere puber må nå stenge kranene.

Viruset herjer spesielt hardt i de nordlige storbyene Newcastle, Liverpool, Manchester og Nottingham.

Stor-Liverpool omfattes av det strengeste restriksjonsnivået, og nedstengingen har møtt mye motstand nord i landet, hvor blant annet gatene var stappfulle av unge mennesker siste kvelden før «lockdown».

– Nedstengingen er helt håpløs, og det er et bortkastet år av universitetet. Det har ikke noe sosialt aspekt. Vi er lukket inne, det er som et fengsel, sa Keira Sieger (18), siste kvelden ute på byen.

Smittetallene i Storbritannia er høyere nå enn i mars, og England er på vippepunktet, mener assisterende helsedirektør Jonathan Van-Tam.

Fire av Manchesters parlamentsmedlemmer har i et brev advart statsministeren om hvilken «knusende effekt» det ville hatt på samfunnet dersom man stenger deler av næringslivet.

I Wales ble det før helgen innført såkalt «branngatenedstenging», med stenging av alle utesteder og de fleste butikker fram til 9. november. Myndighetene frykter at helsevesenet kan bukke under for den høye smitteforekomsten.

Smitten i de store byene har steget så mye at myndighetene har innført portforbud. Valerie Leberre i Paris må lukke restauranten klokken 20, tidspunktet hun vanligvis åpner dørene. Gjester som ikke rekker hjem innen portforbudet risikerer 4000 i bot. Politiet kan også bøtelegge folk som ikke bruker maske på gaten.

Den franske statsministeren har advart mot en «plutselig og spektakulær» akselerasjon av smitten i Frankrike i oktober. Derfor har de erklært nasjonal folkehelsekrise.

Som i Norge drives smitten frem av de unge voksne.

Torsdag registrerte Frankrike det høyeste antall pasienter på intensivavdelinger siden mai. 41.622 nye smittetilfeller på ett døgn er en rekord landet gjerne skulle vært foruten.

Ansiktsmasker har vært påbudt stort sett overalt siden i sommer: På gaten, på jobb og når du beveger deg rundt i en restaurant eller bar. Det har likevel ikke hindret en massiv smitteøkning i høst.

Angela Merkel ber unge klare seg uten festing for å hindre at smittebølgen vokser videre. – Slik at vi kan få å få et godt liv i morgen eller dagen etter. Det er innført strengere maskepåbud og tidlig stenging av utesteder i utsatte områder. Flere restriksjoner er ventet.

Torsdag meldte Tyskland om ny døgnrekord med 11.278 nye smittetilfeller påvist.

Smitteøkningen har ført til skjerpede tiltak. Nå må folk bruke munnbind ikke bare i butikker og på restauranter, men også på enkelte svært trafikkerte gater.

Hovedstaden Berlin er kjent for sine døgnåpne nattklubber, men nå er det yrende utelivet stengt fra klokken 23 på kvelden til 6 om morgenen.

Distriktene Neukölln, Freidrichshain, Mitte og Tempelhof-Schöneberg er beskrevet som «hot spots» for den andre bølgen som nå pågår.

Italia registrerte fredag 19.143 nye coronatilfeller fredag, Det er ifølge storavisen La Repubblica ny smitterekord på et døgn. På uterestauranter sitter de få gjestene ved hvert sitt bord. Serveringssteder uten sitteplasser må stenge klokken 18. Frem til 13. november har Lombardia-regionen innført nattlig portforbud fra klokken 23 til 05.

22. mars registrerte regionen, som er den hardest rammede regionen i Italia, alene flere dødsfall enn Kina til sammen.

Statsminister Giuseppe Conte har uttalt at han ikke ser for seg noen ny nasjonal nedstenging, men hovedstaden Roma bærer sterkt preg av manglende turisme.

Torsdag meldte myndighetene i landet om enda et nytt rekordhøyt smittetall, og samme dag ble det også innført portforbud i storbyen Milano.

Tsjekkia hadde tidlig i pandemien god kontroll på smitten. Nå er alt annerledes. Rekordhøye 5335 nye smittetilfeller ble registrert onsdag forrige uke. Situasjonen er dramatisk. Forsvaret har blitt bedt om hjelp til å bygge et midlertidig feltsykehus for 500 personer utenfor Praha.

Nå har landet det høyeste smittetrykket i Europa, med 858 registrert smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Skolene i Praha er stengt i to uker. Det er også teatre, kafeer, kinoer og dyrehager er stengt, og all innendørs sportsaktivitet er forbudt.

Tsjekkia fikk mye oppmerksomhet for sin vellykkede coronahåndtering tidlig i pandemien, men nå er situasjonen en helt annen.

Publisert: 24.10.20 kl. 08:51 Oppdatert: 24.10.20 kl. 09:10

