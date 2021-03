WHO: Generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer mot skjevfordeling av corona-vaksinen. Foto: Christopher Black/WHO / X80001

WHO-sjefen: − Vaksinefordelingen er grotesk

Verdens helseorganisasjon (WHO) kaller den økende ulikheten i fordelingen av vaksiner mellom rike og fattige land for et moralsk overgrep. Får støtte av Kirkens Nødhjelp.

Av Lara Rashid og NTB

Publisert: Nå nettopp

– Gapet blir mer grotesk hver eneste dag, og den urettferdige distribusjonen er en økonomisk og epidemisk plan for rike land som er dømt til å mislykkes, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag.

Han la til at land som nå har begynt å vaksinere unge og friske mennesker utenfor risikogruppene, gjør det på bekostning av helsearbeidere og sårbare grupper i fattige land.

Vaksineres gjennom Covax

Ordningen Cowax, som er etablert av WHO, UNICEF og andre partnere, skal sørge for at også fattige land får vaksiner, men så langt er knapt 30 millioner vaksinedoser distribuert til de 50 landene som er med i ordningen.

Palestina er en av statene som gjennom Covax-ordningen mottok den første forsendelsen av vaksiner. De fikk 37.440 doser av Pfizer-vaksinen og 24.000 doser av Astra Zeneca-vaksinen.

Det palestinske helsedepartementet begynte første dose med vaksineringen av befolkningen i Vestbredden og på Gaza-stripen på søndag.

Bidraget har vært et viktig løft, spesielt for Vestbredden, hvor Palestinske myndigheter har slitt med å skaffe vaksiner. Inntil nylig hadde de kun sikret seg 10.000 doser av Russlands Sputnik-vaksine og 2.000 doser fra Israel for å sikre vaksineringen av de som bor på Vestbredden, skriver France24.

Målet med Covax er at minst 20 prosent av befolkningen i fattige land skal være vaksinert innen året er omme.

Flere rike land velger nå å beholde vaksiner på lagre i stedet for å eksportere dem til andre land. Det gjelder blant annet USA.

Kirkens Nødhjelp støtter beskrivelsen til WHO

I følge en undersøkelse gjort av Respons Analyse for Kirkens Nødhjelp i februar mener 82 prosent nordmenn at rike stater ikke skal betale seg fram i vaksinekøer.

I undersøkelsen kommer det frem at det er den yngste aldersgruppen mellom 18 og 24 år som er mest kritiske til at rike land kan kjøpe seg frem i vaksinekøen.

– Vi ser fra undersøkelsen at solidaritet står sterkt i Norge for verdens fattigste. Viljen for å dele er stor, og jeg tror mange forstår at en pandemi ikke respekterer landegrenser, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten til VG.

Han forteller at han er enig i beskrivelsen til WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Det som skjer nå er at ordningen er på plass for å dele og distribuere vaksiner til lavinntektsland som ikke kan finansiere det selv. Så vidt det er meg kjent, er det kun Norge som vil dele overskuddsdoser, sier Høybråten.

Han oppfordrer Norge til å gjøre mer når det gjelder å få med seg andre land i verden på vaksinefordelingen.

– Det er viktig at Norge får med seg andre EU-land og USA på å dele vaksinen videre. Norge har en spesiell rolle i dette fordi vi leder i Covax-samarbeidet og har spilt en viktig rolle i samspillet med EU, sier han.

– Det mangler en skikkelig trøkk fra de store landene. Det hjelper ikke at alle skal sikre vaksinering av egen befolkning først, for pandemien må slås ned over hele verden. Det må man ha muskler til, legger han til.