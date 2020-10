TRUMP-VELGER: Konstantine De Magness får pepper for valget sitt. Foto: Privat

Konstantine (22) stemmer Trump: Venner reagerer

Norsk-amerikanske Konstantine De Magness fikk uventede meldinger da han «sto frem» som Trump-velger.

Etter å ha bodd mange i år i USA, i flere perioder, flyttet De Magness «hjem» i desember i fjor.

– Jeg ble egentlig sittende litt corona-fast her, men nå har jeg etablert meg i Oslo, sier han til VG.

Selv om han sitter på andre siden av kloden, så følger han tett med på det amerikanske valget. Han har dobbelt statsborgerskap, og er derfor stemmeberettiget i USA.

Det privilegiet har han brukt til å stemme på Donald Trump.

– Jeg har aldri tvilt på ham som president og opplever ham som i god stand, både fysisk og mentalt. Jeg synes også det er skamfullt hvor mye han blir kalt. Han er president, og det er aldri passende å kalle presidenten mye av det han kalles. Det er som å «shit where you eat», forklarer 22-åringen, som raskt slår over på flytende amerikansk aksent.

– Men er ikke Trump like fæl med kallenavn? «Sleepy Joe Biden», «Nasty Nancy Pelosi»?

– Jeg tenker at det er litt en del av kampanjen. Dessuten blir dette ofte klippet ut av sammenheng. Trump kan komme med kallenavn til politiske motstandere, men det synes jeg de skal tåle. Jeg har sett Joe Biden bli aggressiv mot allmennheten, det synes jeg er enda mer forstyrrende.

– Så du synes ikke det er problematisk?

– Nei. Jeg synes det er problematisk når det blir klippet ut av sammenheng.

Han ramser opp flere grunner til at valget falt på Trump. Som arbeidsledig mottok han for første gang sosialstøtte under Trump-administrasjonen, og mange av vennene rundt ham har enten fått jobber eller bedre jobber. Han nevner også tydelig kommunikasjon med nasjoner som Kina.

– Hadde jeg fulgt valget utenfra, hadde jeg også sett på Biden som litt «crazy». Måten han reagerer på, måten han spiller på følelser. Det virker falskt og nedlatende.

Mister venner

Hans hjemstat, California, regnes som en av de mest liberale statene i USA, og før hvert valg er nesten gitt at de går for den demokratiske kandidaten. I år er ikke noe unntak, og De Magness har fått høre det etter at han «sto frem» som Trump-velger.

VG har fått se noen av reaksjonene.

– Denne fikk jeg av en venninne jeg har kjent i seks år.

«Jeg ler så hardt. At du sender meg dette er problematisk i seg selv. Det minste av to onder, kjære. Rasistisk, kvinnefiendtlig, en menneskelig versjon av ondskapen selv. Og å stemme på Trump gjør deg mindre enn det jeg har sagt. Jeg er lei meg for at du har valgt dette, når du vet hvordan fattige fargede mennesker lider i Venice (Beach). Ha det, Konstantine, nyt å leve i forrige tiår. For å ikke nevne at kandidaten din hater LHBTQ-miljøet. En skam. Ha det.»

– Jeg synes det er trist på hennes vegne. Hun tok seg tiden til å skrive dette. Det sier en del om folk på min alder, hvordan de takler at jeg kanskje har en «old school» mening. De stemmer Biden nå, men jeg vet ikke hvor glade de er for det om ti år.

– Men forstår du at folk reagerer?

– Jeg forstår det, men man må kunne være enige om å være uenige. Iblant tenker man jo «er det noe galt med meg?», spesielt når man leser i mediene og sosiale medier.

Han er likevel sikker på at mange har det som ham.

– Jeg har fått positive meldinger også! Folk jeg har kjent i årevis forteller at de også støtter Trump. Det er nesten som å komme ut av skapet, og innse at det er flere som deg.

Spår rekordmange unge velgere

Antall velgere mellom 18–29 år er spådd å kunne nå nye høyder. En IPSOS-undersøkelse bestilt av Vice viser at 84 prosent i aldersgruppen tenker å stemme. Det er en betydelig økning fra de 50 prosentene i aldersgruppen som stemte ved forrige valg.

Ifølge undersøkelsen er mange unge amerikanere negativt innstilt til årets valg, og frykter at valgmannskollegiet vil stemme annerledes enn befolkningen. I USA stemmer statene nemlig frem såkalte valgmenn, som deretter stemmer på en kandidat på vegne av staten sin. På den måten kan kandidaten med flest unike stemmer likevel tape, som skjedde i 2016.

