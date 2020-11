Roser Joe Bidens tale: − Energisk og kraftfull 77-åring

WILMINGTON/OSLO (VG) I sine seierstaler til det amerikanske folket natt til søndag la Joe Biden og Kamala Harris vekt på samhold og mangfold.

Nå nettopp

Etter et intenst valgdrama kom Joe Biden med en tydelig beskjed til det amerikanske folket natt til søndag: Han ønsker å være en samlende president, og han vil gjenopprette USAs gode navn og rykte etter det han kaller en «dyster tid».

– Det er på tide å legge den harde retorikken til side, senke temperaturen og begynne å lytte til hverandre igjen, sa han blant annet til de over 70 millioner amerikanerne som stemte på motkandidaten ved årets valg.

– Det var et forsøk på å roe gemyttene, og en iver etter å komme i gang med arbeidet, sier Erik Mustad, førstelektor ved Universitet i Agder til VG.

Han mener Biden gjennom sin seierstale forsøkte å strekke ut en hånd til skuffede og opprørte Trump-velgere.

– Han sa han skulle være en president for hele USA, og at det var hans viktigste oppgave fremover, å prøve å forene, snarere enn å splitte, sier Mustad og legger til:

– I tillegg hadde han en formildende tone, og ikke en konfronterende tone, slik vi har sett fra Trump.

– Vi så en energisk og kraftfull 77-åring.

FØRSTELEKTOR: Erik Mustad beskriver talen til Biden som «kraftfull og energisk». Foto: Fredrik Solstad

CNN-kommentator: – Kjedelig er det nye spennende

Van Jones, som kommenterer politikk for CNN og er tidligere rådgiver i Obama-administrasjonen, sier til kanalen at han tror Bidens budskap gikk hjem hos folket.

Se bildene: Folkefest i gatene etter Biden-seier

– Kjedelig er det nye spennende. Forutsigbart også. Normalt er det nye ekstraordinære. Det er der vi er. En kjedelig tale som er rett frem og full av håp, fyller oss med glede. Folk er i tårer. Det viser hvor mye folk har ønsket et toneskifte her i landet, sier han.

Jones fikk oppmerksomhet verden over lørdag, da han brøt ut i gråt på direkten da han hørte at Joe Biden var utropt som vinner av presidentvalget:

Republikaner: – En god start

Republikaneren Karl Rove, som var seniorrådgiver for tidligere president George W. Bush, sier til Fox News at han mener Bidens tale «var en god start».

– Dette var hans store øyeblikk. Han leverte en tale i kveld som var hans. Det var ikke samme språklige eleganse som hos John F. Kennedy og Barack Obama, dette var Middelklasse-Scranton, sier han om Joe Bidens fødeby i Pennsylvania.

Trump etter Biden-seier: – Jeg vant valget

– Jeg synes det var en veldig god start, legger han til og trekker frem at Biden snakket om samhold, og om at han vil jobbe like hardt for dem som ikke stemte på ham som de som gjorde det.

Også Kamala Harris, som gikk på scenen natt til søndag som den første kvinnen som noensinne er valgt til visepresident i USA, får skryt for sin tale.

– Jeg blir den første kvinnen i presidentkontoret, men jeg blir ikke den siste. Hver lille jente som ser å i kveld, ser at dette er et land med muligheter, sa hun blant annet fra scenen i Delaware.

Rove sier til Fox News at dette gikk hjem hos ham:

– Du kunne ikke unngå å bli rørt av øyeblikket der hun snakker om at hennes nærvær på scenen, med nye ansvarsoppgaver, at dette kan få unge barn, unge jenter, til å innse at landets muligheter er tilgjengelige for dem, sier han.

Tidligere leder av Demokratenes nasjonalkomité og politisk analytiker for Fox News, Donna Brazile er også blant dem som roser talen til Biden og Harris.

– De er to av Amerikas fineste, mest dedikerte og mest omsorgsfulle offentlige tjenestemenn. Jeg tror mange mennesker som stemte på president Trump vil bli overrasket over alle de godene tingene den påtroppende presidenten og visepresidenten vil gjøre, skriver hun i en kommentar på Fox News.

les også Kamala Harris historisk

Vil samle amerikanerne

VGs kommentator Hanne Skartveit, som er på plass i Wilmington der Harris og Biden holdt sin tale, påpeker at Kamala Harris har klart å sprenge glasstaket, fire år etter at Hillary Clinton tapte presidentvalget mot Trump i 2016.

– Jeg tror alle kvinner i USA kjenner en enorm stolthet over dette i dag, uansett om de stemte på Trump eller Biden. Det å få en kvinne inn i Det hvite hus er en stor, historisk prestasjon i USA.

VGs valgstudio: Siste nytt, reaksjoner, spørsmål og svar

Skartveit trekker også frem Bidens budskap om et bredere samarbeid på tvers av de politiske skillelinjene i USA.

– Jeg tror kanskje Joe Biden er den eneste som vil være i stand til å samle amerikanerne. Men det kommer til å ta tid, det ligger mange uløste konflikter og spenninger i det amerikanske samfunnet som har ligget der lenge før Donald Trump ble valgt til president, sier hun.

Publisert: 08.11.20 kl. 10:09

Les også