Journalisten Henrik Evertsson og en kollega ble tiltalt for brudd på gravfreden etter at de sendte dykkerroboten ned til vraket av den estlandske fergen på bunnen av Østersjøen. Mandag ble de frikjent i Gøteborg tingrett. Foto: Stian Lysberg Solum

Estonia-dykkerne frifunnet

Journalisten Henrik Evertsson og teamet hans ble frifunnet for brudd på gravfreden til Estonia-forliset i Gøteborg tingrett mandag.

Mandag falt dommen for journalisten Henrik Evertsson og resten av Estonia-dykkerne i Göteborgs tingrett.

Der ble både Henrik Evertsen og kollega Linus Andersson frikjent for brudd på gravfreden. Evertsen og Andersson ble også tildelt henholdsvis 68.861 kroner og 60.562 svenske kroner i erstatning.

Evertsson var lederen for gruppen av journalister som i september 2019 sendte en robot ned for å undersøke vraket av passasjerfergen.

Senere laget de dokumentarserien «Estonia - funnene som endret alt», som ble sendt på TV Norge og Discovery i fjor høst. Serien sendte sterke reaksjoner gjennom Sverige, og fikk svenske myndigheter til å gjenåpne etterforskningen av forliset.

Gjorde nye funn

852 mennesker mistet livet da passasjerfergen Estonia sank i Østersjøen på vei fra Tallinn til Stockholm i september 1994. Da Evertssons team undersøkte vraket, oppdaget de to hull i skipets skrog som ikke var kjent fra før.

– Jeg mener fortsatt det var rett av oss å undersøke Estonia-forliset og at framgangsmåten vi valgte var rett. Vi gjorde ganske mange etiske og juridiske avveininger før vi gjorde selve undersøkelsen, sa Henrik Evertsen til VG før dommen.

Dommen fra Gøteborg tingrett forholdt seg kun til om fremkallelsen av materialet til dokumentaren, var lovlig. Den tok ikke stilling til de to hullene eller dokumentarens kvalitet.

FORNØYD: Politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Frithjof Jacobsen, hadde hovedansvaret som produsent for dokumentaren «Estonia - funnene som endret alt». Han er fornøyd med dagens dom i Gøteborg tingrett. Foto: Jørgen Braastad

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for dommen som falt i dag. Det er godt for journalister og redaktører når journalistikk ikke blir dømt, sier Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv til VG. Jacobsen hadde hovedansvaret som produsent for dokumentarserien som gikk på TV i høst.

Journalistene veide mye av saken på ytringsfriheten og at de seilte fra Tyskland i en tysk båt og at saken hører innunder tysk lov. Tyskland har ikke skrevet under på loven om gravfred ved Estonia.

– Det kom jo litt fram i dommen i dag også, at den loven ikke var gjeldende for dette prosjektet, fortsetter Jacobsen.

Fikk kritikk av journalister

Ti kjente svenske journalister, blant dem Jan Guillou og Janne Josefsen, har vært sterkt kritiske til dokumentaren, som de mener «kun fører fram spektakulære konspirasjonsteorier, uten noe belegg for at de stemmer».

– Jeg er ikke enig i den kritikken, sa Henrik Evertsson til VG i forkant av dommen mandag.

VG har ikke lyktes å få en uttalelse fra Evertsson eller hans advokat etter domsavsigelsen mandag.